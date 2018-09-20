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    Главная сенсация Европы – карликовый город, который в 120 раз меньше Москвы


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    Голосов: 17
    20.09.2018 18:10
    Сегодня там играет «Милан».

    Когда карлик начал расти

    Люксембургский футбол всегда ассоциируется с банкирами, школьными учителями, офисными клерками. Любители, аматеры, с натяжкой полупрофессионалы, которые днем работают, а вечером выходят погонять мяч и разыгрывают между собой местные турниры. Иногда им выпадает счастье сыграть в матчах за свою сборную против звезд Европы. Но там их главная задача не очки, а обмен футболками с Роналду или Погба. Мы к этому привыкли, ведь так было всегда.

    Но времена меняются. В 90-е и 2000-е сборная России в 10 матчах с Люксембургом забивала 35 мячей и одержала все 10 побед, 8 из которых – разгромные. Сейчас же люксембургский «Прогресс» едва не выбивает из Лиги Европы нашу «Уфу», уступив по сумме двух игр всего в один мяч. Сборная Люксембурга дважды выигрывает в Лиге Наций и реально борется за место на Евро, а чемпион Люксембурга «Дюделанж» творит сенсацию за сенсацией и попадает в групповой этап Лиги Европы.

    Чтобы понять, как так вышло, я поехал на выезд в Люксембург вместе со сборной Молдавии. Которую, кстати, хозяева спокойно выигрывают с разгромным счетом 4:0. Хотя у молдован в составе есть Гацкан и Епуряну.

    При этом футбол в Люксембурге не считается самым популярным спортом. Местное население не нуждается в деньгах, живет сыто, достойно и предпочитает элитные развлечения: гольф, теннис, сквош. Главный стадион страны, на котором проводит свои матчи национальная сборная, находится в самом большом городе государства Люксембурге (да-да, город называется, как и страна) и носит имя в честь легкоатлета, выигрывавшего в прошлом веке золотую олимпийскую медаль в беге. Арена вмещает всего восемь тысяч мест, но на матч с Молдавией не заполняется даже на 50 процентов. Очевидно, что футбол в Люксембурге нужен только узкому кругу энтузиастов.

    Один из таких влюбленных – болельщик «Дюделанжа» Жан Паскаль.

    С ним мы познакомились пять лет назад в Кишиневе, куда приезжал на матч ЛЕ. Всю жизнь он работает экономистом в одном из местных банков. Жан в детстве и юности был вратарем, но из-за травмы мениска закончил. Но футбол не бросил. Некоторое время был администратором и начальником «Дюделанжа», потом вел социальные сети, занимался созданием местного фан-клуба и привлечением болельщиков, разрабатывал ассортимент атрибутики, входил в управленческий совет, выполнял роль скаута – это лишь неполный список деятельности, которой он занимался для любимого клуба:

    «Я помогаю клубу с конца 90-х. Что я только ни делал за это время и чем ни занимался, – рассказывает Жан. – Но какое бы руководство ни управляло командой, главной целью всегда было только создание команды, которая будет доминировать в стране. О большем никто и не мечтал, потому что 80% состава – любители. Выигрывать из года в год чемпионат было не так сложно. Приглашали опытных футболистов, которые на местном уровне были сильнейшими. За 9 лет мы выиграли 7 чемпионатов, из которых 5 взяли подряд. Победы в кубках, золотые дубли – все это очень приятно, но мне хотелось всегда большего: чтобы о нас говорили не только в Люксембурге, но и в Европе».

    Мечта Жана сбылась частично в середине нулевых. В первом раунде ЛЧ «Дюделанж» прошел чемпиона Боснии:

    «До этого 9 или 10 лет мы всегда вылетаем в первом раунде. Все идет к тому, что эта серия повторится. Первую игру проигрываем дома боснийцам 0:1. Летим на выезд. В наш проход не верит никто, все говорят, что на Балканах нас разгромят. Матч подходит к концу со счетом 0:0, который нас не устраивает и тут в добавленное время мы забиваем гол и выходим в овертайм. Шансов все равно мало, но дальше происходит просто чудо. В дополнительное время «Дюделанж» отгружает еще три мяча, выигрывает 4:0 в Боснии и становится первым клубом в истории Люксембурга, который проходит раунд в Лиге чемпионов».

