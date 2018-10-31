«Еще никогда с чемпионата не снимали лидирующий клуб». От этой истории в шоке даже УЕФА

Но там еще не слышали о гонках за судьей по полю на машине и управлении клубом по email.

В футболе Молдавии возможно все. Здесь англичанин управлял командой через email, турок создавал свой «Бешикташ», а местные президенты продают клубы через объявления в газетах и пытаются задавить судей на своих машинах прямо на поле

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Футбольный клуб «Росо» из молдавского провинциального городка Новые Анены никогда не играл даже в высшей лиге. Клуб существовал на деньги местного предпринимателя Михаила Маковея, который занимался сельским хозяйством. Местные любители футбола и сами игроки называли его любя «дядя Миша». В урожайные годы, когда у бизнесмена выходила хорошая прибыль от продажи сливы и яблок, клуб боролся за попадание в первую пятерку, но о большем и не помышлял.

В начале нулевых годов о «Росо» заговорили во всей Европе. Конечно же, благодаря президенту. В матче против «Политехники» из Кишинева Маковей был настолько не согласен с назначением пенальти в ворота своей команды, что решил разобраться с арбитром прямо на поле. Для этого дядя Миша заскочил в свою «Ауди-100» и стал гоняться за судьей по всему футбольному полю на автомобиле. К счастью для обоих, главный рефери матча оказался еще и майором спецназа. Профессиональные навыки позволили ему ловко уворачиваться от машины преследователя и спасти себе жизнь, а преследователю не получить тюремный срок. Погоня продолжалась до тех пор, пока жертва не забежала по ступенькам на трибуну, нырнув туда, как мышонок Джерри в стенную дырку от кота Тома.

Кадры, как президент футбольного клуба гоняется за рефери на машине прямо на футбольном поле, облетели тогда весь мир. Даже канал Eurosport показывал не раз это видео. Патрон флоренцев стал первым в истории мирового футбола, кто решил разобраться с судьей таким необычным способом. Неудивительно, что он и его клуб получили в то время огромную порцию пиара, хоть и черного. Даже в горячей Колумбии, Аргентине и Бразилии, где судьям угрожают огнестрельным оружием, до такого никогда не доходило.

Испуганный рефери обещал обратиться в полицию и подать в суд на своего обидчика за угрозу жизни, но закончилось все тем, что одиозного президента оштрафовали на 2000 долларов.

***

Одезмир Таркан родился в Турции и с детства впитал любовь к футболу и к одному из трех стамбульских топов – «Бешикташу». Заиграть в своем любимом клубе у Таркана не получилось, но он нашел себя в бизнесе. В начале нулевых годов Одезмир приехал в Молдавию, развил свой бизнес, накопил капитал и в 2007-м году решил создать свой собственный «Бешикташ». Чтобы не было никаких проблем с авторскими правами, он обратился в турецкий клуб по аналогии с фанатами из Гибралтара, которые просили разрешения назвать свою команду именем «Манчестер Юнайтед» у самого Мэтта Басби.

Каково это − жить в самом необычном месте Европы

Турок написал в «Бешикташ» о своей необычной просьбе и ему дали добро:

– Мы отправили официальное письмо в стамбульский клуб. Там сначала удивились, но потом были рады тому, что теперь бренд «Бешикташа» будет развиваться и в Молдавии. В будущем я хотел бы сотрудничать со своей любимой командой. Молодые выпускники их юношеской академии могли бы набираться опыта взрослого футбола в молдавском чемпионате и проходить обкатку у нас, – говорил Одезмир Таркан накануне дебютного матча своей команды.

Чтобы молдавский младший брат был похож на брата старшего, бизнесмен делал все возможное. На домашних матчах всегда громко играли только турецкие зажигательные песни, а когда хозяева забивали голы – на весь стадион гремел гимн «Бешикташа». Команда играла в черно-белых цветах, дизайн формы полностью совпадал со стамбульской экипировкой, а на эмблеме был нарисован орел – символ и талисман турецкого клуба.

Под турецкого инвестора с деньгами в клуб подтянулись приличные по молдавским меркам футболисты: недавние сборники U-21, опытные ветераны из высшей лиги и даже бывшие игроки сборной Молдавии. Свой полет к вершинам «орлы» начали со второй молдавской лиги осенью 2007 года. В первом круге «Бешикташ» обыграл почти всех и ушел на зимнюю паузу уверенным лидером в таблице. Но весной у Таркана начались большие проблемы с бизнесом. Отразилось это и на футболистах – они перестали получать зарплаты. Однако турецкий бизнесмен не терял уверенности и продолжал говорить, что его клуб будет существовать, пока будет жить он сам, и уже в следующем году дебютирует в высшей лиге Молдавии, а там не за горами и выход в еврокубки. Но вместо этого кишиневский «Бешикташ» стал гораздо чаще проигрывать и терять очки по сравнению с первым кругом, и даже умудрился растранжирить весь свой очковый запас, неожиданно уступив по итогам турнира первое место дублерам тираспольского «Шерифа».

