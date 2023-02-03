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Озил решил закончить карьеру в 34 года

3 февраля 2023, 16:52

Экс-полузащитник сборной Германии Месут Озил близок к завершению карьеры.

Об этом сообщает журналист Fanatik Якуп Чинар (аудитория в твиттере – 61,2 тысячи подписчиков).

По его информации, вчера 34-летний футболист отыграл первый тайм за «Истанбул Башакшехир» в матче с «Кайсериспором» (0:1), а сегодня пропустил тренировку команды.

Озил сообщил одноклубникам, что расторгнет контракт с «Истанбулом» и закончит карьеру.

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Источник: твиттер журналиста Якупа Чинара
Турция. Суперлига Истанбул Башакшехир Озил Месут
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