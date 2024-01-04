Озил определил лучшего защитника в мире: «Спросите Холанда или Осимхена, насколько он хорош!»

Месут Озил рассказал, какого защитника считает сильнейшим в мире на сегодняшний день.

«Рюдигер на пике формы – лучший защитник в мире прямо сейчас. Спросите Холанда или Осимхена, насколько он хорош!

Посмотрите, что произошло с «Челси» после ухода Тони – каждый день им не хватает его характера», – считает Озил.

30-летний Рюдигер в «Реале» с 2022 года.

Он перешел из «Челси» в качестве свободного агента.

В этом сезоне немец забил 1 гол и сделал 1 ассист в 24 матчах.

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