Я видел финал ЛЧ изнутри. Это было волшебно

Сергей Беседин показывает Лигу чемпионов глазами журналистов.

Любой поход на матч для журналиста начинается с получения аккредитации. Но финал Лиги чемпионов – процедура особая. Нужно заполнить кучу документов и оставить о себе подробную информацию, после чего пресс-секретари УЕФА наводят справки о существовании СМИ и людях, которые хотят аккредитоваться. Любому человеку могут как отказать, так и подтвердить заявку. Ответа приходится ждать около месяца. Все это время живешь в нетерпении от ожидания и каждый день судорожно по 10 раз в день проверяешь почту, куда должен прийти ответ всего лишь из одного главного слова: подтверждено или отказ. Это чем-то похоже на детство в школе, когда ждешь оценки за контрольную работу или экзамен и боишься, что учитель скажет громко на весь класс, что у тебя неуд.

Раздача слонов начинается за сутки до матча в киевском Дворце Спорта. Бегу туда к раннему утру и в мыслях хочу получить все первым, но передо мной уже очередь из человек 20-ти. Создается впечатление, что они ночевали на ступеньках и ждут здесь с самого вечера. Занимаю очередь за милой девушкой в футболке с надписью ESPN. Она приехала из Бразилии и работает на местном ТВ. В Украине ей сложно, так как никто не говорит на португальском языке.

− Пока нашла сюда дорогу, потратила почти час. Никто не мог мне объяснить, как найти это место. Я приехала сюда ради наших трех футболистов. К ним основное внимание, − рассказывает бразильская журналистка.

– Как думаешь, кто победит? – спрашиваю у нее.

− В «Реале» играют Каземиро и Марсело, а в «Ливерпуле» − наш Фирмино. Значит 2:1 в пользу Мадрида.

Процедура получения аккредитаций напоминает чем-то поход за визой в консульство или посольство. Сначала надо показать паспорт, потом тебя фотографируют и дают личный код. Далее проходишь в зал, где нужно ждать на мониторе свою фамилию и номер оператора. Проходит минут 15, и я подхожу к столику с номером 4, где парень из Польши в пиджаке УЕФА дает мне сначала именной ремень, а на него цепляет пластик, в котором блестит голограммами вещь, которую я ждал всю весну. Именная аккредитация настолько защищена от подделок, что чувствуешь себя работником ЦРУ. На ней помимо голограмм и фото написаны данные паспорта и напечатан персональный штрих-код, который сканируют при каждом входе на стадион.

Рядом со мной за соседним столиком свою аккредитацию получает мужчина лет 40-ка в куртке с большой надписью EUROSPORT. После получения наших аккредитаций мы выходим вместе, словно родственные души.

− Я сам из Ирландии, но уже много лет живу в Лондоне и работаю на британскую версию сайта Eurosport. Моя специализация – футбол. Люблю только его. Но наш канал часто показывает всякое дерьмо типа керлинга, четырехчасовых гонок на велосипедах или снукер, где один матч может идти целый день, − критикует своего работодателя Оскар.

Я предлагаю ирландцу поехать в фан-зону на Крещатик и потусоваться там. Оскар с радостью соглашается, особенно когда узнает, что там будет футбольный турнир ветеранов и легенд Лиги чемпионов.

Вечером за день до матча я еду на «Олимпийский». Из-за футбольного турнира легенд я не успеваю на пресс-конференцию Юргена Клоппа, но не сильно расстраиваюсь. Попадаю сразу на тренировку «Ливерпуля». Почти всю тренировку футболисты играют на половину поля, а вторые ворота стоят на линии центрального круга. Смотрится это необычно из-за слишком большой плотности. На трибунах появляется певица Дуа Липа. Албанка будет выступать на церемонии открытия и ее привезли посмотреть стадион. Несколько журналистов успевают с ней сфотографироваться, но когда доходит очередь до меня, она говорит «Sorry» и уходит.

Через час тренировка «Реала» ничем не отличается от того, что делал «Ливерпуль» − та же игра на половину поля. В конце к трибунам подходит сначала Карим Бензема. Он разговаривает долго с какими-то двумя парнями, улыбается, смеется. Через пару минут сюда подходит и Гарет Бэйл. Он начинает общаться с двумя своими друзьями. Через сутки именно эти два футболиста забьют все мячи «Реала» в финале и принесут ему трофей. А я, делая фото на память, поймал в одном кадре будущих авторов голов.

