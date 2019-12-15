Фанаты «Арсенала» освистали Озила. Уходя на замену, он пнул свои перчатки

Болельщики «Арсенала» освистали полузащитника Месута Озила во время матча 17-го тура АПЛ с «Манчестер Сити».
Это случилось на 59-й минуте встречи, когда футболист уходил на замену.
Покидая поле, немец пнул ногой свои перчатки.
- В нынешнем розыгрыше АПЛ Озил провел 8 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.
- Ранее полузащитник высказался о проблеме гонений по отношению к уйгурам в Китае. В «Арсенале» сообщили, что не разделяют позицию Озила.
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Источник: «Бомбардир»