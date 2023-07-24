Озил сделал татуировку с символикой ультраправой турецкой группировки «Серые волки»

Экс-игрок сборной Германии Месут Озил сделал татуировку с символикой праворадикального движения.

Озил набил на груди изображение волка с тремя полумесяцами, напоминающее символику праворадикальной турецкой группировки «Серые волки».

Организация запрещена в Германии и признана экстремистской. Оппозиционные политики считают, что группировка поддерживает идеологию движения президента Турции Реджепа Эрдогана. Озил неоднократно заявлял о поддержке политика.

Озил закончил карьеру в марте.

Он играл в Турции с января 2021 года.

Со сборной Германии полузащитник выиграл ЧМ-2014.

Фото: соцсети фитнес-тренера Озила.