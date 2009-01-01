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    Фанаты «Арсенала» освистали Озила. Уходя на замену, он пнул свои перчатки

    Болельщики «Арсенала» освистали полузащитника Месута Озила во время матча 17-го тура АПЛ с «Манчестер Сити».

    Это случилось на 59-й минуте встречи, когда футболист уходил на замену.

    Покидая поле, немец пнул ногой свои перчатки.

    • В нынешнем розыгрыше АПЛ Озил провел 8 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.
    • Ранее полузащитник высказался о проблеме гонений по отношению к уйгурам в Китае. В «Арсенале» сообщили, что не разделяют позицию Озила.

    У Озила худшее время в карьере: скандалы, деградация и массовая критика за один сезон

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +43

      Питерский князь 1 час назад

      У него скоро глаза на лоб полезут, вместе с шоколадным глазом.

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      Рейтинг: +985

      Из Твери Леха 1 час назад

      В Китай продадут)

      0
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      Рейтинг: +3747

      Yev > Из Твери Леха 33 минуты назад

      Не-е, не продадут. Он по моему давече высказался о том, что в Китае притесняют уйгуров. Так что разве в Саудовскую Аравию.

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