Одезмир Таркан погряз в долгах своим работникам и футболистам, которые так и не получили все зарплаты, а также не рассчитался полностью с другими молдавскими клубами за трансферы футболистов, которых подписывал. Учитывая все эти факты, молдавская федерация справедливо не выдала «Бешикташу» на следующий сезон лицензию. Турецкая сказка закончилась ровно через год, не успев толком начаться. По словам одного из тогдашних работников клуба, Таркан не собирался никого обманывать и действительно верил в успех своего футбольного проекта. Но, турецкого бизнесмена неожиданно очень жестко кинули партнеры, и он стал почти банкротом.

Кишиневский «Бешикташ» прожил всего лишь один сезон и умер в возрасте годовалого ребенка, но история Одезмира Таркана все равно заслуживает того, чтобы о ней рассказывали. Человек попытался осуществить мечту и создал свой футбольный клуб в чужой стране, назвав его именем команды, за которую он болеет всю жизнь.

***

В том же сезоне 2007 года во втором молдавском дивизионе были еще клубы, владельцами и президентами которых были иностранцы, влюбленные в футбол. Об Одезмире Таркане и его «Бешикташе» мы рассказали чуть выше, об итальянце Массимо Балестриери уже писали раньше.

Но еще более примечательная история получилась с клубом под таинственным названием «Эйкомена», президентом которой некоторое время был не менее таинственный англичанин, управлявший делами в команде через…электронную почту.

Сам клуб «Эйкомена» появился благодаря молдавскому тренеру Виктору Афанасьеву. Долгое время он работал детским тренером и завучем в одной из кишиневских ДЮСШ. Через своего воспитанника, уехавшего в Британию, Афанасьева заочно свели с одним английским бизнесменом, который мечтал всегда создать свой собственный футбольный клуб, вот только в Англии содержать такое удовольствие для него было слишком дорого. Узнав, что в Молдавии все очень дешево, маленькие зарплаты, а самый дальний выезд на матч занимает всего три часа на автобусе – англичанин понял, что свою мечту можно осуществить.

Получилось все без больших затрат. Сам Афанасьев стал главным тренером и пригласил в команду своих воспитанников или футболистов, которые играли у него, когда он работал в других клубах. Все свободные агенты, так что на трансферы тратиться не пришлось. У клуба не было своей базы, но ее и не нужно было арендовать – все игроки были из Кишинева и жили у себя дома. Домашние матчи и тренировки «Эйкомена» проводила на поле одного из сел недалеко от Кишинева. Из затрат – только символическая арена домашнего стадиона, транспорта на выездные матчи и небольшие гонорары футболистам за игры.

С первых туров «Эйкомена» начала бодро, выиграла пару матчей и даже шла в лидерах. Английский президент решил укрепить команду и прислал легионера из Уругвая. К вопросу с жильем для него тоже подошли рационально: уругваец жил вместе с одним из местных центральных защитников в его квартире. А вот сам руководитель клуба в Молдавиию из Англии так и не приезжал. Видимо, тоже в целях экономии. Поскольку в то время не было Вайбера, Телеграмма, Whats App и других средств связи, контакт с тренером и управление клубом англичанин вел через электронную почту:

– Наш президент управляет клубом на расстоянии. Мы держим связь по email. Он пишет письма, делится своим мнением, рассуждает о том, по какой тактике мы должны играть, обсуждает со мной стартовый состав, спрашивает о наших будущих соперниках, – рассказывал Афанасьев.

Однако игра в виртуального футбольного менеджера быстро закончилась. Англичанин не выдержал даже одного сезона и технично слился, перестав отвечать на электронные письма главного тренера. Уругвайский легионер уезжал домой за свой счет, центральный защитник платил из своих его долг за коммунальные услуги, а футболисты, которые остались, доиграли сезон до конца на общественных началах, закончив его на 12 месте из 16 команд.

