Оставить Италию и развить клуб в молдавской провинции. А потом стать певцом

Удивительный рассказ из глубин СНГ − о принципиальности, бизнесе, продажных судьях и песне Стаса Михайлова.

Массимо Балестриери − человек, который занимался всем. В начале века он переехал из Италии в далекую незнакомую Молдову, чтобы помочь другу с бизнесом, а неожиданно для себя втянулся в местную жизнь. В какой-то момент Балеcтриери подобрал в низшей лиге клуб с богатым прошлым, но хилым настоящим − и протащил его наверх, выполняя задачи от скаута до главного тренера. Спустя много лет приключений, конфликтов и новых открытий итальянец радикально переключился с футбола на поп-музыку.

Сергей Беседин встретился с Балестриери и записал историю человека, который регулярно доносит: в любом деле главное − кайф и искренность.

«Заходишь в ванную − отключают воду. Начинаешь работать − вырубается свет»

«Я приехал в Молдову из Пармы в 2000 году. Мой знакомый открыл швейную фабрику и попросил ему помочь. До этого я никогда не жил в странах бывшего Советского Союза и даже не представлял, что это такое. Заходишь мыться в ванную – отключают воду. Начинаешь работать – вырубается свет. Электричество давали по графку – два часа был свет, два не было. И так по три-пять раз в день. Приходилось постоянно бегать в магазин, чтобы купить батарейки.

В голову лезли мысли о том, в какую дыру я попал и как поскорее вернуться домой. Знакомый же просил потерпеть полгодика и хоть чуть-чуть поднять бизнес с нуля. Время пролетало очень быстро. Постепенно я адаптировался и не так бурно реагировал на бытовые мелочи. Как-то так и привык ко всему, понял, что все бытовые трудности уже не смущают, а, наоборот, закаляют. Для себя сделал приятное открытие − могу жить и приспосабливаться в любых условиях.

Очень понравилась сама страна и люди. В Молдове красивая природа, чистый воздух, нет проблем с экологией, очень вкусные натуральные овощи и фрукты, классное вино и шикарные женщины. Здесь живут и молдаване, и русские, и украинцы, и румыны, и евреи, и гагаузы. Я понял, что, несмотря на разные языки общения, культуру и менталитет всех их объединяло огромное желание трудиться и делать свою страну лучше после тяжелого периода перестройки и 90-х годов. Нужно было только создать им условия для работы.

Я поменял Италию на Молдову и не ошибся. Со временем персонал нашей фабрики увеличился со 150 до 700 человек. Моя родная страна мне нравится сейчас гораздо меньше, чем раньше. Города стали грязные, приезжает много мигрантов из Африки. Не подумай, что я расист, но Италия моего детства и Италия сейчас – это две разные страны. За последние годы моя родина деградировала, и это очень обидно».

«Я взял команду с самых низов. Оказалось − первый клуб в истории страны»

Как у любого итальянского мужчины, любовь к футболу у меня заложена с детства. Когда рабочие нашей фабрики попросили заявить команду на любительский турнир среди предприятий, я не мог отказать и поддержал их во всем. Со временем так втянулся, что захотелось чего-то большего. Бизнес развивался, доходы увеличивались, появлялись свободные деньги, которые можно было вложить в любимый футбол.

Вариантов было несколько. Сначала предлагали взять готовую команду в молдавской Премьер-лиге – «Олимпию» из города Бельцы. Но я отказался. Клуб был муниципальным, вокруг него всегда крутились чиновники и мэры, а совмещать футбол с политическими задачами других людей не очень хотелось. Потом была мысль создать свой новый футбольный клуб, но это было бы очень долго из-за всяких регистрационных процедур. В итоге я выбрал третий вариант и взял команду с самых низов − «Локомотив» Бельцы.

