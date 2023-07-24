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    • Озил сделал татуировку с символикой ультраправой турецкой группировки «Серые волки»

    Озил сделал татуировку с символикой ультраправой турецкой группировки «Серые волки»

    Экс-игрок сборной Германии Месут Озил сделал татуировку с символикой праворадикального движения.

    Озил набил на груди изображение волка с тремя полумесяцами, напоминающее символику праворадикальной турецкой группировки «Серые волки».

    Организация запрещена в Германии и признана экстремистской. Оппозиционные политики считают, что группировка поддерживает идеологию движения президента Турции Реджепа Эрдогана. Озил неоднократно заявлял о поддержке политика.

    • Озил закончил карьеру в марте.
    • Он играл в Турции с января 2021 года.
    • Со сборной Германии полузащитник выиграл ЧМ-2014.

    Фото: соцсети фитнес-тренера Озила.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 18:50
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1667

      Таврида 57 минут назад

      Ага, вот они, "коренные немцы". Сколько волка не корми, все равно на Турцию смотрит...

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