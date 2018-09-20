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  • Главная сенсация Европы – карликовый город, который в 120 раз меньше Москвы

Главная сенсация Европы – карликовый город, который в 120 раз меньше Москвы

Когда карлик начал расти

Люксембургский футбол всегда ассоциируется с банкирами, школьными учителями, офисными клерками. Любители, аматеры, с натяжкой полупрофессионалы, которые днем работают, а вечером выходят погонять мяч и разыгрывают между собой местные турниры. Иногда им выпадает счастье сыграть в матчах за свою сборную против звезд Европы. Но там их главная задача не очки, а обмен футболками с Роналду или Погба. Мы к этому привыкли, ведь так было всегда.

Но времена меняются. В 90-е и 2000-е сборная России в 10 матчах с Люксембургом забивала 35 мячей и одержала все 10 побед, 8 из которых – разгромные. Сейчас же люксембургский «Прогресс» едва не выбивает из Лиги Европы нашу «Уфу», уступив по сумме двух игр всего в один мяч. Сборная Люксембурга дважды выигрывает в Лиге Наций и реально борется за место на Евро, а чемпион Люксембурга «Дюделанж» творит сенсацию за сенсацией и попадает в групповой этап Лиги Европы.

Чтобы понять, как так вышло, я поехал на выезд в Люксембург вместе со сборной Молдавии. Которую, кстати, хозяева спокойно выигрывают с разгромным счетом 4:0. Хотя у молдован в составе есть Гацкан и Епуряну.

При этом футбол в Люксембурге не считается самым популярным спортом. Местное население не нуждается в деньгах, живет сыто, достойно и предпочитает элитные развлечения: гольф, теннис, сквош. Главный стадион страны, на котором проводит свои матчи национальная сборная, находится в самом большом городе государства Люксембурге (да-да, город называется, как и страна) и носит имя в честь легкоатлета, выигрывавшего в прошлом веке золотую олимпийскую медаль в беге. Арена вмещает всего восемь тысяч мест, но на матч с Молдавией не заполняется даже на 50 процентов. Очевидно, что футбол в Люксембурге нужен только узкому кругу энтузиастов.

Один из таких влюбленных – болельщик «Дюделанжа» Жан Паскаль.

С ним мы познакомились пять лет назад в Кишиневе, куда приезжал на матч ЛЕ. Всю жизнь он работает экономистом в одном из местных банков. Жан в детстве и юности был вратарем, но из-за травмы мениска закончил. Но футбол не бросил. Некоторое время был администратором и начальником «Дюделанжа», потом вел социальные сети, занимался созданием местного фан-клуба и привлечением болельщиков, разрабатывал ассортимент атрибутики, входил в управленческий совет, выполнял роль скаута – это лишь неполный список деятельности, которой он занимался для любимого клуба:

«Я помогаю клубу с конца 90-х. Что я только ни делал за это время и чем ни занимался, – рассказывает Жан. – Но какое бы руководство ни управляло командой, главной целью всегда было только создание команды, которая будет доминировать в стране. О большем никто и не мечтал, потому что 80% состава – любители. Выигрывать из года в год чемпионат было не так сложно. Приглашали опытных футболистов, которые на местном уровне были сильнейшими. За 9 лет мы выиграли 7 чемпионатов, из которых 5 взяли подряд. Победы в кубках, золотые дубли – все это очень приятно, но мне хотелось всегда большего: чтобы о нас говорили не только в Люксембурге, но и в Европе».

Мечта Жана сбылась частично в середине нулевых. В первом раунде ЛЧ «Дюделанж» прошел чемпиона Боснии:

«До этого 9 или 10 лет мы всегда вылетаем в первом раунде. Все идет к тому, что эта серия повторится. Первую игру проигрываем дома боснийцам 0:1. Летим на выезд. В наш проход не верит никто, все говорят, что на Балканах нас разгромят. Матч подходит к концу со счетом 0:0, который нас не устраивает и тут в добавленное время мы забиваем гол и выходим в овертайм. Шансов все равно мало, но дальше происходит просто чудо. В дополнительное время «Дюделанж» отгружает еще три мяча, выигрывает 4:0 в Боснии и становится первым клубом в истории Люксембурга, который проходит раунд в Лиге чемпионов».

Через лет 7-8 «Дюделанж» улучшает рекорд и добирается до третьего раунда ЛЧ, выбив сначала андоррцев, а потом самого чемпиона Австрии – «Ред Булл». Встречи с австрийцами Жан Паскаль тоже вспоминает на эмоциях и готов говорить о них часами, особенно про перестрелку во второй игре, которая закончилась со счетом 4:3 в пользу Зальцбурга, но этот счет позволил пройти дальше «Дюделанжу» благодаря большему количеству голов на чужом поле.

«Мне говорили, что футбол тут мертв и никогда не оживет»

Именно Жан знакомит меня с президентом люксембургского чемпиона Флавио Бекка. С его именем связаны все последние успехи клуба:

«Когда я и мои партнеры пришли в клуб, мы продолжили дело, начатое нашими предшественниками. Не сбавляя оборотов, выиграли два золотых дубля подряд. Но эти успехи уже не вызывали особого восторга, – вспоминает Бекка. – Ко мне приезжали друзья из разных стран и говорили, что я занимаюсь ерундой, футбол в Люксембурге мертв и никогда не оживет. Все, что меня ждет – это полка, которая скоро сломается от местных кубков и максимум раз в 8-10 лет проход одного-двух раундов в еврокубках».