Почему именно «Локо»? Когда болельщики рассказывали мне о команде, все это напоминало Англию с ее невероятными футбольными традициями. Оказалось, что «Локомотив» − самый первый клуб в истории Молдовы. Он был основан еще до начала Второй мировой войны − аж в 1940 году. Получается, клуб появился даже раньше, чем была создана Молдавская Советская Республика. Команда из Бельц пережила столько эпох, генеральных секретарей, президентов, войну, советскую эпоху, криминальные 90-е, но из-за отсутствия спонсоров в начале 2000-х оказалась при смерти. Я сказал себе, что не дам исчезнуть клубу с такой историей и хочу тоже стать ее частью.

Еще одна аналогия с Англией – у «Локо» есть свой домашний стадион. Хоть он небольшой, построенный еще при СССР и несовременный, но – свой. С моими партнерами мы начали с того, что привели арену в порядок: вложили деньги в ремонт и строительство раздевалок, установили трибуны, улучшили газон. За нас болели как люди, которые жили рядом со стадионом, так любители футбола с других районов города и даже соседних сел. Когда у тебя есть история, стадион, болельщики – остается только собрать все это и создать хорошую команду».

«Некоторые наши игроки параллельно работали на фабрике»

«С первого дня в футболе я сказал себе, что не буду делать так, как арабские шейхи. Вливать деньги килограммами – это не мое. Пусть по молдавским меркам суммы на содержание клуба не такие большие, но я выбрал итальянскую стратегию развития.

Мы составили большой список из всех сильнейших свободных агентов на тот момент. Потом прошлись по другим клубам и посмотрели, какие игроки не проходят у них в основу, но при этом могли бы усилить «Локо». Затем поработали по молодым перспективным игрокам и подтянули тех, кто только закончил ДЮСШ, но не смог найти команду во взрослом футболе. За все время я купил только одного нападающего из клуба высшей лиги «Олимпия», но он мне очень нравился. Всех остальных мы подписывали только свободными агентами или брали в аренду.

Мне стало скучно заниматься только административно-финансовыми делами клуба. Хотелось драйва, эмоций. И я стал главным тренером. Записался на специальные курсы УЕФА, получил лицензию категории B. На тот момент этого хватало, так как начинать нам пришлось с низшей лиги.

Когда я пришел в команду, шел перерыв после первого круга. У «Локомотива» было не так много очков. Но во втором круге мы не проиграли ни одной игры, выиграли почти все матчи, попугали даже команды из первой тройки и показали, что в следующем сезоне лидерами будем уже мы. Так и получилось. Уже в новом чемпионате наша серия без поражений продлилась еще на 18 матчей, что стало рекордом за всю историю молдавской третьей лиги.

«Локомотив» вышел в дивизион выше, и нужно было уже укреплять состав, но стратегия все равно не поменялась: только хорошие свободные агенты, опытные ветераны, молодые перспективные игроки, которые у них учатся, и кадры, взятые в аренду. Наши соперники покупали игроков из высших лиг, подписывали футболистов из молодежной сборной Молдовы, даже привозили легионеров, платя им большие зарплаты. И все равно не всегда нас обыгрывали, хотя у меня в команде играли 4-5 человек, которые помимо футбола работали еще и на фабрике».

«Приехал на тренировку Семина: там ребята вышли, как во дворе, попинали мяч, посмеялись»

«Я продолжил учиться на курсах и получил тренерскую лицензию А. Через знакомого итальянского друга, который тогда работал тренером по физподготовке в киевском «Динамо», пробил стажировку у Юрия Семина. Когда я ехал к нему в Киев, мечтал увидеть тренировки человека, который со своим «Локомотивом» не проиграл в двух матчах сильнейшему на тот момент клубу мира «Лацио», обыгрывал «Реал», громил «Интер». Было очень интересно узнать, как он это делает, ведь в его команде, как и в моей, никогда не было многомиллионных звезд.

