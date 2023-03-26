«Я был разочарован»: Озил рассказал, почему его трансфер в «Барселону» сорвался

Бывший полузащитник «Реала» Месут Озил рассказал, что мог перейти в «Барселону».

«У меня был выбор между «Реалом» и «Барсой». Дело в итоге стало не в деньгах. Я посетил оба города.

Решающим стал фактор Жозе Моуринью. Он устроил мне VIP-тур. Привел на стадион, показал все трофеи. У меня были мурашки.

Визит в Барселону оказался менее восторженным. Я был разочарован, что Хосеп Гвардиола даже не встретился со мной. А «Реал» постарался на славу. Моуринью оказался важнейшим фактором. После того визита я решил, что хочу стать частью «Реала», – сказал немец.