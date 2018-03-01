Как живет страна, которая летом сыграет против России. Репортаж из Саудовской Аравии

Тюрьма за колдовство, город из торговых центров и плотная дружба с испанцами.

Никаких туристов и запрет на Гарри Поттера

Обычному туристу попасть в Саудовскую Аравию почти невозможно. Как бы вы ни старались, но туристическую визу вам не откроют − их просто нет. Саудовская Аравия − одна из самых закрытых стран мира и обычных гостей из Европы туда не пускают. Вы можете попасть сюда, если только вам откроют бизнес-визу, студенческую визу или сделают приглашение родственники, которые считаются гражданами этой страны.

Есть еще один способ – спорт. Сборная Молдавии получила предложение от местной федерации футбола на товарищеский матч с саудовцами, которые ведут подготовку к чемпионату мира. Они захотели провести игру вне календарных рамок ФИФА, отведенных для официальных игр сборных. Найти спарринг-партнера в такое время не просто, поэтому и позвали команду со 166 места рейтинга ФИФА. Для молдаван сыграть против команды-участника чемпионата мира − уже само по себе большое и значимое событие. Более топовые сборные не сильно хотят играть со слабым соперником, поэтому чаще всего Молдавия играет товарищеские матчи либо с соседями из СНГ либо с равными по силе карликами из Андорры и Мальты.

Официальное приглашение и деловые визы не отменяют правил, которых обязательно надо придерживаться, если вы летите в эту страну. Например, сюда нельзя привозить ни грамма алкоголя. Под запрет попадает даже шоколад. Еще нельзя брать книги о сексе, которые сразу же приравниваются к распространению порнографии, и любую литературу о магии и волшебстве. В Саудовской Аравии официально верят в колдовство: оно считается большим преступлением, за которое могут наказать тюрьмой и даже смертной казнью. В стране даже запрещены популярные фэнтези-романы.

«Однажды одного англичанина, который летел к нам по бизнесу, не пропустили в страну из-за того, что в его сумке нашли несколько книг о Гарри Поттере. Его обвинили в пропаганде и распространении вещей, связанных с волшебством и колдовством. Так что не берите и близко никакой литературы на эту тему», − предупреждает по телефону работник консульства, курирующий приглашение футболистов.

В Саудовской Аравии нет ни одной политической партии, никогда не было выборов президента или парламента, а вся власть принадлежит только одному человеку – монарху, и передается только после его смерти преемнику. За воровство здесь публично рубят пальцы, руки и головы. По отношению к женщинам действуют не менее специфические законы. Им нельзя работать, выходить на улицу с открытой головой или ложиться в больницу на операцию без разрешения мужчины, а право на вождение автомобиля они получили только полгода назад.

Магазины без примерочных и самая высокая струя

Сборную Молдавии принимают в Джидде. Это второй по величине город в стране, который очень сильно развит экономически и напичкан разными современными зданиями и торговыми центрами. Почти круглый год температура здесь больше 40˚, по улицам особо не погуляешь, а развлечений почти нет. Поэтому чаще всего местные проводят свободное время и отдыхают в молах и тех же торговых центрах, где всегда работают кондиционеры. Бутики, кафешки, шопинг – это 90% мест досуга аравийцев.

Самое необычное, что ни в одном из магазинов нет примерочных кабинок. Местные жители могут позволить себе взять сразу 20-25 понравившихся наименований одежды и заплатить за все сразу. Дома они спокойно все меряют и через неделю-две возвращают обратно все то, что не подошло, либо меняют это на что-то другое.

И все же в Джидде не все так однообразно, и на магазинах выбор не заканчивается. Главная достопримечательность города – фонтан Фахда, который занесен в книгу рекордов Гиннесса за самую высокую струю. Ее высота − 312 метров . При желании это чудо можно увидеть даже с последних этажей любой гостиницы или здания в центре города. Особенно впечатляюще это выглядит ночью, когда подключаются световые эффекты.

Еще одна достопримечательность Джидды – местный стадион «Спорт Сити» имени короля Абдаллы. Эта современная арена сдана в эксплуатацию в 2014 году и вмещает 62 тысячи зрителей. Помимо главного футбольного поля она оснащена несколькими тренировочными полями и гостиничным комплексом. Тренироваться в таких условиях на фоне контраста экзотической природы, пальм и современных сооружений – одно удовольствие.

«Строительство этого стадиона и комплекса лично курировал король Абдалла, − рассказывает молдавской делегации экскурсовод. − Это культовая личность для Саудовской Аравии. Он сделал очень много для развития и объединения нашей страны. У него было более 30 жен и более 40 детей. Король очень любил футбол и умер ровно через год после открытия арены. Ему был 91 год».

Игроки, которые не приехали на матч, и тренер, который не попал на ЧМ-2018

Матч с Молдавией не вызывает особого интереса у местных зрителей. Стадион не заполняется даже на треть своей вместимости. На трибунах ожидаемо ни одной женщины. Особой фанатской культуры тоже не наблюдается. Несколько групп людей кучкуются вместе, но делают это не за воротами, как обычно это происходит у болельщиков, а на центральных секторах трибун. Нет ни баннеров, ни перформанса, ни шарфов, ни вялой пиротехники. Некоторые люди приходят с флагами своей страны, но весь матч держат их в руках. Большинство местных жителей одеты в знаменитые белые длинные рубахи, которые покрывают все тело от плеч до ног.

При выходе на поле команды приветствует талисман – зелено-белый орел в футболке с именем Сауд на спине. Видимо, на человека в этом костюме обвинения в магии и волшебстве не распространяются.