Я хотел взять что-то для себя из его тренировок, но когда приехал, был откровенно удивлен. Игроки киевского «Динамо» вышли как-то вальяжно, поиграли в квадратики, побили по воротам, сыграли на полполя в дыр-дыр. Сам Семин полчаса с кем-то разговаривал, никаких указаний не давал − потом смотрит на часы и свистит.

Я сначала думал, это только разминка. Взял ручку и блокнот, чтобы что-то для себя записать, а оказалось, что тренировка уже закончилась. Игроки уходят в раздевалки, и у них даже футболки чистые. От своих я всегда требовал выкладываться на все 100% даже на тренировках, работать на максимуме каждый день. А тут ребята вышли, как во дворе, попинали мяч, посмеялись − но при этом играют каждый год в Лиге Чемпионов.

Вот тебе и отличие специфики тренеров. Профессионалов не нужно учить игре, как это делают детские тренеры или на любительском уровне, объясняя, как надо правильно отбирать мяч или открываться в свободной зоне. На таком же уровне нужен больше тренер-психолог и тактик, который скажет нужные слова мотивации и выберет правильную стратегию.

В этом плане мне еще очень нравится Спаллетти. Он отличный психолог. Тот результат, который он дает сейчас с «Интером» далеко не предел. Уверен, если он там останется, в следующем году у «Ювентуса» и «Наполи» будет еще один конкурент за скудетто».

«Судей заряжают по полной программе»

«Когда мы пробились во второй по силе молдавский дивизион, это был уже совсем другой уровень. Нашими соперниками были вторые команды ведущих клубов страны, в которых была собрана лучшая молодежь: «Шериф», «Зимбру», «Дачия».

Были интересные матчи и с командами, которые хотели выйти в высшую лигу. В Кишиневе один турецкий бизнесмен фанател за «Бешикташ» и даже назвал так свой клуб. Еще была одна команда со спонсором из Англии. Но при этом он ни разу даже не был в Молдове и управлял командой по интернету: присылал на почту тренеру состав, передавал деньги на содержание клуба, даже отправил туда легионера из Уругвая. Местная пресса писала о наших матчах как о дерби иностранных инвесторов.

Но самыми шумными для нас получились матчи против «Академии» Игоря Добровольского. В тот сезон он поставил задачу выйти в высшую лигу, но у него играли только молодые, и им было тяжеловато в матчах с командами, где были более опытные игроки. По календарю мы играли с ними в одном из последних туров, и им нужна только победа. В том матче судьи помогли «Академии», и я открыто сказал в прессе, что в отличие от Добровольского, мои команды всегда будут добиваться честно. Он обиделся. И когда мы встретились в федерации, сказал мне, что я много говорю не по существу. На что я ответил, что он занимается ерундой, раз просит помощи у судей.

Во втором дивизионе с такой проблемой мы сталкивались не раз и не два. Особенно когда играешь против команд, у которых есть деньги и которые ставят задачу выхода в вышку. Там судей заряжают по полной программе. Бывало, нам придумывали пенальти из нечего в конце матча и из-за этого мы проигрывали в равной игре. Могли спокойно засчитать в наши ворота и гол из трехметрового офсайда.

Я не понимал, зачем эти команды пытаются выиграть любой ценой. Мы ведь не играем во второй английской лиге, где от того, какое место займешь в конце сезона, зависит, сколько миллионов ты получишь. Мы и так тратим деньги на зарплаты, тренировки, взносы, содержание клуба − так зачем еще кормить и рефери? Тем, кто хотел выйти в высшую лигу, я задавал другой вопрос: если вы без помощи судей не можете обыграть мою команду, как вы собираетесь играть в вышке с «Шерифом»? Моя позиция была принципиальна: я сразу сказал, что никогда не заплачу судьям и не буду никого подкупать. Для меня не так был важен результат, как красивая игра. Если мои футболисты проигрывали, но при этом играли хорошо, они могли все равно получить премиальные».

