Репортаж из Исландии. О деньгах, опасности и секретах развития футбола

Они приехали к нам, а мы приехали к ним.

Цены, вулканы, риск смерти

Путешествие в Исландию – удовольствие не самое дешевое. Не спасает даже экономия на перелете с несколькими пересадками и стыковками. Цены на все очень кусачие. Бокал самого дешевого пива стоит 12 евро, обычная пицца − 20 евро, поездка на такси – 45 евро за шесть километров. А за сутки в трехзвездочной гостинице нужно заплатить 250 евро. Для сравнения: в Барселоне в сезон отпусков номер в пятизвездочном отеле бывает за 200 евро.

Чтобы сэкономить хоть немного денег, перед отъездом связываюсь с некоторыми исландскими турфирмами. Рассылаю им шаблонный текст и кидаю ссылку на все свои материалы: «Здравствуйте. Меня зовут Сергей. Я – корреспондент российского футбольного сайта Bombardir.ru. Приезжаю в Исландию всего на три дня и хочу написать репортаж о вашей стране и футболе. Буду рад любой помощи. По этой ссылке – все мои материалы».

На следующий день мне отвечает менеджер компании Reykjavik Excursions Силф Хелгадоутер: «Привет, Сергей. Будем рады гостю из страны, которая принимает ЧМ. Постараемся тебе помочь». Неужели сработало?

Представители этой компании помогают снять номер в гостинице по приемлемой цене еще и со скидкой в 30%. По прилету Reykjavik Excursions организовывает мне бесплатный проезд из аэропорта в город на своем автобусе − благодаря чему экономится еще 60-70 евро, − а также приглашает на две шикарные (и халявные!) экскурсии, за которые приезжие туристы платят по 400 евро.

Первая экскурсия – обзорная по стране. Экскурсовод в дороге сразу уничтожает стереотипы: «У нас не так много льда, как все думают. Это – миф. В Исландии полно живых гейзеров и вулканов, которые заливают территорию огненной лавой. Поэтому было бы правильнее, если бы наша страна называлась не Айслэнд, а Файерлэнд. Лед есть, но он на самых верхушках, в горах».

Природа Исландии завораживает необычностью и таинственностью. Смотришь на вулканы и гейзеры и понимаешь, как же бессилен человек против природной стихии. Но в то же время удивляешься, как исландский народ ко всему этому приспосабливается. Мы проезжаем мимо одной деревни, которая, по словам экскурсовода, уже через месяц, возможно, разрушится. Его рассказ просто шокирует:

«Жить − точнее выживать − в Исландии сможет далеко не каждый. В любой момент ваш жилой дом может рухнуть от землетрясения или его зальет огненная лава вулкана.

Поэтому у нас нет высотных многоэтажек. Дома, что вы видите сейчас из окон автобуса, носят что-то типа временного характера. Люди, которые в них живут, понимают, что рано или поздно их жилье будет разбито, и им все равно придется искать новое место и строить все заново. Если произойдет сильное извержение вулкана, то и всей деревни может не быть. Но мы уже давно привыкли и приспособились к таким катаклизмам и к переездам».

Города, девушки и опять цены

На второй день пребывания в Исландии еду в ее столицу Рейкьявик. Здесь у меня живет товарищ по имени Эспер. С ним я познакомился в Киеве во время матча женского финала Лиги чемпионов «Лион» − «Вольфсбург».

Эспер сидел на трибуне на один ряд ниже и очень активно болел за свою соотечественницу − защитницу «Вольфсбурга» Сару Гунарсдуотер. После матча мы гуляли по Киеву, много болтали, и исландец обещал мне показать свой город, если я заскочу в гости. Мы встречаемся в центре Рейкьявика, и он приглашает меня на ужин в местную пиццерию. «У нас в стране живет чуть больше 300 тысяч людей. Из них 100 тысяч находятся в столице, – объясняет Эспер. – Поэтому в сравнении с другими городами Рейкьявик считается мегаполисом. Хотя после Киева я понимаю, что тебе, наверное, смешно слышать такие вещи».

А вот цены в исландской столице действительно на уровне крупнейших городов планеты. За четыре бокала пива, две пиццы и две порции рыбного супа нам приносят счет на 200 евро.

После ужина Эспер зовет в клуб:

«Ночная жизнь тут не такая бурная, как в том же Киеве. Исландия, возможно, единственная страна в Европе, где нет ни одного стриптиз-клуба. Они здесь строго запрещены. У нас ведь почти все друг друга знают или даже как-то связаны родством. Население очень маленькое. Представь, как будет себя чувствовать девушка, если ей придется крутиться на шесте или раздеваться перед своим дядей или другими родственниками, пусть даже и дальними».

В клубе, куда меня пригласил Эспер, женщин оказалось раз в пять больше, чем парней. Как только исландки видят, что заходит приезжий, а не местный, они понимают, что он точно не родственник, раскрепощаются и сами подходят знакомиться. Впечатления портят лишь все те же дикие цены, которые не позволяют расслабиться до конца.

Бесплатные чипсы и правила успеха

Футбол в Исландии тоже есть. Чтобы лучше понять его особенности на северном вулканическом острове, еду на матч лидеров «Брэйдаблик» – «Стьярнан». На входе стадиона показываю редакционное удостоверение «Бомбардира», на что стюард радостно говорит: «О, пресс фром Раша. Гуд. Велкам!».

Местный чемпионат забрендирован компанией Pepsi. На входе всем детям бесплатно выдают этот напиток и пачку чипсов. Стадион «Копавогсвелюр», на котором принимает свои домашние матчи хозяева, рассчитан на пять тысяч зрителей. Его особенность в том, что здесь только одна цельная трибуна. Мест и сидений за воротами нет. Как и сидений на противоположной стороне – только одна трибуна для операторов. Но всем хватает.

