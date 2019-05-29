В Азербайджане фанат попал в тюрьму из-за флага команды, а клубы разом снимались с чемпионата

Сергей Беседин отправился в Баку на финал Лиги Европы и раздобыл трэшовые истории про азербайджанский футбол.

Поездка в Азербайджан на финал Лиги Европы начинается с интересных знакомств уже в стамбульском аэропорту. В терминале во время ожидания рейса Стамбул-Баку колоритных английских фанатов разбавляет мужчина в футболке «Нефтчи» с надписью OLEG на спине.

«Эту именную футболку мне подарил клуб лет 10 тому назад. Мне 42 года, и всю жизнь я провел в Баку. Этнически – я русский. Мой дед был специалистом в области нефтяных разработок и приехал в Азербайджан в начале 60-х годов. Ему понравился местный климат: хорошая погода, свежие фрукты, вкусные шашлыки, отличный коньяк, и он решил остаться здесь навсегда. Дед очень любил футбол и подсадил на него своих братьев, моего отца и меня. В семье все всегда болели всегда за бакинский «Нефтчи», поэтому вопроса выбора любимой команды никогда не было», – начинает свой рассказ один из самых авторитетных болельщиков нынешнего «Нефтчи».

«Батя часто вспоминал, как пацаном ходил с дедом на футбол и застал еще времена, когда команда называлась «Нефтяник». В середине 60-х они взяли третье место в вышке СССР. Тот чемпионат выиграло киевское «Динамо», а нам не хватило всего двух очков до серебра. Но представь, наш клуб из Азербайджана тогда обогнал московские ЦСКА, «Спартак», «Динамо», «Торпедо», донецкий «Шахтер», «Зенит». Невозможно поверить, что такое может произойти в наше время. Но мне тоже будет, что рассказать своим детям.

Я застал время умирающего футбольного СССР, зарождавшийся чемпионат Азербайджана, весь трэш конца 90-х и начала нулевых годов, сытые и яркие десятые годы. Мои самые яркие впечатления – это выход «Нефтчи» в группу Лиги Европы в 2012-м году и ничья там 2:2 с миланским «Интером». Буду помнить это всю жизнь, как отец и дед ту бронзу в чемпионате СССР», – рассказывает Олег.

В самолете я сажусь рядом с Олегом, и почти весь полет слушаю истории про азербайджанский футбол. Он сразу приводит удивительный статистический факт. В последнем розыгрыше чемпионата Азербайджана за чемпионство рубились «Карабах» и его любимый «Нефтчи». Вдвоем они установили уникальный футбольный рекорд.

По итогам всего турнира только эти две команды закончили сезон с положительной разницей забитых и пропущенных мячей. Просто невероятно, но «Карабах» и «Нефтчи» были настолько лучше всех остальных конкурентов, что ни один из них не смог завершить чемпионат хотя бы с нулевой разницей. Даже занявший третье место «Сабаил» хоть и получил бронзовые медали, но пропустил голов больше, чем забил. Вот как выглядит итоговая таблица турнира:

Если вы знаете другие подобные случаи, когда чемпионаты других стран заканчивались с необычными показателями забитых и пропущенных мячей, пишите и делитесь в комментариях.

Немало времени в нашем разговоре Олег уделяет «Карабаху» – главному конкуренту «Нефтчи» на сегодня. С одной стороны ему приятно, что этот клуб хорошо выступает в Европе, приносит очки в таблицу коэффициентов УЕФА, что позволяет остальным азербайджанским клубам начинать свои матчи в еврокубках с более выгодных позиций. Но с другой – «Карабах» настолько сильно доминирует, что уже целых шесть лет подряд выигрывает местный чемпионат, а это не может радовать фанатов «Нефтчи».

«Мне нравится, как работает в «Карабахе» селекция. Они просто красавцы, что находят и подписывают хороших легионеров, которые дают результат. Выносить всех постоянно в чемпионате – это одно, но они и в еврокубках классно катают: попадали в групповой этап Лиги Чемпионов, четыре раза были в группе Лиги Европы. Но при всем уважении к ним за успехи в Европе, нужно понимать, что этот клуб – больше политический проект для имиджа нашей страны. К настоящему «Карабаху» из Агдама нынешний не имеет никакого отношения.

Они играют, живут, базируются и тренируются в Баку. Из Агдама в команде нет ни одного человека. Единственная связь – это только название. Умным людям понятно, для чего это все сделано. Конфликт в Нагорном Карабахе до сих пор острый и актуальный. Люди смотрят, что «Карабах» в очередной раз удачно сыграл в Европе и запоминают, что он представляет Азербайджан. Значит, все улажено и уже нет никакой непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Многие ведь не будут гуглить и углубляться в ситуацию.