«Мы шили форму для двух десятков итальянских и английский команд»

«В один момент моя жизнь стала такой насыщенной, что я не понимал, как со всем этим справляюсь. Помимо основной работы в бизнесе и на фабрике я тренировал «Локомотив», занимался организационными делами клуба, продолжал учиться на тренера и ездил на стажировки. Также мы заключили контракт на пошив спортивной экипировки для бренда Diadora. Мы шили форму для двух десятков итальянских и английских команд, нашими клиентами были испанские «Расинг», «Вильярреал» и многие другие клубы из высших лиг Европы.

Я понял, что начинаю загибаться: надо срочно выбирать что-то одно и заниматься уже этим серьезно. В один момент подумывал продолжать только тренерскую карьеру. Хоть «Локомотив» и играл во второй молдавской лиге, это все равно помогло обзавестись хорошими контактами и знакомствами. У меня было три конкретных предложения: клуб высшей лиги Нигерии, украинское «Закарпатье» из первой украинской лиги ( но они шли в лидерах и было ясно, что следующий сезон начнут в Премьер лиге), а также команда из четвертой лиги Италии.

В Нигерии хотели выращивать молодых игроков с прицелом на продажу в итальянские клубы, и им нужен был человек из Италии, который знает местный язык, будет ставить в клубе тактику и готовить футболистов к кальчо. В «Закарпатье» хотели иностранного тренера с европейским менталитетом, который не будет делить игроков на своих и чужих. В Италии предлагали начать с серии С1, но это тоже неплохо, учитывая что в моей стране я никого не тренировал.

Я долго думал и очень хотел поехать в «Закарпатье». Понимал, что мы выйдем в вышку, и там меня ждут матчи против «Шахтера» Луческу и «Динамо» Семина. Это очень манило. Но тогда пришлось бы полностью оставлять свой бизнес, и я не рискнул. Кто знает, возможно, у меня получилось бы в «Закарпатье», и через пару лет получил бы приглашение в еще более топовый клуб и чемпионат. А может быть, я бы провалился, и меня бы выгнали через полгода-год. Что тогда? Где искать новую работу? Кто меня возьмет?

Я не рискнул оставлять дело, которым занимаюсь всю жизнь и где уже есть достижения. Сказал себе: «С тобой хотят обсудить дизайн футбольной формы и ради этого приезжают из Испании, а у тебя в кабинете представители «Расинга» и «Вильярреала» – значит, ты уже в Примере! А дойдешь ли ты до такого уровня, если начнешь все заново и пойдешь работать тренером?». С тех пор я даже не возвращался к этим мыслям».

«На нервной почве у меня начался диабет»

«Мой последний сезон в «Локомотиве» закончился тем, что выше нас финишировали только три команды, которые ставили задачу выхода в вышку, и дубль «Шерифа». Я понимал, что на следующий год реально могу вывести команду в высший дивизион. Но то, что творили судьи в нашей лиге, мелочи по сравнению с тем, что было в вышке. Там ведь клубы ведут борьбу за еврокубки, а это уже деньги.

Ради денег люди идут на все: платят судьям, подкупают работников федерации, защитников и вратарей других команд, специально травмируют игроков соперника. Это все такая грязь, в которую я не хотел нырять. Мне по душе так и остался любительский футбол низших лиг и чемпионаты фабрик, где люди играют за себя и за честь своей фирмы или коллектива, но не за деньги. Футболист не сможет специально играть лучше, если ты платил ему 100 евро за победу, а потом поднимаешь эту премию даже до миллиона. На поле деньги не играют никакой роли, и этот миллион никак не поможет ему бежать быстрее или бить точнее по воротам.

Мое увлечение футболом закончилось тем, что на нервной почве у меня начался диабет. Слишком близко к сердцу я переносил наши поражения, судейские ошибки и т.д. Теперь вместо тренировок мне нужно было ходить к доктору на лечение. Я оставил клуб своим друзьям и партнерам и постепенно начал отдаляться от дел, став простым болельщиком. К тому моменту «Локомотив» уже прочно стоял на рельсах, новые руководители продолжили наше дело и через несколько сезонов сделали это − выиграли вторую лигу и завоевали право выйти в высший дивизион по спортивному принципу».

