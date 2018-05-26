Кто выиграет Лигу чемпионов: «Реал» или «Ливерпуль»

Авторы «Бомбардира» спорят о финале.

Давайте разберемся. Михаил Морозов считает, что эту Лигу чемпионов однозначно выиграет «Реал». Никита Басынин уверен: это бред, и трофей поднимет «Ливерпуль». Чтобы выиграть спор, каждый из них по очереди накидывает по одному аргументу за свою команду – из статистики, тактики или морали. Под баннером с Зиданом выступает Морозов, под красным Клоппом – Басынин. Прочитайте все их доводы и в конце помогите решить, кто же все-таки прав.

Ничего личного, только цифры. Открываем общедоступную статистику сезона и что видим: Роналду – второй бомбардир Примеры, он же самый бьющий игрок. Бэйл – в четверке по ударам. По проценту точных передач впереди во всем чемпионате Ковачич и Кроос. Рамос – второй по среднему количеству пасов. Каземиро – четвертый по отборам. Марсело – в десятке по обостряющим пасам. Наваса по количеству сэйвов в испанской лиге, конечно, не похвалить, зато все видели, как он летал по углам в плей-офф ЛЧ. В общем, «Реал» шикарен как команда – здесь каждый умеет что-то лучше, чем другие, все вместе они друг друга здорово дополняют.

Открываем «Ливерпуль», и? Салах – лучший бомбардир, Салах – второй в АПЛ по ударам. И на этом все. Больше нигде в рейтингах парней из «Ливерпуля» в топе нет. Естественно, в каждом клубе есть отдельно взятый лидер, без которого будет тяжело. Убери Роналду из «Реала» или Месси из «Барсы» – разница будет видна. Но в командной игре «Ливерпуль» смотрится куда менее слаженно, чем «Реал». И ярких личностей гораздо меньше.

Карвахаль/Васкес и Марсело живут на чужой половине. Бразилец – однозначно лучший атакующий защитник в мире (вот доказательство), а система Зидана подразумевает синхронные подключения вперед по краям. Первый посыл: растянуть соперника и спровоцировать свободные зоны. Второй: стрелять на короткие открывания Криша в штрафной или катить на второй темп Кроосу.

Это оружие страшной силы, но оно создает воздух на собственной половине. В испанской лиге издержка не обращалась в беду: там опыта Рамоса и скорости Варана хватает на четверых. Но первая же команда с топовыми краями заставила «Реал» страдать. В Мюнхене Рибери сначала усадил на банку Карвахаля и замотал Васкеса, а голевой рывок Киммиха зевнул как раз застрявший в атаке Марсело.

Штука в том, что Мане и Салах еще качественнее кошмарят фланги. В первом четвертьфинале Гвардиола пренебрег этим фактом и не прицепил Кайла Уокера охранять немца. Садио сделал 8 (!) обводок, пять раз навертев на скорости менее резкого центрбека. А Салах даже с персональным опекуном в лице Лапорта создал первый гол вот так:

twit text — Paul J Elliott (@PaulJElliott) April 4, 2018

Очевидных решений этой нестыковки нет. Зидан либо рискнет в пользу атаки (вероятно), либо опустит одного из крайних защитников и поставит на подстраховку Каземиро (чревато вялостью впереди), либо придумает новое агрегатное состояние (вряд ли). Для Клоппа это огромный шанс.

Вполне объективная причина: у «Реала» гораздо сложнее был турнирный путь. Девять голов АПОЭЛу не в счет, но в группе были «Тоттенхэм» и «Боруссия», а в плей-офф – «ПСЖ», «Ювентус», «Бавария». В общем, полный набор. «Париж» прошли уверенно, «Юве» унизили в гостях, отлично сделали свою работу в Мюнхене. Изрядно косячили дома, но прошли заслуженно сразу трех чемпионов из топ-5 лиг. Про судей даже смешно упоминать, учитывая, что в пользу второго финалиста ошибок было никак не меньше.

А что по календарю у «Ливерпуля»? Они приравняли «Спартак» к «Марибору», так и не выиграли у «Севильи», а «Порту» и «Рома» в плей-офф – это вообще подарки судьбы. Португальцы при Сержиу Консейсау, возможно, суперкомандой станут позже, но сейчас они слабы на уровне плей-офф (прошлый чемпион Португалии и вовсе провалился с 1:14 в группе), а «Рома», при всем к ней уважении, пока лишь просто выстрелила. Лишь «Ман Сити» был серьезным соперником для мерсисайдцев на пути к финалу. «Реал» продирался в финал через терновый куст, тогда как «Ливерпуль» шагал как по ковру.