Я уважал и переживал всегда за настоящий клуб из Агдама. Помню, как им было тяжело, когда началась война. Их тренеру Багирову предлагали спокойно переехать в другой город и дальше заниматься только футболом, но он, как настоящий патриот своей земли, пошел защищать родину и погиб на войне. Если бы нынешний клуб взял любое другое название, у меня бы не было никаких вопросов. Но играть, жить, тренироваться в Баку и называться «Карабахом» из Агдама – это все равно, что проводить домашние матчи в Барселоне, но назвать команду «Реал Мадрид». Но такой ход с названием принес нынешнему клубу много новых болельщиков. Знаю очень многих людей из азербайджанской диаспоры, которые болеют и даже помогают деньгами нынешнему «Карабаху» только из-за названия.

Я сам хочу застать то время, когда территория нагорного Карабаха вернется обратно к Азербайджану, ведь мою страну лишили этой земли незаконно. Но я не понимаю людей, которые болеют за нынешний футбольный клуб «Карабах» и радуются его победам так, словно к нам вернулась обратно эта территория, а сама команда переехала обратно в Агдам. Этот «Карабах» – такой же столичный клуб из Баку, как и все остальные, и ничем не отличается от них. Лично для меня странно, когда люди болеют за такую команду, руководствуясь только политическим названием», – делится своим мнением Олег.

В азербайджанском футболе немало странных и трэшовых историй. Одна из них – про бывшего президента футбольной федерации Фуада Мусаева. Вспоминает Олег:

«Мусаев долгое время просто убивал наш футбол. Он творил такие вещи, что сейчас в это сложно поверить. Тянул с клубов огромные взносы за участие, брал взятки, разрешал одним заявлять игроков и переходить из одного клуба в другой за несколько туров до конца чемпионата. Дошло до того, что он придумал правило, что ни один азербайджанский клуб не мог продать своего молодого игрока или воспитанника без его участия. Для этого он даже создал собственный клуб и построил для него стадион на деньги от ФИФА и УЕФА.

Если какой-то клуб получал предложение по своему молодому футболисту, Мусаев давал приказ работникам федерации не отдавать трансферный лист. Игроку сначала оформляли переход в его клуб «Шафу», а затем уже оттуда продавали дальше заинтересованным покупателям. Деньги за продажу поступали на счет «Шафы», а дальше уже сам Мусаев решал, какую часть отдать клубу, воспитавшему и вырастившему этого игрока, а сколько забирать себе. Часто подавляющая часть суммы шла ему, а клубам доставались копейки. При этом за «Шафу» проданные футболисты не сыграли даже ни одной игры.

Получалось, что весь футбол работал на президента федерации. Продолжаться дальше так не могло. Вся футбольная общественность устроила настоящий бунт. Люди ходили за помощью даже к тогдашнему главе РФС Вячеславу Колоскову. Сам Колосков был шокирован увиденным. И привлек внимание к той ситуации. Позже за Мусаева серьезно взялось уже государство. Его обвинили в неуплате налогов, отмывании денег, превышении служебных полномочий. Но период такого застоя и разрушения не прошел бесследно для азербайджанского футбола».

«Интер», «Рома», «Фиорентина», «Атлетико», «Челси», «Арсенал», «Тоттенхэм», дортмундская «Боруссия» и «Монако» – все эти клубы приезжали играть еврокубковые матчи в Азербайджан. Но в начале нулевых годов даже представить было сложно, что такие гранды приедут в Баку. В то время азербайджанские клубы получили двухлетнюю дисквалификацию на участие в еврокубках, а местный чемпионат даже не был доигран до конца. Эти истории Олег вспоминает с особой грустью:

«Измученные руководством Мусаева клубы просто отказались доигрывать сезон 2002/03. Это был уникальный случай для европейского футбола. Я уверен, что ни в одной стране мира не было такого, чтобы сразу все участники чемпионата снялись с турнира. Федерация решила проблему быстро – сама назначала чемпионов, призеров и распределила места в таблице на свой вкус. Но УЕФА не признало итоги такого чемпионата. Считается, что в этот год турнир просто не проводился.

Из-за того, что государство вмешалось в футбольные дела, УЕФА дисквалифицировал наши клубы и сборную. Клубы получили двухлетний бан на участие в еврокубках, а сборная – на игры отбора. Вспоминать то время сейчас даже не хочется.