    Через лет 7-8 «Дюделанж» улучшает рекорд и добирается до третьего раунда ЛЧ, выбив сначала андоррцев, а потом самого чемпиона Австрии – «Ред Булл». Встречи с австрийцами Жан Паскаль тоже вспоминает на эмоциях и готов говорить о них часами, особенно про перестрелку во второй игре, которая закончилась со счетом 4:3 в пользу Зальцбурга, но этот счет позволил пройти дальше «Дюделанжу» благодаря большему количеству голов на чужом поле.

    «Мне говорили, что футбол тут мертв и никогда не оживет»

    Именно Жан знакомит меня с президентом люксембургского чемпиона Флавио Бекка. С его именем связаны все последние успехи клуба:

    «Когда я и мои партнеры пришли в клуб, мы продолжили дело, начатое нашими предшественниками. Не сбавляя оборотов, выиграли два золотых дубля подряд. Но эти успехи уже не вызывали особого восторга, – вспоминает Бекка. – Ко мне приезжали друзья из разных стран и говорили, что я занимаюсь ерундой, футбол в Люксембурге мертв и никогда не оживет. Все, что меня ждет – это полка, которая скоро сломается от местных кубков и максимум раз в 8-10 лет проход одного-двух раундов в еврокубках».

    Заезжал даже как-то знакомый из России, у которого своя команда в любительской лиге. Он смеялся, что тратит на нее даже больше, чем мы. Я подумал: «Какие перспективы от вложения в любителей и кто о нем знает кроме узкого круга людей, которые разыгрывают эту аматорскую лигу?». Тогда я сказал себе: черт побери, я сделаю так, что о нас заговорит вся Европа и заставлю всех скептиков закрыть рот. Мы построим настоящий европейский клуб, который будет играть с топами, зарабатывать деньги от УЕФА, от участия в еврокубках, от продаж ТВ трансляций и от трансферов».

    О преимуществе вложения денег в люксембургский футбол у Флавио отдельная история:

    «Одинаковой суммой денег можно распорядиться по-разному. Можно вложить в любительскую команду из России, но что вы на этом заработаете? Какая будет отдача? В Люксембурге классный футбольный климат и географическое положение. Если раньше в наш чемпионат ехали без большого желания, то сейчас мы можем приглашать добротных игроков, и они соглашаются. Рядом с нами чемпионы мира французы, с другой стороны экс-чемпионы немцы и бельгийцы. Во всех этих трех странах сейчас огромное количество классных футболистов, но команд на всех все равно не хватает. Мы отбираем достойных хороших игроков и предлагаем им доказать у нас, что они чего-то стоят. Не получилось у тебя пройти в клуб Бундеслиги или в чемпионат Франции – не проблема, иди и покажи себя в «Дюделанже».

    Сейчас у нас играют легионеры из Франции, Германии, Португалии, Грузии, Латвии, Болгарии, Боснии, Черногории, Сенегала. Вместе с ними тренируются и набираются опыта наши молодые ребята 97-98 годов рождения, которые через пару лет тоже заявят о себе. В люксембургский футбол вкладываемся не только мы, но и наши конкуренты, которые также пользуются преимуществом соседства с Францией, Германией и Бельгией, подписывают оттуда легионеров, которые помогают. Так, «Фола» в прошлом году прошла молдавский «Милсами» и азербайджанский «Интер», а в этом сезоне два раунда прошел «Прогресс», который с минимальным счетом уступил «Уфе». Раньше мы о таком и не могли мечтать, но когда работаешь с головой, результаты обязательно будут.

    Четыре правила успеха

    Весь путь Флавио Бекка объясняет по пунктам:

    «Первое правило, если ты хочешь построить профессиональный клуб: в нем не должно быть любителей. Постепенно мы стали отказываться от практики, когда у нас играли люди, которые днем работают по 9-10 часов, а потом еще выходят по вечерам на тренировки.