Варан и Рамос далеко не гении дальних передач. Весь конструктив «Реала» зарождается в центре поля – самый насыщенной зоне «Ливерпуля». Клопп играет с высокой линией офсайда, но отказался от гегенпрессинга у чужой лицевой. Обычно мерсисайдцы умещаются на трети поля и перекрывают линии паса. За счет минимального расстояния между футболистами это происходит довольно быстро.

Такая оборона рушится дриблингом и резкими перемещениями плеймейкеров, а Кроос и Модрич – довольно статичные футболисты. Больше них в «Реале» финтит даже Ковачич (2,1 обводки за матч). Передачи этой пары гениальны, но модель «Ливерпуля» подстроена под разрушение именно этого навыка.

Победа английского клуба в Лиге чемпионов просто недопустима. Если выиграет «Ливерпуль», то разговоры о том, что АПЛ – лучшая лига мира, вспыхнут с новой силой, хотя это далеко не так, она даже не самая зрелищная. Должно быть все заслуженно – испанцы последние десять лет регулярно берут еврокубки, у них даже середняк может выйти в полуфинал или финал (вспоминая тот же «Эспаньол» или «Осасуну»). «Реал» должен показательно вынести «Ливерпуль», тем самым дав понять, где лучший футбол, а кому надо еще больше развиваться.

Ежегодные провалы представителей АПЛ в еврокубках должны в конце концов поменять отношение к футболу в этой стране. Сделать так, чтобы английская лига была действительно мощной и интересной, а не представляла из себя китайский чемпионат из Европы с кучей накупленных за нереальные деньги игроков, и перестала взрывать рынок неадекватными суммами.

«Ливерпуль» за последние четыре сезона потратил полмиллиарда евро, но не выиграл ни одного титула. «Реал» за это время спустил вдвое меньше, и греб кубки каждый год. Хотя, возможно, до того момента, когда англичане перестанут быть посмешищем в еврокубках, ждать придется еще слишком долго, и победа «Реала» над «Ливерпулем» на это никак не повлияет.

Быстрые выпады – страшный скилл «Мадрида». Спасаясь от него, большинство соперников садятся в глухую защиту, отдают мяч Кроосу с Модричем и ловят Криштиану уже на решающей стадии. Заведомо гибельный шаг, если при этом команда изменяет собственному стилю. Но Клопп научился гасить контратаки и играть в атакующий футбол одновременно.

Фишка в работе над искусственными офсайдами. В АПЛ-2017/18 соперники красных попадались в среднем 1,8 раз за матч (плюс вне игры из-за собственных ошибок). В своем чемпионате «Реал» видел флаг по 3,1 раза за встречу. Чисто по статистике, «Мадрид» точно заступит за линию хотя бы дважды. Для финала Лиги чемпионов – немало. Чтобы победить, «Ливерпулю» достаточно быть собой.

Роналду – главный пример трудолюбия в футболе. Он никакой не «феномен», как РоналдО – тот для своего времени действительно был необычным игроком и скорее даже опередил время. На фоне пешеходного футбола 90-х бразилец был прекрасен. Португалец же в начале своего карьерного пути запоминался дриблингом на скорости и бесконечными симуляциями. В те годы было очень много интересных талантливых игроков (основная часть из них выступала на шикарном ЧМ-07 среди сборных U-20 в Канаде). Но лучшим из всей молодежи того времени стал именно Роналду.

В АПЛ (хоть что-то в ней полезное) его быстро отучили симулировать, но показали, как надо бороться. Роналду закалил характер, пережил трудные периоды, стал лучшим и, что самое главное, на этом не остановился. По большому счету, никаких чудес он не показывал все это время. Он просто превратился в машину по забиванию голов и стал выигрывать все подряд. За счет лишь одного единственного качества – сумасшедшей работоспособности.

Когда у человека есть талант – ему нужно его развить. Когда у человека нет какого-то крутого таланта – ему нужно усердно и много работать. И это поставит его в один ряд с великими. И тогда любой поймет: трудись, не сдавайся, бейся, держись как можно дольше, и тогда мечты сбудутся. Это лучший пример для всех. Пусть Криштиану выигрывает. Зная его историю, в свою мечту легко поверить каждому.

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