На следующий сезон Виктор Афанасьев взял затраты на себя и заявил снова «Эйкомену», собрав состав полностью из молодых игроков, которые готовы были играть без денег. Но до конца чемпионата клуб все равно не дожил и весной 2009 года досрочно снялся с чемпионата. Не было денег даже на транспорт и воду. Через год Афанасьева пригласил работать в дубль своей команды чемпион 1988 года в составе СССР и бывший полузащитник сборной России Игорь Добровольский, который в Молдове создал свой футбольный клуб под названием «Академия Добровольского». А вот о таинственном англичанине никто больше никогда ничего не слышал.

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Безумное желание стать президентом футбольного клуба или создать свою команду порой доводит людей до безумства. Хорошо, когда на это есть свои деньги.

«За стадионом раздался взрыв − тут же человек 40 выбегают с поднятыми стволами». Вор в законе создал клуб и сделал его чемпионом

Но порой люди пытаются достичь своей мечты на деньги других. Кирилл Катрук в начале нулевых годов осуществил желание детства и стал руководителем футбольного клуба «Стяуа». Деньги на его содержание получилось найти у местной авиакомпании, помогала и армия. Поначалу все складывалось хорошо. К «Стяуа» сразу же приклеилось в прессе прозвище «летчики», клуб стал чем-то типа СКА-ВВС времен СССР, а в состав были приглашены игроки из высшей лиги и даже футболисты, поигравшие в зарубежных клубах. На классе и опыте у них не возникло проблем с выходом в высшую лигу и в сезоне-2004/05 «Стяуа» стала одним из восьми клубов молдавского элитного дивизиона.

В своем дебютном матче в «вышке» «летчики» сразу сумели сотворить сенсацию и сыграли вничью 0:0 с тогдашним самым титулованным клубом Молдовы «Зимбру», а потом уже были недовольны счетом 1:1 в игре со вторым молдавском грандом и постоянным участником еврокубков «Тилигулом» (не забили пенальти на последних минутах). Но вскоре авиакомпания решила прекратить финансирование, отвернулись и другие спонсоры. Игроки перестали получать зарплаты, аренда базы закончилась. Клуб с трудом дотянул до зимней паузы. К весне Катрук обещал, что найдет деньги и спонсоров, но вместо этого дно было все ближе и ближе:

– Я тогда приехал из Ирландии и думал, что буду играть дома в серьезном проекте. Но ситуация дошла до того, что мы тренировались на асфальтовом поле, потому что за него не надо было платить аренду, а денег у клуба не было. У нашего президента не было возможности даже платить и за аренду стадиона «Динамо», на котором мы принимали домашние игры. Поэтому во второй части сезона почти все наши матчи мы играли на выезде. Соперникам было хорошо, потому что принимающая сторона оплачивала нам только транспорт, при этом им самим не нужно было тратить силы и время на дорогу на выезд в Кишинев, – вспоминал тогдашний защитник «Стяуа» Сергей Прохоров.

Когда Кирилл Катрук понял, что спонсоров не получается найти, то решил продать свою команду. От отчаянья он дошел даже до того, что в поисках покупателей размещал объявления о продаже в местных газетах и в интернете на сайтах купли-продажи. В разделе «Спорт» – «Спортивные клубы и бассейны» Катрук повесил свое объявление с кратким текстом:

– Продается футбольный клуб, играющий в Национальной Дивизии Молдовы. Все подробности и детали по телефону …

Но желающих купить «Стяуа» так и не нашлось. Да и вряд ли появился бы человек, который приобрел бы клуб без собственной базы, без своего стадиона, без детско-юношеской школы. Единственными активами «летчиков» были только невостребованные на рынке игроки, зимой не нашедшие себе места в более благополучных командах и место в Высшей Лиге, которое по любому терялось по итогам сезона из-за ужасных результатов. С божьей помощью «Стяуа» доиграла сезон до конца, проиграв весной 2005 года все 14 матчей, и так и ни разу не выиграла за 28 туров, набрав в них всего 4 очка. За весь чемпионат «летчики» забили 8 голов. Столько же лет тюрьмы получил чуть позже президент клуба. Предыдущие спонсоры начали расследование по поводу хищения средств и мошеннических схем, обвинив в этом руководителя «Стяуа», а суд признал его виновным. За каждый из восьми голов своей команды в высшей лиге Катруку пришлось заплатить ценой годичного тюремного заключения.

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В 2011 году в молдавском селе Драганешты появилась футбольная команда «Верис». Создавший ее местный бизнесмен Владимир Никулаица денег не жалел и результаты пришли сразу – с первой попытки был выигран чемпионат района. Аппетит только разогрелся. Президенту стало скучно «ковыряться в селе», и он перевез команду в Кишинев и пошел в профессионалы, заявив клуб в третий дивизион. Через три года в кабинете владельца «Вериса» красовались кубки за победы в двух молдавских лигах, рядом лежали бронзовые медали высшей лиги и серебряные жетоны за обидное поражение в финале Кубка Молдавии по пенальти, а на стене висел вымпел болгарского «Литекса» – соперника по дебютным матчам Лиги Европы.