    Второе – начали подписывать профессиональные контракты. Раньше, как только у нас появлялся талантливый юниор, он сразу же садится в машину, и уже через 30 минут в соседнем Метце или через час в бельгийском Льеже его забирает «Стандарт». Сейчас же мы работаем на себя, а не на соседей.

    Третье – нужен хороший тренер. Без него невозможно добиться результата. Многие думают, что мы пригласили Дино Топпмеллера, потому что он – сын известного немецкого тренера Клауса Топпмеллера. Но это не так. Топпмеллер-младший играл и учился у Вольфганга Франка вместе с Юргеном Клоппом.

    Четвертое – чтобы наша молодежь прогрессировала, ей надо у кого-то набираться опыта. Местные возрастные игроки не те, их нельзя назвать профессионалами. Поэтому нам нужно было найти и подписать хороших легионеров, которые смогли бы решать поставленные задачи в еврокубках, и у которых бы училась наша молодежь».

    В этом году иностранный легион «Дюделанжа» зажигает. Клуб едва не выбил в Лиге чемпионов венгерский «Види», уступив всего лишь с разницей в один мяч по сумме двух встреч, после чего продолжил выступление в Лиге Европы. Там лучший клуб «Люксембурга» шумит не по-детски. Сначала разбирается с «Дритой» из Косово, а затем творит две очень громкие сенсации – выбивает чемпиона Польши «Легию», а затем дважды обыгрывает чемпиона Румынии ЧФР.

    Это первый в истории Люксенбурга групповой этап еврокубков.

    Жребий дарит Флавио топов, с которыми он так мечтал сыграть: «Милан», «Бетис» и «Олимпиакос» теперь точно приедут в Люксембург. А пока президент «Дюделанжа» считает деньги, которые его клуб заработает за выступление в еврокубках, рассматривает самые выгодные предложения о возможных трансферах Дэвида Тюрпеля и Даниэя Сиани, наколотивших на двоих в Лиге Европы уже 7 голов, и ведет переговоры о продажах трансляций домашних матчей.

    Когда-то над ним смеялся президент любительской команды России, но сегодня он завтракает на традиционной встрече руководителей команд с Паоло Мальдини, пока его клуб готовится к играм с «Миланом».

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    Я видел финал ЛЧ изнутри. Это было волшебно

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 4 Голосов: 17
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    Комментарии18
    ...
    • ...
      Рейтинг: +239

      чемпион мира1 21 сентября 2018, 09:09

      Надо всегда делать профессионально.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13316

      Михайловский Технарь 20 сентября 2018, 19:08

      Очень интересная статья. Побольше бы таких.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +90

      Сергей Беседин > Михайловский Технарь 20 сентября 2018, 19:22

      Спасибо. Можете предложить несколько своих тем, про что бы вам было интересно узнать и почитать, а я постараюсь сделать на эти темы материалы.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1230

      Grey33 20 сентября 2018, 18:39

      Всё правильно. Главное - профессиональный подход. Когда году в 96-м Мутко заявил, что перед Зенитом стоит цель - стать клубом европейского уровня, мне тоже было смешно. А ничего, получилось.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 20 сентября 2018, 18:27

      Отличная статья

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +90

      Сергей Беседин > Cules2013 20 сентября 2018, 19:20

      Благодарю. Будем дальше работать в том же духе))

      2
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    • ...
      Рейтинг: +5874

      AtticusFinch 20 сентября 2018, 16:02

      Там от Милана, как от команды одно название осталось!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +229

      Dan93 20 сентября 2018, 14:25

      Эта статья самая интересная за последние несколько месяцев на бомбардире

      5
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      ...
      Рейтинг: +90

      Сергей Беседин > Dan93 20 сентября 2018, 15:57

      Большое спасибо, будем стараться и дальше.

      5
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      Рейтинг: +1030

      Бенедиктус 20 сентября 2018, 13:35

      Рядом с нами чемпионы мира французы, с другой стороны вице-чемпионы немцы и бельгийцы.