Голодные времена разрухи конца 90-х и начала нулевых годов сменились сытыми, богатыми и нефтяными временами второй половины десятых. Нефть и газ, приличными запасами которых обладает Азербайджан, выросли в цене. Страна вышла на новый уровень, появились большие деньги и в футболе. Вот только грамотно управлять огромными бюджетами удается не всем:

«Карабах» и «Нефтчи» у нас на ведущих позициях, но самый богатый клуб, если взять все вливания за последние лет шесть – это «Габала». Я думаю, она не уступает им в бюджете и даже превосходит. Туда приглашали главным тренером бывшего игрока лондонского «Арсенала» Тони Адамса на шикарную зарплату. Потом сюда приезжал и ваш Юрий Семин. Здесь играли Марат Измайлов, Деон Бартон, Ниассе, Леонардо, Рикардиньо, были игроки сборной Румынии, люди, поигравшие в вышках Украины и России.

Но клуб так ни разу и не побеждал в чемпионате Азербайджана и всего лишь раз выигрывал кубок. Если бы они строили проект на долгие годы, то задались бы вопросом: зачем приглашать Адамса и сбитых летчиков из Англии и России. Может быть, лучше вложить эти деньги в детскую школу и вырастить своих нормальных игроков, построить какую-то базу».

Рассказ о других командах, которые когда-то купались в успехе, а сейчас либо исчезли, либо играют в низших дивизионах, тоже впечатляет:

«Сейчас в вышке нашего чемпионата играют только две команды, которые выигрывали чемпионат – «Карабах» и «Нефтчи». А вот «Кяпаз», «Шамкир», «Баку», «Интер», «Хазар» и «Туран» на шестерых выиграли 12 чемпионатов, но у них сейчас тяжелое положение, а некоторые из них даже умерли. «Кяпаз» выигрывал в 90-е чемпионат три раза, но сейчас играет в первой лиге. Схожая судьба и у «Шамкира». Этот клуб был сильнейшим в начале нулевых годов, и даже первым установил рекорд, выиграв тоже три чемпионата подряд. Сейчас же он с трудом выживает и играет в одной из низших лиг на маленьком стадиончике дублеров, потому что основной стадион пришел в упадок и почти разрушился, а денег на его ремонт нет.

А вот «Хазар» и «Баку» считались когда-то самыми богатыми клубами страны, но сейчас их вообще нет существует. Пример с «Баку» самый показательный в плане дебилизма. Местный крупный бизнесмен Мамедов купил команду «Динамо», переименовал ее в название столицы, вбухал кучу денег и выиграл сначала кубок, а потом и два чемпионства. Но ему стало скучно в местном чемпионате, и он решил выйти в Европу.

Сначала он заключил спонсорский контракт с мадридским «Атлетико» и заплатил кучу денег за рекламу страны Азербайджан, которую испанский клуб размещал на своих футболках, а затем купил контрольный пакет французского «Ланса». Но через два года у его холдинга начались проблемы. В итоге «Баку» из-за долга в шесть миллионов евро обанкротился и расформировался, а «Ланс» недосчитался десяти миллионов евро, занял последнее место в чемпионате и вылетел во вторую лигу.

Из-за того, что сильнейшие клубы страны постоянно исчезают, у фанатов «Нефтчи» нет даже своего главного врага. Самый главный противник ультрас нефтяников – это полицейские. Все началось из-за того, что один из фанатов «Нефтчи» пришел на матч, а после сразу игры оказался в тюрьме:

«Раньше у нас были горячие отношения с «Хазаром». В Ленкоране всегда был полный стадион, они даже били рекорды: там собиралось по 13 тысяч болельщиков на их домашние матчи. Но уже на следующий год после рекорда посещаемости их президент взял и снял команду с турнира. Сейчас у нас остается только «Карабах», но, как я уже говорил, для меня этот клуб – пустышка. За них болеют, только когда они играют в еврокубках, а так особо в Баку они никому не интересны. Да и не думаю, что жители Агдама сильно болеют и переживают за эту команду, ведь она играет в Баку, и особого дела до нее там никому нет.

Наш главный враг в Азербайджане – это не фанаты какого-то клуба, а менты. В 2015-м году наши пацаны развернули черно-белый флаг с цветами клуба. Мусора приняли его за символику запрещенной террористической группировки ИГИЛ, попытались отобрать и спровоцировали драку. Все закончилось тем, что одного нашего пацана сразу после матча арестовали и закрыли на полгода».

От сегодняшнего финала Лиги Европы Олег ждет показательной работы английских стюардов:

«Для меня важна не сама игра, а приезд английских болельщиков и стюардов. Очень хочется, чтобы лондонская служба безопасности показала нашим ментам пример, как нужно работать с болельщиками и как они должны себя вести».

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