В день матча Киев окрашивается в красно-белые цвета. УЕФА выделило обоим клубам по 17 тысяч билетов. Английский десант превосходит испанский, но в день матча болельщиков из Мадрида становится все больше и больше. Чтобы сэкономить на проживании многие просто прилетают на игру только в день матча. Если фанаты «Ливерпуля» предпочитают кричать и их основной инструмент − это хлопки, то болельщики «Реала» частенько встречаются с барабанами.

Но англичанами и испанцами дело не ограничивается. Очень людей прилетело из Азии. Особенно колоритно выглядят шесть девушек, которые прилетели из Сингапура.

Не остается в стороне и Африка. Специально ради своего кумира Салаха из Египта в Киев прилетело четверо парней.

В финале «Ливерпуль» и «Реал», но это не смущает двух парней из Кипра. Они идут на матч с флагом своего любимого клуба из Фламагусты и гордо фотографируются с ним везде.

На подходе к стадиону много людей с табличками о том, что им нужны билеты. Встречаются и те, кто хочет продать. В среднем, продавцы просят от 1000 до 1500 евро. Покупатели же в основном не готовы отдавать больше, чем 800.

Перед матчем в одной из вип-лож удается пообщаться и сфотографироваться с Ежи Дудеком и Давором Шукером. Последний даже говорит по-русски. Что может быть приятней, чем фото и общение с любимыми героями детства.

− Ежи, за «Ливерпуль» вы сыграли больше 150 матчей, а за «Реал» всего пару игр. Почему в турнире легенд вы стояли за Мадрид, − спрашиваю у Дудека.

− Просто у «Реала» не было вратаря. Вот они меня и вернули, − улыбается поляк.

Первый тайм проходит скучно, вяло и драматично, когда за 14 минут до конца первого тайма из-за травмы не смог продолжить игру Салах. Болельщики «Ливерпуля» хватаются за сердце, египтянин плачет, вместо него выходит Лаллана. И после этого «Реал» играет на поле так, как будто у соперника удаление. Когда Кариус во втором тайме дарит первый гол Бензема, сидящий со мной рядом работник пресс-службы одного из украинских клубов вскакивает со своего места и кричит:

− Да, как же так можно? Он что, сдает игру?

«Ливерпуль» отыгрывается благодаря напору Мане, но Бэйл, словно мастер спорта по пляжному футболу, забивает фантастическим ударом через себя. У англичан еще есть время, чтобы отыграть один гол, но забивает Мадрид. Кариус дарит второй гол в этом матче команде Зидана и тут уже работник украинского клуба не выдерживает:

− Если бы такое случилось в нашей команде и наш вратарь дважды так сыграл, то у нас в офисе и в у него дома уже были бы менты с обысками. Такой матч 100 процентов признали бы договорным, а Кариусу прокуратура предъявила бы обвинения в сдаче игры и сказала бы, что он поставил на больше трех голов в матче и на победу «Реала» с разницей в два гола.

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По итоговой статистике обвинить в сливе можно вообще всех игроков «Ливерпуля». За весь матч они наносят всего лишь два удара в створ ворот, при этом после забитого мяча, когда уступали 1:2 и 1:3 не бьют в створ ни разу.

После матча на выходе из стадиона своим мнением об игре делится комментировавший игру для «Матч ТВ» Константин Генич.

− Что ставили сегодня? – спрашиваю у него.

− Индивидуальный тотал «Реала», что они забьют два гола, победа «Реала» и обе забьют, − отвечает довольный комментатор Матч ТВ, у которого зашли все ставки.

Возвращаюсь домой на метро с Пабло. Он – коренной мадридец, и в этом году ему можно только завидовать:

− Наш мадридский «Интермувистар» выиграл футзальный Кубок УЕФА, потом «Реал» взял баскетбольную Евролигу, у «Атлетико» − Лига Европы, у «Реала» − Лига Чемпионов. Суперкубкок УЕФА теперь тоже точно будет в Мадриде. Хала Мадрид! Хала Мадрид! Хала Мадрид!

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