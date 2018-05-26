Бэйл забил самый сумасшедший гол в истории финалов. Неописуемая красота!

Это правда финал?

Финал Лиги чемпионов в Киеве – нечто невероятное. Первый тайм – слезы травмированных Салаха и Карвахаля, которые рискуют пропустить ЧМ-2018. Второй – чудовищная ошибка Кариуса и самый нелепый гол в истории финалов – 1:0, и тут же ответ Мане – 1:1.

А потом шаг вперед сделал Зинедин Зидан.

Он ведь уже знает как это – забивать космический гол в финале ровно тогда, когда это нужно. Речь даже не о ЧМ-1998, где его дубль в ворота Бразилии принес Франции кубок мира. В Лиге чемпионов-2001/02 «Реал» встречался в финале с «Байером». Тяжелая игра, 1:1 к концу первого тайма. А потом Зидан с лета вонзил мяч в девятку, и «Реал» выиграл турнир.

twit text — (@Cristianoista) 3 мая 2015 г.

Сегодня на 61-й минуте при счете 1:1 Зидан заменил Иско на Бэйла. Через три минуты произошло нечто фантастическое. В разы круче, чем тогда, в 2002-м. Марсело прошел по флангу и навесил, а Бэйл через себя в падении забил сумасшедший гол. Мы думали, что видели чудо в четвертьфинале, когда Роналду ножницами закинул Буффону.

Но что же тогда мы увидели сегодня?

twit text — WH (@Wilshoholic) 26 мая 2018 г.

Не самый позитивный сезон получился у Бэйла, даже несмотря на 16 голов в 26 матчах. Не так часто он играл, как хотел бы – всего 13-й по количеству сыгранных минут у «Реала». Но после такого гола назвать сезон неудачным – можно ли? Это было потрясающе. Самый нелепый и самый сумасшедший голы в истории финалов Лиги чемпионов родились в одном матче. Сегодня.

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