«На свадьбах и корпоративах не пою принципиально»

«После футбола я часто любил снять стресс в караоке. Мне многие говорили, что я хорошо пою. Как-то во время отдыха в Одессе выбрал пару итальянских песен, вышел на сцену клуба и спел. Мне аплодировал весь зал стоя. Я уже хотел домой, но меня даже не отпускали, просили на бис еще и еще. Чуть позже мне и пришла в голову мысль: почему бы не попробовать выйти на более серьезный уровень, чем просто караоке?

К тому моменту у меня было много свободного времени, и я всерьез взялся за свое новое хобби: ходил на курсы, брал уроки вокала и музыки, ставил дикцию с логопедом. До сих пор помню, как на студии записывал свою первую песню, а впервые выступил на концерте на центральной площади города. Сначала чувствовал себя как любительская команда, которая попала на чемпионат среди профессионалов, но потом освоился, и волнение прошло.

Теперь мне больше всего нравится выступать только на сценах и в концертных залах. А вот на свадьбах и корпоративах не пою принципиально. Я понимаю тех музыкантов, которые идут на это, ведь выступление на таких мероприятиях − их основной доход. Я же по-прежнему зарабатываю в бизнесе, а в музыке, как и в футболе, просто хочу дарить людям радость, позитивные эмоции и удовольствие».

«Счастье − это заниматься тем, что тебе нравится больше всего»

О том, что от жизни нужно получать максимум удовольствия и счастья и как важно использовать свой шанс, Массимо поет на английском языке в одном из своих любимых клипов Maximum Pleasure:

Балестриери говорит и поет на итальянском, испанском, английском, румынском и русском языках. Русские слова ему даются тяжелее всего, но он преодолевает себя:

«В русском очень много согласных повторяющихся букв, и для меня это тяжко. Но когда мне в руки попала песня известного русского поэта Симона Асиашвили, который написал такие хиты, как «Не сыпь мне соль на рану» для Добрынина, «Дорогие мои старики» для Саруханова и «Мамины глаза» для Гвердцители, – я не мог не попробовать. Изначально песня «Ты разделила нашу жизнь» была написана для Стаса Михайлова, но поэт, композитор и певец не могли что-то поделить между собой. В итоге она мне досталась за символическую цену, как хороший свободный футболист на трансферном рынке».

А вот сценарий и идею клипа Массимо придумал уже сам. По сюжету муж (которого играет сам Балестриери) неожиданно возвращается домой раньше времени и видит, как его жена переписывается за ноутбуке с любовником:

«Смысл клипа в том, что люди часто не ценят то, что имеют. А когда это теряют, то все осознают слишком поздно. Мне нравится петь на русском, и в моих планах еще записать несколько треков. Так что буду работать над согласными и улучшать акцент».

В своих клипах Массимо Балестриери пробует самые разные образы. Для одной из своих песен на итальянском он специально слетал на родину и снял клип там. В нем Массимо в роли творческой личности – художника, который пытается нарисовать любовь:

А вот уже противоположная картина: клуб, сигары, дым, карты, покер, оружие, куча танцующих девушек и Массимо, который ловит каре тузов:

В клипе Bailar Балестриери позавидует любой мужчина. Он отправляется отдыхать на виллу на берегу Испании и берет с собой в компанию молодых девушек, которых набирается на две футбольные команды. Здесь он поет на испанском, танцует и делает девушкам комплименты на русском языке.

«Я никогда не думал, что займусь футболом. Не мог себе даже представить, что буду петь на сцене или снимать свои клипы. Но я всегда в жизни пытался делать только то, что приносит мне удовольствие на данный момент. Заниматься тем, что тебе нравится больше всего − это и есть счастье. И не важно, приносит оно доход или нет».

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