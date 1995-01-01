У Озила худшее время в карьере: скандалы, деградация и массовая критика за один сезон

О его бесполезности в важных матчах даже перестали шутить.

Последнюю минуту своей карьеры в «Арсенале» Месут Озил проводил совсем не как звезда мирового масштаба. Это могли быть бурные аплодисменты, овации, отчаянные призывы остаться, а сам немец бы растрогался и помахал трибунам – позади шесть сезонов в топ-клубе, и он уходит, чтобы сменить обстановку/подзаработать/выдохнуть после сумасшедших графиков и тяжелейших сражений за клуб.

Вышла полностью противоположная ситуация: 1:4 в финале еврокубка, свист с трибун и демонстративный медленный уход Озила в ситуации, когда твоя команда даже при таком счете имеет мизерный, но шанс. Он не пожал руку выходившему игроку, кинул, как пишет турецкая пресса, фразу «ты не тренер» в адрес Унаи Эмери и просто рухнул в кресло. «Он шел в таком темпе, будто ждал оваций с трибун, – поразился Эйдур Гудьонсен. – Как тренер, в своей команде я бы не пожелал такое видеть».

Космическая деградация

Утомлять цифрами нет смысла, только лишь самое основное. За весь сезон по «гол плюс пас» у Озила девять баллов (6+3) во всех турнирах или одно результативное действие в 266 минут (три полных матча). Очень неприятная статистика для еще далеко не возрастного футболиста (30 лет), который не так уж и давно был хорош в «Реале», стал одним из ключевых игроков сборной Германии на золотом ЧМ-2014 и за тот же «Арсенал» отдавал 19 ассистов за сезон.

По основным показателям в АПЛ по сравнению с прошлым сезоном, где Озил сыграл всего на два матча больше:

удары по воротам – втрое меньше

ключевые передачи – почти вдвое меньше

среднее кол-во передач – гораздо меньше

дриблинг – хуже

отборы/перехваты – заметно хуже

В важных матчах его нет

Интересно, что после финала Лиги Европы, где Месут выиграл всего 20% единоборств, знаменитых мемов с исчезающим на поле Озилом в ключевых играх практически вообще не мелькало в ленте твиттера. Совсем не потому, что он сделал что-то полезное в матче, чтобы мем стал неуместным. Напротив, камера задержалась на Месуте ровно один раз – когда он, заменяясь, полз по полю.

Пример из АПЛ: «Арсенал» провел десять матчей против клубов из топ-6, Озил поучаствовал в половине из них. В общей сложности – 344 минуты. Результативных действий – ноль. Сколько ударов он нанес за это время? Два. А сколько в створ? Ноль.

Мем о провалах в решающих матчах уже настолько не в моде, что люди просто про него забыли. Черное – это черное, белое – это белое, а Озил – исчезает в ключевых играх. «У него просто нет лидерских качеств, – говорил после финала Сеск Фабрегас. – В «Реале» вокруг него были лучшие игроки мира и Роналду. Когда ты уходишь в чуть более слабую команду, надо показывать больше, раз вокруг тебя уже не столь крутые футболисты».

Впрочем, зачем столько слов, если можно высказаться кратко, как это сделал экс-защитник «Арсенала» Мартин Киоун, обрисовавший суть разгрома в финале одной фразой: «У «Челси» есть Азар, а у нас – Озил».

Один сезон – два скандала

Все началось еще летом после провала сборной Германии на ЧМ-2018. Как происходит в такой ситуации поиск виноватых – мы давно знаем по провалам сборной России на крупных турнирах, когда вспоминают все, что только можно вспомнить. В мае 2018-го Озил сфотографировался с президентом Турции Эрдоганом, через пару месяцев ему это припомнили, Месут психанул и ушел из сборной.

Резкий президент «Баварии» Ули Хенесс вдоволь потоптался по игроку: «Он очень хороший продукт маркетинга. Его имидж намного лучше, чем он есть на самом деле. Это позор, как мне кажется. Просто чудо, что он – капитан «Арсенала».

Доказать выступлением за клуб, что в сборной его будет не хватать – это не про Озила, и после такого сезона едва ли кто-то до сих пор сожалеет, что Месут не играет за Германию. В разгар этого скандала Эмери старался оберегать футболиста, наделил его широкими полномочиями в команде, Озил сменил свой номер на десятый. Но из этого союза ничего не вышло. Создание команды в FIFA 19, стрим игры Fortnite на Twitch, презентация Mortal Kombat 11 – в виртуальности немец запомнился больше, чем на поле.

С Эмери ужиться непросто, об этом могут рассказать многие. Кто-то ругается, но работает, а потом становится ключевым в команде и вместе с этим тренером размахивает кубками, как Банега. А кто-то просто ругается, и на этом все. Никогда еще Артем Дзюба и Месут Озил не были так похожи.

Ему придется уйти. Но куда?

Очевидно, что в клубе поддерживают Эмери. Он никогда не выдает мощный результат в первом сезоне, поэтому судить строже стоит по второму, который обычно выходит более успешным. Причин менять Эмери пока нет никаких. Команды, из которые он покидал («Валенсия», «Севилья», «ПСЖ») не становились лучше после его ухода.

Надеяться на примирение Озила с Эмери глупо, этого не произойдет. Но задача клуба по продаже Месута выглядит тяжелой – клубам, готовым платить немыслимые 400 тысяч евро в неделю, он просто не нужен. Едва ли кто сподобится на похожую зарплату в любимой Озилом Турции, остаются варианты в Азии, где просто придется доигрывать.

Схожая проблема у «Баварии», где томится растерявший мотивацию Джером Боатенг. На него не рассчитывает Нико Ковач, сам Боатенг укатил на свадьбу друга, вместо того, чтобы праздновать чемпионство, ушел в раздевалку, когда команда пошла к фанатам после победы в Кубке и вообще безучастно наблюдал за матчами со скамьи. У Озила и Боатенга контракты с клубами действуют еще два года. Мотивировать этих игроков даже в суперклубах не получится.

Обоим нужны новые вызовы, но наблюдать за упадком недавних героев и чемпионов мира – грустно. Виноваты в своей деградации только они сами. И если Боатенг хотя бы даже по своей роли на поле не всегда находился в центре внимания, то в лице Озила мировой футбол теряет классного креативщика и великолепного мастера. Теряет, похоже, навсегда.

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