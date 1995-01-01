Оказывается, бывает и так: к тебе в страну впервые приезжают чемпионы мира, а ты недоволен. Репортаж о гастролях Франции

Опять текст из Молдавии? Да-да.

«Бомбардир» уже много раз рассказывал про молдавский футбол − такой близкий, но такой непохожий. Ранее у нас оттуда были такие истории:

● Как криминальный авторитет создал собственный клуб

● Как в провинции внезапно создали франшизу «Бешикташа»

● Как итальянец приехал развивать швейный бизнес, а развил − местный футбол. А потом стал певцом

Все их заботливо упаковывает наш главный спец по Молдавии − Сергей Беседин. На днях он привез еще один сюжет. О том, как в маленькую тихую страну приезжает действующий чемпион мира, напичканный топ-звездами.

«Наш футбол давно мертв»

Даже человек, у которого день рождения 29 февраля, празднует это событие чаще, чем приезд топ-команд в Молдавию.

«Сборная такого уровня к нам еще никогда не приезжала. Были англичане в 2012-м, девять лет назад приезжали голландцы. Но эти команды хоть и звездные, но неудачники − очень давно ничего не выигрывали. А тут сами чемпионы мира, да еще и действующие. Меньше года тому назад я смотрел по телеку, как они выигрывают Кубок Мира, а теперь есть шанс увидеть всех своими глазами. До сих пор даже с трудом верится в это чудо», − делится своими эмоциями местный зритель Константин.

Домашние матчи сборной Молдовы не всегда вызывают в стране большой ажиотаж. Все зависит от имен соперников:

«Наша сборная играет очень слабо: выигрывает только у Сан-Марино, проигрывает по 0:4 Люксембургу − поэтому народ на матчи ходит выборочно, − объясняет Константин. − Если попадается какая-то сильная команда, в которой есть мировые звезды, то ажиотаж огромный. На Англию и Голландию билетов не достать. Даже когда приезжает Уэльс и Швеция, стадион набивается, потому что все приходят посмотреть на Бэйла и Ибрагимовича. А вот когда играем с Ирландией, Черногорией, Сербией – то билеты можно свободно купить и за 20 минут до начала матча. Если говорить про Грузию, Белоруссию, Сан-Марино или Люксембург, то трибуны не заполняются и на 70%. И это при очень маленькой общей вместимости в 11 тысяч. Просто карлики и сборные без звезд нашим людям не интересны».

В Кишиневе проживает больше 800 тысяч человек, но на матчи сборной стадион не всегда заполняется даже на 10 тысяч? Неужели все хотят только звезд? Разве людям не интересно болеть за своих пацанов в матчах, пусть даже со скромным Сан-Марино?

Все эти вопросы задаю молдаванам около стадиона.

«Молдавский футбол уже давно мертв, − рубит путешественник Павел Колотенко. − У нас такой застой, что вы себе не представляете. Даже президент Казахстана уже подал в отставку, а руководство нашей федерации не меняется с 1996 года. Местный чемпионат настолько скучный, что интересней смотреть, как высыхает на заборе краска. Никакого маркетинга, рекламы, пиара или продвижения нет. Никто ничего не делает. Футболом управляют люди со старым советским менталитетом. На матчи ходит по 100-200 зрителей и большая часть этих людей − друзья, родители и подруги футболистов. В сборную часто вызывают более слабых игроков только потому, что они родственники людей, приближенных к федерации или их туда толкают по блату агенты. Люди ведь не такие глупые, и их не обманешь. Они все видят и понимают, поэтому и идут в основном посмотреть на звезд из других сборных. Нет топовых игроков − нет и ажиотажа».

Когда интернет хуже спекулянтов

Домашний матч с чемпионами мира получается первым по календарю в отборочном цикле для Молдавии. Федерация хочет заработать на этом и сначала запускает в продажу только абонементы на все пять домашних матчей. Их сразу разметают. Билеты только на одну игру с Францией не продаются. Хочешь увидеть Мбаппе, Погба и Гризманна – заплати автоматом за Андорру и Албанию.

«Наша федерация понимает, что на играх с албанцами и андоррцами будет полупустой стадион. Они пользуются ажиотажем с французами и запихивают людям и никому не интересные матчи, − дальше лютует Павел. − Народ хочет увидеть чемпионов мира, поэтому в любом случае заплатит хоть за 5, хоть за 10 матчей. Я не против абиков. Они должны быть для людей, которые действительно хотят и могут посетить все матчи. Но я, например, на все лето уезжаю в путешествие. Так что из пяти матчей я смогу побывать только на двух-трех. Почему я должен платить за игры, на которые не попаду? Получается, что у меня нет выбора. Если хочу попасть хоть на один матч своей сборной, то должен сразу платить за все игры иначе не увижу ни один матч. Ни в одной стране Европы такого нет. Могли бы провести такой матч в Тирасполе на стадионе «Шерифа». Там и условия лучше и вместимость больше тысячи на четыре»

Купить абонементы тоже получается не у всех. Молдавская федерация продает их не в кассах, а через интернет. Но покупателей оказывается так много, что сервера, на которых находятся сервисы, просто не выдерживают и валятся.

