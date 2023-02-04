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    «Обращался с мячом, как с пирожным». Уткин – о завершении карьеры Озила

    Видеоблогер Василий Уткин высказался о решении полузащитника Месута Озила завершить карьеру.

    «Очень противоречивая личность. Вряд ли образец для подражания.

    Но какой же был игрок.

    Его величие редко исчислялось статистикой. Но иногда в важнейших матчах, в самых непростых ситуациях его решения вгоняли в ступор.

    Озил играл удивительно красиво. Он обращался с мячом, как с пирожным. Партнер получал мяч словно на подносе. Даже не помятым.

    Да, он играл так не каждый матч. Но те матчи, когда он играл всерьез, не забудут те, кто их видел.

    Озил был, безусловно, гений», – написал Уткин.

    • Озил сейчас в турецком «Истанбуле».
    • Игрок брал ЧМ-2014.
    • Больше всего матчей в карьере Озил провел за «Арсенал» (2013-2021 годы).

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    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

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