На следующий сезон Никулаица поставил цель выиграть чемпионат и выйти в Лигу чемпионов. Он подписал контракты с несколькими футболистами сборной Молдавии и укрепился приличными по молдавским меркам легионерами, в числе которых был даже обладатель Кубка УЕФА и экс-игрок ЦСКА Антон Григорьев. После 16 туров сезона-2014/15 «Верис» шел к своей цели, был на первом месте в таблице, но на матч 17-го тура команда не вышла. Президент сенсационно снял клуб с чемпионата и с турнира. Сначала эта новость воспринималась как шутка, но когда все оказалось правдой, удивились даже в УЕФА:

– Никогда еще в истории европейских чемпионатов не было такого случая, чтобы президент в середине чемпионата снимал свой клуб, когда он идет на первом месте в таблице, – удивлялся делегат УЕФА Рене Оберле.

Никулаица объяснял свой радикальный поступок тем, что, судьи явно помогали «Шерифу» в очном матче, и он больше не хочет смотреть, как убивают его клуб. Конечно, мало кто поверил в то, что человек взял и вот так зачеркнул все из-за плохого судейства в одном единственном матче. Реальные версии выдвигались разные: закончились деньги, надоело нести такие затраты, остыла любовь к футболу. Но при отсутствии денег всегда можно сократить бюджет, играть молодыми, бороться за выживание, спуститься в первую лигу, где затраты, совсем, маленькие.

По слухам, главная проблема заключалась в том, что в клубе был футболист, родившийся в Украине, но с поддельным молдавским паспортом. Из-за этого он не считался легионером и играл, как лимитчик. Конкуренты узнали эту информацию, подали жалобу и были готовы доказать факт нарушения. В этом случае «Верису» засчитали бы технические поражения во всех 14 матчах, в которых выходил на поле этот игрок. А дальше: падение на последнее место, штрафы, санкции, разбирательства. По другой версии Никулаица мог бы доиграть сезон и с этим штрафом, сохранить место в вышке и побороться за чемпионство в следующем году. Но он узнал, что кто-то из работников клуба слил специально эту информацию за деньги и неплохо наварился, предав и подставив его и весь коллектив. Окончательно разочаровавшись в предательстве футбольных людей, и было принято решение сжечь все мосты.

Все игроки «Вериса» получили статус свободных агентов, а команда вместо ожидаемой Лиги чемпионов вернулась туда, откуда и начинала свой путь – на первенство района. А вот оставшаяся часть того чемпионата после снятия лидирующего «Вериса» получилась настолько ровной, что сразу три клуба: «Милсами», «Дачия» и «Шериф» набрали в итоге одинаковое количество очков. Чемпиона пришлось высчитывать только по дополнительной разнице забитых и пропущенных голов.

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В середине 90-х годов в высшей лиге чемпионата Молдавии играл клуб «Спуманте» из городка Крикова. Президентом этого проекта был человек, приближенный к цыганскому барону. Неудивительно, что и саму команду тащило много цыган. В 1997 году патрон «Крикова» неожиданно умер от сердечного приступа. Проводить такого человека в последний путь приехало очень много влиятельных цыган не только из Молдовы, но и из Румынии, Украины, Венгрии, России. По слова очевидцев, церемония похорон получилась очень необычная. Вместо традиционного костюма покойника хоронили, чуть ли не в футбольной форме его клуба. В гроб также положили несколько футбольных мячей, медали и кубки за победы в товарищеских турнирах, клубную атрибутику и сувениры.

Объяснялось это тем, что президент настолько всем сердцем любил свою команду, что напоминание о ней должно быть и на том свете. Что не поместилось в гроб – складывали в огромный могильный склеп. Это уже традиционные вещи для цыган в данном случае: золото, деньги, телевизор, видеомагнитофон. Согласно цыганским традициям, все это может понадобиться умершему человеку в загробном мире. Вместе со своим владельцем умер и сам «Спуманте». Желающих спонсировать клуб дальше так и не нашлось, и в 1997 году он прекратил свое существование. Но если жизнь после смерти существует, а на небесах есть футбол, можно не сомневаться, что «Спуманте» там точно играет в одной из лиг. Денег и золота, которые цыгане клали в склеп умершему президенту, на создание новой команды должно хватить.

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