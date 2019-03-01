Греческие фанаты – ужас. Они взрывают автобусы и режут людей

Но сами никуда не выезжают.

Скорая, дубинки, российский флаг

Греческие фанаты – безбашенные люди. Даже горячие турки и сербы отдыхают по сравнению с эллинами, у которых в стычках идут в ход стволы, автоматы и даже взрывчатка. Самые отпадные ультрас Греции поддерживают «Олимпиакос». Когда пирейцы попали в 1/16 финала Лиги Европы на киевское «Динамо», эта пара вызывала самый большой интерес в плане фанатских разборок.

Первый матч украинцы играли на выезде, и хозяева устроили горячий прием. Перед игрой местные ультрас нападали на приезжих болельщиков «Динамо» с ножами и дубинками. Избиение продолжалось до приезда местной полиции, но к тому времени были нужны машины скорой помощи. Около 30-ти киевлян получили побои средней тяжести, а несколько пострадавших вместо стадиона попали в больницы с ножевыми ранениями.

На этом приключения украинских фанатов не закончились. Греки продолжили издеваться над болельщиками «Динамо» и во время игры. Например, демонстративно вывесили на секторе российский флаг.

Это не понравилось гостям, учитывая политическую ситуацию. Ультрас «Динамо» возмутились, за что в ответ получили уже от местной полиции.

Видео взято из фэйсбука Troublemakers & Ultras Action

Ответный матч в Киеве ждали с еще большим огнем. Украинские фанаты всю неделю предвкушали встречу с греческими гостями и хотели отомстить за прием в Пирей, но греческие ультрас так и не приехали. В таких условиях «Динамо» победило с минимальным счетом (первый матч – 2:2) и прошло в следующий раунд. Украинские фанаты радовались и жгли, но уже одни.

Почему греки не приехали

«Наши болельщики очень пассивны, когда дело касается выездных матчей. Если попадаются соперники из стран Евросоюза, то тогда еще набираются желающие поехать. Но когда речь заходит про Восточную Европу, никто не хочет. Это и далеко, и долго по времени, и утомительно, и дорого.

Дома, конечно, ситуация совсем другая. С домашним фанатизмом у нас все в порядке: полные стадионы, страсть, накал, шумные трибуны, культура ультрас», – объяснил после предматчевой пресс-конференции причину малого количества приезжих болельщиков «Олимпиакоса» работник клубного музея Димитриу Караоли.

На той же пресс-конференции перед матчем я познакомился с греческим журналистом Gazzetta.gr Ангелосом Делласом. По его словам, ультрас «Олимпиакоса» не приехали в Киев не из-за большого расстояния или утомительной дороги:

«Побоища, ножевые ранения, огнестрельное оружие – все это в порядке вещей для наших хулиганов. Когда в Пирей приезжает «Панатинайкос» или ПАОК, город просто взрывается и горит. Они нападают на всех: на фанатов других команд, на полицию, даже на нас – журналистов.

Но эти ублюдки смелые только у себя дома. Они понимают, что на выезде им надерут задницу, могут быть проблемы с местной полицией и законом, поэтому дальше Греции не суются, боятся. Дома же их всегда отмажут, потому что есть прикрытие, знакомые и связи в суде».

Греческих болельщиков в день матча почти не встречалось. С первыми фанатами «Оли» я познакомился только возле гостиницы, где живет сама команда. Димитриу и Костас не побоялись приехать и поддержать свой клуб, несмотря на все события первого матча в Пирей.

«Понимаем, что находиться в Украине нам очень опасно, особенно после того, что натворили наши дома. Мы специально сняли номер в дорогой гостинице в центре Киева, чтобы было безопасно. По городу ходим в обычной одежде. Никакой атрибутики. Шарфы и футболки оставили дома. Даже ни одной вещи с родными красно-белыми цветами не взяли с собой», – говорит Димитриу.

О красно-белых цветах Костас рассказывает отдельно:

«В нашем фанатском мире существует красно-белое братство, куда входят наш «Оли», сербская «Црвена Звезда» и московский «Спартак». Наша связь с «Црвеной» началась еще в конце 80-х годов. Греки с сербами контактируют еще со времен Османской империи, а это 16-й век, так что между нами многовековая душевно-братская связь.

А вот у сербов очень хорошие отношения с русскими. Как я понял, «Спартак» и «Црвена» дружат с конца 90-х годов. И те и те постоянно поют, что они братья на века, «Спартак» даже приглашал открыть свой стадион и сыграть на нем первый матч, именно, «Звезду».

Москвичей мы поддерживаем по принципу: друг нашего друга – наш друг. Объединяют наши клубы и одинаковые красно-белые цвета. У меня дома висят на стене, шарфы, футболки, вымпела «Црвены» и «Спартака», которые дарили наши друзья из Сербии и России».