Есть и свои местные ультрас. Их собирается порядка 30-40 человек. Все по классике: шарфы, флаги, песни, мотивирующие лозунги. Но самое удивительное – их расположение во время матча. Во всех других странах фанаты всегда размещаются за воротами или максимум на боковых трибунах. Здесь же для 30-40 болельщиков выделен лучший центральный сектор. Сложно себе даже представить, чтобы на каком-то российском стадионе ультрас сидели на трибуне, которая напротив центрального круга и по обзору почти как вип-ложа.

Сам матч проходит довольно скучно. Красивых финтов или зрелищных обводок очень мало, зато много навесов, борьбы, единоборств, желтых карточек и жестких нарушений. Один из таких фолов в штрафной приводит к пенальти в ворота хозяев. Гости его забивают и после полностью закрываются в защите. Получается удачно. «Стьярнан» удерживает минимальное преимущество и огорчает все пять тысяч местных зрителей.

Расстраивается из-за поражения своего клуба в дерби и Хаккон Сверинсон. В «Брейдаблике» он отвечает за развитие детско-юношеского футбола . «Климат в Исландии не футбольный. У нас самый короткий футбольный сезон в Европе, − объясняет Хаккон. − Чемпионат начинается в начале мая и заканчивается в конце сентября. С октября по март играть невозможно, очень холодно и сыро. Наши бывшие футболисты всю свою карьеру провели на ужасных полях. Они месили то грязь, то песок, то снег. В таких условиях расти и совершенствоваться невозможно.

Чтобы не повторять ошибок прошлого, мы строим искусственные поля, залы, манежи. На данный момент у нас около двадцати полноценных футбольных полей, где все могут тренироваться круглый год. На улицах еще около 200 искусственных полей. Еще много спортзалов. Хоть мы и играем всего пять месяцев, но тренировочный процесс идет круглый год. Если вы хотите поднять футбол в вашей стране, начинать надо с развития инфраструктуры».

– В 90-е годы ваша сборная была одним из аутсайдеров отборочных групповых турниров. Как после такого случилась восьмерка сильнейших команд Евро-2012?

«Да, в 90-е мы были fucking sheet. А в начале 2000-х наше правительство начало всерьез развивать футбол. Ставку сделали на детей. У нас очень маленькое население, поэтому каждый ребенок, который занимается футболом, очень ценен. Мы не можем себе позволить упустить даже одного человека. Существует единая база юных игроков. Каждый клуб отправляет в федерацию информацию о футболистах всех возрастов. На ее основе скауты просматривают и отслеживают всех потенциальных кандидатов в сборные своих возрастов, затем отбирают расширенный список лучших. Дети начинают заниматься футболом с трех-четырех лет. Бесплатно. Все финансируется с налогов, которые платят родители.

– Есть ли какие-то нюансы в тренировочном процессе?

– Даже малышей у нас тренируют специалисты, у которых есть тренерская лицензия УЕФА. В командах, где играют дети от 10 лет и старше, не могут работать тренеры, если у них нет хотя бы лицензии В, а лучше лицензии А. Стараемся, чтобы и более младшие группы тоже попадали к таким специалистам. Раньше у нас привыкали к тому, что малышей тренируют либо родители во дворах, либо учителя физкультуры. Но это неправильный подход.

– И все-таки я до сих пор не понимаю, как страна, в которой чемпионат идет всего пять месяцев, попадает на ЧМ, а Италия и Голландия сидят дома?

– Первое – у нас нет воровства. Никто не пытается переманить талантливых игроков друг у друга, заплатив на пару монет больше. Клубы понимают, что лучше работать и растить футболистов самим, чем перекупать их друг у друга и тем самым искусственно поднимать цену. Если наши молодые футболисты и уезжают в раннем возрасте, то только в более сильные и обеспеченные чемпионаты Швеции, Дании, Норвегии. Оттуда уже можно попасть и в Англию.

Второе – наш чемпионат хоть и любительский, но в нем нет договорных матчей. Агентам букмекерских контор и тем, кто занимается нелегальными ставками очень дорого и невыгодно сюда лететь, чтобы предлагать свои варианты с тотализатором. К тому же страна маленькая и если кто-то начнет сдавать игры, об этом сразу все узнают, дойдет до всех родственников. Кому нужен такой позор?

Третье – у нас очень мало легионеров. В каждом клубе не больше двух-трех, а есть такие, где всего один иностранец. Чем платить большие зарплаты приезжим футболистам, эти деньги наши клубы тратят на поездки для участия в детей в детских международных турнирах. На мой взгляд, Италию и Голландию губит именно огромное количество легионеров в местных клубах.

И, конечно, мы придерживаемся своей программы. Продолжаем строить манежи и искусственные поля, а также привлекать к работе с детьми только лицензированных специалистов.

***

Курс начала 2000-х дал результат через 13 лет. Исландия добралась до стыковых матчей на ЧМ-2014, но уступила там Хорватии. Спустя пять лет она уже сыграет с хорватами в Ростове-на-Дону в одной группе. А до этого остановит Месси в Москве.

– Если бы лет пять назад кто-то сказал, что наша сборная сыграет против Аргентины на чемпионате мира, его бы посчитали за психа, – улыбается провожающий меня Эспер.

– Если бы лет пять назад мне кто-то сказал, что я буду спрашивать у исландцев их опыт развития футбола, я бы посчитал психом себя, – отвечаю ему.