«Пытался купить самый дешевый вариант за ворота. Убил на это весь день, − жалуется болельщик Александр. − Подключил даже жену на работе и дочку, которая живет в Германии. Они тоже пытались, но у нас троих так ничего и не получилось. Как только доходили до оплаты и данных банковской карты, страница сразу сбрасывалась. Лучше бы я пришел ночью к кассе, отстоял с утра пять часов свою очередь, но взял бы билет по старинке. Когда увижу президента нашей федерации, так ему и скажу, чтобы в следующий раз подумал о простых людях».

В день матча возле стадиона встречаю одинокого старичка. Он представляется дядей Вовой и чуть не плачет:

«Мне 80 лет. Детей и родственников не осталось, живу один. Как только услышал по телевизору, что билеты в продаже, сразу приехал к кассе. Но оказалось, что их продают только по компьютеру. У меня его нет, и никогда не было. Даже не знаю, как им пользоваться. Пытался попросить соседей, но они сказали, что на одного человека лимит и им самим надо. На Англию семь лет назад брал билет у спекулянта, но сейчас даже у них невозможно купить. Все абонементы распроданы по паспортам. На входе проверяют, совпадают ли паспортные данные. Даже если какой-то человек купил себе абонемент, но заболеет и не сможет пойти или захочет мне просто так его подарить, то я все равно не смогу по нему зайти. Впервые за 20 лет я не попадаю на матч моей сборной, и это очень обидно».

Продажа абонементов в интернете по таким правилам не нравится не только пенсионерам. Возмущается даже молодежь.

«Я купила по интернету два абонемента. На одном ввела свои паспортные данные, на втором – данные моего парня, − делится в кишиневском аэропорту девушка, которая ожидает приезда французских звезд вместе с толпой из нескольких сотен людей. − Но отборочный турнир длится целый год. Что будет, если я через три месяца расстанусь с ним и начну встречаться с другим? Получается, что его я уже не смогу пригласить на футбол, и вынуждена буду или идти на стадион сама или со своим бывшим, на чей паспорт записан второй абик».

Мбаппе и калач

«На футбол не попадаю − билеты так не смог достать. Но все равно приехал сюда. Посмотрю хоть, как Погба и Мбапе будут заходить в автобус. Только ради этого притарабанил почти 200 километров с севера и притащился в Кишинев из своего города Бельцы», − рассказывает Валерий.

Ваня и Корнел проезжают еще большее расстояние, только с юга:

«Мы живем в городе Траклия и играем за местную юношескую команду «Тракия». Хотим, чтобы Гризманн, Мбапе и Жиру расписались на наших бутсах».

Но больше всех умиляет малыш с огромным плакатом Жиру, на котором написаны все достижения его кумира и оставлено место для автографа. Но форвард «Челси», как и все остальные французские звезды, проходит очень быстро и даже не останавливается. Одним из последних выходит Антуан Гризманн. Несколько парней начинают громко петь и поздравлять его с днем рождения. Это заставляет его остановиться и раздать 7-8 автографов. Вряд ли звезда «Атлетико» мог предположить, что свой день рождения он будет отмечать в Кишиневе.

Теплый прием устраивают не только Гризманну, но и всей его команде. К трапу самолета специально привезли девушек в национальных костюмах, которые встречали чемпионов мира калачами. Мбаппе и Погба отламывают по кусочку, после чего в соцсетях разгоняются приколы: «После того, как Мбаппе попробовал молдавский калач, его цена в хлебном магазине увеличилась в 200 раз».

«У нас у молдаван есть такая черта – отдать последнюю копейку, но выпендриться перед более статусными гостями. Я не понимаю, зачем устраивать такую показуху, − возмущается зритель из толпы по имени Алексей. − Разве французы голодают? Лучше бы эти калачи раздали больным, нищим, нуждающимся. А так взяли и просто потратили бабки из бюджета нищей страны на долларовых миллионеров. Зачем все эти помпезные штучки? И почему тогда не встречали так сборную Сан-Маринно, когда она к нам приезжала?».

А вот французов матч не сильно заинтересовал. Вместо ожидаемых 1100 человек их приезжает всего лишь около 400. За день до матча они играют товарищеский матч против сборной фанатов Молдавии и проигрывают со счетом 3:7.

«Мы бы с удовольствием поменяли нашу победу на выигрыш сборной Молдавии», – шутит после матча лидер молдавского объединения болельщиком «М-12» Дмитрий Мунтян.

На радость переполненному стадиону «Зимбру» Дидье Дешам выпускает в старте всех своих звезд. Зато молдаване впервые за долгое время играют без завершившего карьеру в сборной Александра Гацкана из «Ростова» и без травмированного Епуряну, поигравшего в РФПЛ за «Москву» и «Динамо». В отсутствие лидеров обороны защита Молдавии в этом матче просто безнадежна и легко пропускает четыре мяча. Еще минимум от шести голов свою команду спасает вратарь Кошелев.

Получился важный праздник, в котором грусти намного больше, чем радости.

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