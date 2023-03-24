Озил определил лучшего игрока в истории и лучшего тренера в 21-м веке

Месут Озил высоко отозвался о Криштиану Роналду и Жозе Моуринью.

Полузащитник был вместе с обоими португальцами в «Реале».

За 3 года они выиграли по разу Примеру, Кубок и Суперкубок Испании.

«С Роналду было очень приятно играть. Для меня он лучший игрок всех времен. Мы оба очень хорошо понимали друг друга на поле, все было идеально.

Моуринью для меня лучший тренер этого века. Он невероятно разбирается в тактике, но есть также его манера общаться в раздевалке. А как Жозе всегда защищает команду от журналистов! Он действительно тренер мирового уровня», – сказал Озил.