По мнению Димитриу, вывешенный в Греции российский флаг на секторе болельщиков «Оли» не спланированная провокация, а просто следствие дружбы со «Спартаком»:

«Я знаю, что фанаты «Спартака» очень не любят киевское «Динамо». Для них это очень принципиальный соперник. Сразу после жеребьевки мне звонили и писали многие русские друзья из «Спартака», желали удачи в матче с «Динамо» и просили обыграть их. Им неприятно, что их клуб не вышел из группы, а принципиальный соперник добрался до плей-офф.

Знаю, что многие спартаковцы собирались приехать в Грецию и поддержать нас. Но украинцы и работники УЕФА посчитали, что это провокация и заставили во время матча убрать флаг России. Я считаю, это неправильно. Единственная страна, чей флаг никогда не появится на нашем секторе – это Турция. Мы воевали с ними целых 7 веков, поэтому наши встречи с турками всегда на ножах».

Кто болеет за «Олимпиакос»

Димитриу и Костас познакомили меня со своим другом Андреасом, который долгое время входил в ряды греческих ультрас. Вот его история:

«Я пристрастился к футболу в 2004-м году, когда Греция выиграла Евро. В официальный фан-клуб «Олимпиакоса» притащил друг. Как сейчас помню этот момент: мы заходим в офис клуба, даю взнос 50 евро, мне жмут руку и говорят, что теперь ты один из нас.

Моя первая драка выпала против фанатов «Пао», нашего самого злейшего врага. Чтобы убить страх, мне дали выпить вина и покурить марихуану. Под алкоголем и куревом почти не чувствовал боли, но выхватил хорошо.

Понял, что произошло, только когда очнулся лежа на асфальте. Вся футболка в крови, лицо разбито, сильно болят ребра. За то, что выстоял в бою и не убежал, меня начинают считать за своего.

Со временем втянулся в жизнь нашей группировки. Сюда идут вообще все: рокеры, хиппи, бандиты, бывшие заключенные и другие. Рокеры и хиппи перед матчами тащат вино, панки и металлисты приносят марихуану, бандиты и наркоманы достают кокаин. Смешиваем это все, дружно убиваем страх и набираемся допинга перед боями.

Затем нас везут в большое помещение типа склада. Там все необходимое, начиная от простых кастетов, ножей, бейсбольных бит и заканчивая взрывчаткой. Чувствуешь себя героем боевика. Когда к нам в Пирей едут болельщики гостевой команды, мы уже знаем, где будут проезжать их автобусы и ждем там. Сначала закидываем их зажигательной смесью, кидаем дымовые шашки и даже наполняем взрывчатку гвоздями.

В такой ситуации они вынуждены выбегать из автобусов, чтобы не взорваться и не задохнуться. А там мы уже налетаем и начинаем их избивать, резать и калечить. Когда едем на выезд, уже избивают нас. Помню самую большую бойню в Салониках. На тот гостевой матч собирается народу почти на 50 автобусов. Мы спокойны и не боимся никого, ведь нас больше трех тысяч! Но ультрас нескольких клубов объединяются, собирают целое войско и нападают на нас.

Я был хулиганом больше десяти лет. За это время травмировал много людей, но и сам хорошо получал. Мне очень везло, что не было серьезных травм. Переломы, ушибы, разбитое лицо, такое бывало часто. А вот для моих друзей все закончилось более трагично. Один парень ослеп из-за того, что ему в глаза кинули взрывающуюся петарду, а второму проломили металлической битой череп и теперь он инвалид.

После этого я осознал, какой же дуростью занимаюсь и завязал. За «Оли» я не перестаю болеть, только теперь езжу на выездные матчи и путешествую, смотрю новые города и стадионы, узнаю что-то новое. С драками покончено. Я понял, что футболисты не выигрывают на поле, когда одни фанаты избивают других. Не понимаю, зачем раньше я так жил, и какой был толк от всех этих побоищ?»

Зачем вообще все это?

Как объяснил Костас, в столкновениях и стравливании фанатов заинтересованы власть и преступные группировки:

«Правительству выгодны фанатские побоища, потому что так люди отвлекаются от экономических проблем в стране, забывают о кризисе и начинают обсуждать происшествия. Заодно можно оправдать и нехватку рабочих мест, сказав, что молодые не хотят работать, а только и делают, что дерутся и калечат друга.

У бандитов свои интересы. Здесь и продажа наркотиков, марихуаны, психотропных средств, и поиск молодых ребят, которых из фанатских движений можно со временем превратить в преступные группировки и использовать в своих целях».

Никакого побоища между украинцами и греками в Киеве так и не произошло. На ответный матч приехали несколько десятков болельщиков «Оли», но они особо не светились и были спокойны.Теперь в Киев приедет лондонский «Челси», а ультрас «Оли» сконцентрируются на разборках с другими греческими фанатами.

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