Озил сделал татуировку с символикой ультраправой турецкой группировки «Серые волки»

Экс-игрок сборной Германии Месут Озил сделал татуировку с символикой праворадикального движения.
Озил набил на груди изображение волка с тремя полумесяцами, напоминающее символику праворадикальной турецкой группировки «Серые волки».
Организация запрещена в Германии и признана экстремистской. Оппозиционные политики считают, что группировка поддерживает идеологию движения президента Турции Реджепа Эрдогана. Озил неоднократно заявлял о поддержке политика.
- Озил закончил карьеру в марте.
- Он играл в Турции с января 2021 года.
- Со сборной Германии полузащитник выиграл ЧМ-2014.
Фото: соцсети фитнес-тренера Озила.
Источник: «Бомбардир»