Заезжал даже как-то знакомый из России, у которого своя команда в любительской лиге. Он смеялся, что тратит на нее даже больше, чем мы. Я подумал: «Какие перспективы от вложения в любителей и кто о нем знает кроме узкого круга людей, которые разыгрывают эту аматорскую лигу?». Тогда я сказал себе: черт побери, я сделаю так, что о нас заговорит вся Европа и заставлю всех скептиков закрыть рот. Мы построим настоящий европейский клуб, который будет играть с топами, зарабатывать деньги от УЕФА, от участия в еврокубках, от продаж ТВ трансляций и от трансферов».

О преимуществе вложения денег в люксембургский футбол у Флавио отдельная история:

«Одинаковой суммой денег можно распорядиться по-разному. Можно вложить в любительскую команду из России, но что вы на этом заработаете? Какая будет отдача? В Люксембурге классный футбольный климат и географическое положение. Если раньше в наш чемпионат ехали без большого желания, то сейчас мы можем приглашать добротных игроков, и они соглашаются. Рядом с нами чемпионы мира французы, с другой стороны экс-чемпионы немцы и бельгийцы. Во всех этих трех странах сейчас огромное количество классных футболистов, но команд на всех все равно не хватает. Мы отбираем достойных хороших игроков и предлагаем им доказать у нас, что они чего-то стоят. Не получилось у тебя пройти в клуб Бундеслиги или в чемпионат Франции – не проблема, иди и покажи себя в «Дюделанже».

Сейчас у нас играют легионеры из Франции, Германии, Португалии, Грузии, Латвии, Болгарии, Боснии, Черногории, Сенегала. Вместе с ними тренируются и набираются опыта наши молодые ребята 97-98 годов рождения, которые через пару лет тоже заявят о себе. В люксембургский футбол вкладываемся не только мы, но и наши конкуренты, которые также пользуются преимуществом соседства с Францией, Германией и Бельгией, подписывают оттуда легионеров, которые помогают. Так, «Фола» в прошлом году прошла молдавский «Милсами» и азербайджанский «Интер», а в этом сезоне два раунда прошел «Прогресс», который с минимальным счетом уступил «Уфе». Раньше мы о таком и не могли мечтать, но когда работаешь с головой, результаты обязательно будут.

Четыре правила успеха

Весь путь Флавио Бекка объясняет по пунктам:

«Первое правило, если ты хочешь построить профессиональный клуб: в нем не должно быть любителей. Постепенно мы стали отказываться от практики, когда у нас играли люди, которые днем работают по 9-10 часов, а потом еще выходят по вечерам на тренировки.

Второе – начали подписывать профессиональные контракты. Раньше, как только у нас появлялся талантливый юниор, он сразу же садится в машину, и уже через 30 минут в соседнем Метце или через час в бельгийском Льеже его забирает «Стандарт». Сейчас же мы работаем на себя, а не на соседей.

Третье – нужен хороший тренер. Без него невозможно добиться результата. Многие думают, что мы пригласили Дино Топпмеллера, потому что он – сын известного немецкого тренера Клауса Топпмеллера. Но это не так. Топпмеллер-младший играл и учился у Вольфганга Франка вместе с Юргеном Клоппом.

Четвертое – чтобы наша молодежь прогрессировала, ей надо у кого-то набираться опыта. Местные возрастные игроки не те, их нельзя назвать профессионалами. Поэтому нам нужно было найти и подписать хороших легионеров, которые смогли бы решать поставленные задачи в еврокубках, и у которых бы училась наша молодежь».

В этом году иностранный легион «Дюделанжа» зажигает. Клуб едва не выбил в Лиге чемпионов венгерский «Види», уступив всего лишь с разницей в один мяч по сумме двух встреч, после чего продолжил выступление в Лиге Европы. Там лучший клуб «Люксембурга» шумит не по-детски. Сначала разбирается с «Дритой» из Косово, а затем творит две очень громкие сенсации – выбивает чемпиона Польши «Легию», а затем дважды обыгрывает чемпиона Румынии ЧФР.

Это первый в истории Люксенбурга групповой этап еврокубков.

Жребий дарит Флавио топов, с которыми он так мечтал сыграть: «Милан», «Бетис» и «Олимпиакос» теперь точно приедут в Люксембург. А пока президент «Дюделанжа» считает деньги, которые его клуб заработает за выступление в еврокубках, рассматривает самые выгодные предложения о возможных трансферах Дэвида Тюрпеля и Даниэя Сиани, наколотивших на двоих в Лиге Европы уже 7 голов, и ведет переговоры о продажах трансляций домашних матчей.

Когда-то над ним смеялся президент любительской команды России, но сегодня он завтракает на традиционной встрече руководителей команд с Паоло Мальдини, пока его клуб готовится к играм с «Миланом».

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Лига Европы Европа Дюделанж Милан
Комментарии (18)
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Бенедиктус
1537439746
Рядом с нами чемпионы мира французы, с другой стороны вице-чемпионы немцы и бельгийцы. Автор, Вы смотрели ЧМ? Думаю что нет. Поэтому открою Вам тайну, вице-чемпионы мира хорваты.
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Dan93
1537442733
Эта статья самая интересная за последние несколько месяцев на бомбардире
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ArReal
1537448579
Там от Милана, как от команды одно название осталось!
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Cules2013
1537457251
Отличная статья
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Grey33
1537457962
Всё правильно. Главное - профессиональный подход. Когда году в 96-м Мутко заявил, что перед Зенитом стоит цель - стать клубом европейского уровня, мне тоже было смешно. А ничего, получилось.
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Михайловский Технарь
1537459734
Очень интересная статья. Побольше бы таких.
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чемпион мира1
1537510192
Надо всегда делать профессионально.
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