      Автор, Вы смотрели ЧМ? Думаю что нет. Поэтому открою Вам тайну, вице-чемпионы мира хорваты.

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      Рейтинг: +90

      Сергей Беседин > Бенедиктус 20 сентября 2018, 14:24

      А вы смотрели ЧМ-2014? Открою вам тайну, его выиграла Германия. Таким образом, действующими чемпионами мира являются французы, а вице-чемпионами мира - немцы. Хорваты же финалисты, серебряные призеры, но чемпионами мира они никогда не были.

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      KOLBIS > Сергей Беседин 20 сентября 2018, 15:06

      Нет он прав...Словари разъясняют, что «вице» – это первая часть сложных слов, вносящая значение: заместитель, помощник того, кто назван во второй части слова (вице-консул, вице-президент и т. п.) . Начиная с Петра I, «вице» действительно часто используется при титулах со значением «заместитель» , например вице-адмирал, вице-канцлер, вице-комендант.. . Вероятнее всего, в русский язык «вице» пришло через голландский (vice-admiraal) и немецкий (Vice-Kanzler) из латинского, где vice означает «вместо» .

      «Экс» (от латинского ex...) – первая составная часть сложных слов, соответствующая по значению слову «бывший» . Экс-чемпион – бывший победитель какого-либо первенства, а также чемпион прошлых лет, пишут словари.

      Таким образом, можно сделать вывод – вице-чемпионами корректно называть людей или команды, занявших второе место на соревнованиях. (Представьте себе ситуацию, при которой вдруг выясняется, что чемпион принимал допинг. В этом случае победителем будет объявлен вице-чемпион. ) А вот экс-чемпионы – это те, кто в данном виде соревнований был чемпионом раньше (например, год назад, если состязания ежегодные, или четыре года назад, если речь идет об Олимпиаде) , а теперь уступил свое место на пьедестале новым чемпионам.

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      Сергей Беседин > KOLBIS 20 сентября 2018, 16:23

      А при чем тут вице-канцлер или вице-адмирал? А тем более заместитель. Вы еще скажите, что хорваты заместители французов. Тогда получается, что занявшие третье место на ЧМ бельгийцы вице-вице чемпионы мира, а англичане вице-вице-вице чемпионы мира. Я думаю не стоит применять терминологию словарей к футбольной специфике. А то так дойдем до того, что "дерби" будем называть скачками, а 4 гола одного футболиста не покером, а карэ

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      Бенедиктус > Сергей Беседин 20 сентября 2018, 16:34

      Во всем мире бывших чемпионов называют экс-чемпионами (кроме Олимпийских чемпионов) и только Беседин написавший бред еще и пытается отмазаться. Дайте ссылку, где Вы видели что бывших чемпионов мира называют не экс-чемпионами, а вице чемпионами.

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      Сергей Беседин > Бенедиктус 20 сентября 2018, 18:27

      Экс-чемпионы мира, это те, кто выигрывал ЧМ когда-то. Например, Уругвай. Вот это экс-чемпион мира. Последний раз они выигрывали ЧМ в 1950 году. Вице-чемпион - имелось в виду в данном случае - команда, которая была последний раз чемпионом до последнего ЧМ

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      Бенедиктус > Сергей Беседин 20 сентября 2018, 18:33

      До последнего ЧМ Германия считалась действующим чемпионом. А после победы Франции, Германия автоматически стала экс-чемпионом. Команда, которая была последний раз чемпионом до последнего ЧМ, не может быть вице-чемпионом того ЧМ. Это полный бред.

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      Сергей Беседин > Бенедиктус 20 сентября 2018, 19:28

      Хорошо, ваша взяла. Можете называть Германию экс-чемпионом мира, я не против. Хорошего вечера и просмотра сегодняшнего футбола.

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      спанчес > Сергей Беседин 21 сентября 2018, 09:36

      сергей не позорьтесь так настойчиво, вице-чемпион мира-хорватия,экс-чемпион мира-германия. Вам простительно что Вы этого не знали, но спорить не стоит

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