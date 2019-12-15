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  • Фанаты «Арсенала» освистали Озила. Уходя на замену, он пнул свои перчатки

Фанаты «Арсенала» освистали Озила. Уходя на замену, он пнул свои перчатки

15 декабря 2019, 21:50
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Болельщики «Арсенала» освистали полузащитника Месута Озила во время матча 17-го тура АПЛ с «Манчестер Сити».

Это случилось на 59-й минуте встречи, когда футболист уходил на замену.

Покидая поле, немец пнул ногой свои перчатки.

  • В нынешнем розыгрыше АПЛ Озил провел 8 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.
  • Ранее полузащитник высказался о проблеме гонений по отношению к уйгурам в Китае. В «Арсенале» сообщили, что не разделяют позицию Озила.

У Озила худшее время в карьере: скандалы, деградация и массовая критика за один сезон

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Арсенал Озил Месут
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