Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Бэйл забил самый сумасшедший гол в истории финалов. Неописуемая красота!


    4
    Голосов: 13
    26.05.2018 23:25
    Это правда финал?

    Финал Лиги чемпионов в Киеве – нечто невероятное. Первый тайм – слезы травмированных Салаха и Карвахаля, которые рискуют пропустить ЧМ-2018. Второй – чудовищная ошибка Кариуса и самый нелепый гол в истории финалов – 1:0, и тут же ответ Мане – 1:1.

    А потом шаг вперед сделал Зинедин Зидан.

    Он ведь уже знает как это – забивать космический гол в финале ровно тогда, когда это нужно. Речь даже не о ЧМ-1998, где его дубль в ворота Бразилии принес Франции кубок мира. В Лиге чемпионов-2001/02 «Реал» встречался в финале с «Байером». Тяжелая игра, 1:1 к концу первого тайма. А потом Зидан с лета вонзил мяч в девятку, и «Реал» выиграл турнир.

    Сегодня на 61-й минуте при счете 1:1 Зидан заменил Иско на Бэйла. Через три минуты произошло нечто фантастическое. В разы круче, чем тогда, в 2002-м. Марсело прошел по флангу и навесил, а Бэйл через себя в падении забил сумасшедший гол. Мы думали, что видели чудо в четвертьфинале, когда Роналду ножницами закинул Буффону.

    Но что же тогда мы увидели сегодня?

    Не самый позитивный сезон получился у Бэйла, даже несмотря на 16 голов в 26 матчах. Не так часто он играл, как хотел бы – всего 13-й по количеству сыгранных минут у «Реала». Но после такого гола назвать сезон неудачным – можно ли? Это было потрясающе. Самый нелепый и самый сумасшедший голы в истории финалов Лиги чемпионов родились в одном матче. Сегодня.

    Салах и Карвахаль ушли в слезах. Финал ЛЧ уже испорчен

    Как живет Киев перед финалом Лиги чемпионов. Внутри − Шевченко, Зеедорф, Роберто Карлос

    Кто выиграет Лигу чемпионов: «Реал» или «Ливерпуль»

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Twitter, УЕФА
    Рейтинг: 4 Голосов: 13
    Рекомендуем
    Комментарии13
    ...
    • ...
      Рейтинг: +107

      Валерий Бадмаев 28 мая 2018, 12:00

      Одни жалели Бэйла, другие злорадствовали, но рослый валиец доказал, что он настоящий лидер и игрок экстра класса.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +979

      TUMS 27 мая 2018, 22:19

      Бэйл молодец, но и у Зидана "чуйка" отменная.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +590

      mihail1980 27 мая 2018, 15:57

      вратарю ливерпуля и за.ницей можно было забить

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6856

      Антибиотик 27 мая 2018, 15:04

      Хреново, что Ливерпуль играл без двух игроков- Салаха и вратаря. Такой матч намечался, а сыграли в одни пустые ворота.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +214

      Yurini 27 мая 2018, 14:13

      Просто в Воротах у Ливера не было Вратаря.... Это всё и испортило... ну и плюс атака чуть снизилась у Ливерпуля из за Рамоса... получил он всё таки установку!!!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2523

      Чермындыр 27 мая 2018, 09:37

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Гол Мандужикича круче. Там комбинация просто шик, тут просто навес и мастерский удар.

      -6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 27 мая 2018, 09:32

      Красивый гол Бэйла! Вратарь стоял в этом углу, но чуть-чуть прозевал.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +357

      vavilon69 27 мая 2018, 08:44

      РЕАЛ красавцы !!!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 27 мая 2018, 08:23

      кариус круче))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1236

      омск55 27 мая 2018, 04:38

      Бейл красавчик вратарь ливерпуля это что то второй акинфеев

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11