Сборная Молдавии прилетела на этот матч без всех своих лидеров, но с новым тренером. Александр Спиридон 13 лет работал ассистентом Мирчи Луческу в «Шахтере» и «Зените», но в этом году уже сам стал главным. На матч с Саудовской Аравией он слепил состав из того, что было. Артур Ионица в этот вечер играл в Серии А за «Кальяри» против «Наполи», Александр Епуряну за день до этого отбегал за «Башакшекир» в турецкой Суперлиге, а Александра Гацкана из «Ростова» и Каталина Карпа из «Уфы», разумеется, не отпустили на это мероприятие их клубы. Не было в составе молдавской сборной и ни одного игрока из российской ФНЛ, не считая Дана Спэтару, который только в это межсезонье подписал контракт с «Олимпийцем». В остальном же гости были представлены игроками из местного чемпионата, многих из которых уже можно считать ветеранами, а в нападении вышли молодые Бойчук и Дамашкан, которые до этого сыграли на двоих за национальную сборную всего один матч.

У хозяев ситуация еще более запутанная. Саудовская Аравия заключила договор о сотрудничестве с Испанией и отправила в Примеру сразу 9 своих футболистов. Разумеется, все расходы по зарплате взяла на себя аравийская сторона. Это делается для того, чтобы местные футболисты получили опыт и повысили свое мастерство в одном из самых сильных чемпионатов Европы. Так, вингер Салем Аль-Досари уехал в «Вильярреал», защитник Яхья Аль-Шехри перешел в «Леганес», а атакующий хав Фахад Аль-Муваллад стал игроком «Леванте». Разумеется, все они не вышли в этом матче, как и еще шестеро других футболистов помоложе, которые подписали контракты с клубами Сегунды и вторыми командами «Вильярреала» и «Леганеса».

Матч против Молдавии − старт этапа усиленной подготовки сборной к чемпионату мира в России. За это здесь отвечает технический директор федерации голландец Ян ван Винкель. Если большинство европейских сборных в год турнира проводят по пять товарищеских матчей, то саудовцы планируют провести минимум восемь.

В спарринге с молдаванами дали шанс ближайшему резерву из местного чемпионата. Затем команда отправится в Ирак, а после полетит в Испанию и на нейтральном поле встретится с Перу и Украиной. Далее аравийцев ждет Италия и Бельгия, а в конце – сама Германия.

«Матч с Ираком очень важен для нас, потому что эта команда похожа на Египет – нашего соперника по группе. С Украиной мы захотели сыграть, так как эта страна и сборная схожа по многим признакам с другим нашим соперником – Россией», − объясняет принцип выбора спарринг партнеров сам ван Винкель.

Интересная ситуация получилась с главным тренером команды. Готовиться к Кубку мира и играть там сборная будет под руководством испанца Хуана Антонио Пицци. Ранее он тренировал сборную Чили, с которой взял Копа Америка-2016, не позволив выиграть первый трофей Лео Месси в сборной Аргентине. Через год Пицци не дал выйти в финал Кубка Конфедераций Криштиану Роналду и действующим чемпионам Европы португальцам. Но в конце 2017 года чилийцы не попали на ЧМ-2018, и испанца уволили за провал в отборочном турнире. Но если Алексис Санчес и Алекс Видаль будут смотреть чемпионат мира по телевизору, то их бывший тренер без главного турнира четырехлетия не остался и получил неожиданное предложение от сборной, которая туда уже квалифицировалась.

Все потому, что голландец Берт ван Марвейк, который и вывел аравийцев на чемпионат мира, не согласился продлевать контракт на предложенных ему условиях и уехал домой. Так за полгода до первого матча ЧМ-2018, Саудовская Аравия осталась без главного тренера. Руководство федерации быстро подсуетилось и договорилось с безработным Пицци.

Приставка «Аль» и тики-така

Игру против Молдавии хозяева начинают так, словно испанец поставил всю свою зарплату на быстрый гол своих с 1 по 15 минуту. Гости не готовы к такому резкому старту: уже на 10-й минуте они не выдерживают давления и пропускают. Аль-Жасим подает с углового, Осама Хавсави выигрывает борьбу у центрального защитника Петра Раку и скидывает мяч под удар своему однофамильцу Омару Хавсави, который расстреливает с шести метров девятку ворот.

Пицци начинает матч с тактикой 4-4-2. Его команда играет во что-то, похожее на типичный испанский футбол с тики-такой, но в завершающей стадии атак грузят кроссы и навесы в штрафную на нападающих Аль-Шалави и Абдуллу. Сказать что-то о защите аравийцев или вратаре очень сложно, потому что за весь первый тайм Молдавия создала только один удар в створ и то издали. На перерыв команды уходят с двухзначным преимуществом хозяев по атакам (44 на 24) и с еще более солидным перевесом по владению мячом – 70% на 30%.

Во втором тайме Пицци перестраивает схему с 4-4-2 на 4-1-4-1 и постепенно проводит шесть замен. От этого игра становится интереснее, долгих комбинаций больше, а сбиваний в навесы вперед − точно меньше.

При этом от смены игроков представительство клубов не меняется. На поле по-прежнему 80% игроков представляют два ведущих клуба страны − «Аль-Хиляль» и «Аль-Ахли». Именно эти две команды борются за чемпионство, не замечая конкурентов. Кстати, всего в высшей лиге Саудовской Аравии играет 14 участников, и названия 13 и них начинаются с приставки «Аль». Исключение составляет лишь аутсайдер «Оход».

Очевидно, что нынешняя сборная Молдавии без своих игроков из зарубежных чемпионатов не соперник Саудовской Аравии. Чтобы обыгрывать более сильные команды новый король страны уже выделил на развитие футбола 700 миллионов евро. Эти деньги должны дать результат, если не этим летом в России, то уж точно в 2022 году в Катаре.