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    Мане купил 300 футболок «Ливерпуля» для родной деревни. Он творит добро


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    Голосов: 7
    25.05.2018 18:05
    Короткая история об очень большом человеке.

    2005 год. Банбали. Беднейшая сенегальская деревня. Вокруг: соломенные дома и дефицит чистой воды. По крохотному телеку: камбэк «Ливерпуля» в лигочемпионском финале. Тот матч смотрели всем селом. Люди сошли с ума от развязки и моментально влюбились в Алонсо и Дудека. Больше остальных проникся тощий мальчуган с окраины.

    Мане прекрасно помнит тот вечер: «Мой лучший друг убежал играть после первого тайма. Потом он вернулся, увидел 3:3 и заплакал. Я сказал ему не реветь и пообещал, что когда-нибудь мы сыграем свой финал с настоящими медалями и кубком». С той секунды Садио шел к цели – спустя 13 лет он выйдет в красной футболке на главный матч жизни.

    Сразу после полуфинала, сенегалец набрал тому самому другу: «Я предупредил Юсуфа, что 26 мая никто не должен убегать во двор». Товарищ Мане до сих пор живет в Банбали. Сейчас он преданный фанат «Ливерпуля» и тренирует местных детишек на пустыре. «Конечно, я помню финал в Стамбуле и слова Садио. Тогда они прозвучали, как несбыточная мечта. Но этот негодяй реализовал ее за нас двоих. Я абсолютно счастлив. Только передайте ему, что сливать первый тайм 0:3 необязательно».

    Смотреть матч будет не только семья Юсуфа. В деревне объявили официальный выходной. Для ее жителей сосед в финале Лиги чемпионов – событие круче Нового года. Это главный день в истории Банбали, жизнь в котором заметно наладилась. Садио вложился в компанию, поставляющую питьевую воду по кризисным районам Сенегала. Он снабжает школы и футбольную секцию инвентарем, а окружному госпиталю помогает финансово. В целом на помощь родине Мане тратит пятую часть ежемесячного оклада. Это равно семи бюджетам самой деревни.

    В 2016-м несколько домов в деревне погубил пожар. Жертв не было, но огонь легко пробежал по соломенным крышам и разделался с имуществом бедняков. Садио моментально среагировал и закупил новую мебель для пострадавших семей.

    Юсуф уверяет, что деньги никак не влияют на отношение к форварду «Ливерпуля»: «Мы знаем о культе Салаха в Египте. Там он просто бог. Садди – другой. Он делает немыслимые вещи, но почему-то мы до сих пор относимся к нему, как пацану из соседнего дома. Мы благодарны, но мы наравне».

    Недавно Мане совершил еще один поступок, от которого у местных наворачиваются слезы. Сенегалец пошел в магазин «Ливерпуля» и как обычный покупатель на свои деньги заказал партию из 300 оригинальных футболок скаузеров. Все как у самих футболистов – вплоть до вышивки, посвященной финалу Лиги чемпионов. Подарок уже на родине.

    Футболист уже построил планы на лето: «После чемпионата мира я обязательно поеду домой и покажу всем медаль с финала. Очень постараюсь, чтобы она оказалась золотой». Добыть такую будет крайне тяжело, но в одном цвете можно не сомневаться. Банбали станет на 300 футболок краснее.

    «Пенальти. Вот же дерьмо!». Судейство в Лиге чемпионов – кошмар

    «Ливерпуль» побил рекорды Лиги чемпионов! Впереди – исторический финал

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global
    Рейтинг: 2 Голосов: 7
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    Комментарии25
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    • ...
      Рейтинг: +93

      Borz1 26 мая 2018, 14:23

      Желаю чтоб его мечта и мечта его деревни сбылась

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +196

      юрий николаевич 26 мая 2018, 11:56

      ЧЕЛОВЕК, не забывает свои корни, заслуживает большого уважения.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1974

      android-uz 26 мая 2018, 09:39

      Молодец! Уважуха!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1160

      Karpathian 26 мая 2018, 08:38

      удачи Ливеру!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +239

      чемпион мира1 26 мая 2018, 07:30

      Молодец!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +40

      sevenn903 25 мая 2018, 23:07

      Прекрасный футболист, и Большой человек, помогает как может, заслуживает уважения

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2492

      Dellleone 25 мая 2018, 22:43

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      300 футболок да он на туалетную бумагу больше тратит. Лучше бы накормил бедолаг.

      -4
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      ...
      Рейтинг: +37

      basnikkon > Dellleone 26 мая 2018, 00:57

      Что за чушь

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2492

      Dellleone > basnikkon 26 мая 2018, 08:17

      В чем чушь по твоему ? В том нахера им футболки когда о6и там от голода пухнут... Но зато такие все счастливые в футболках
      ...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12

      Saryagaw 25 мая 2018, 20:32

      Статьи совсем не редактируют??
      Финал был в Стамбуле, а не в Афинах.

      1
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      ...
      Рейтинг: +37

      basnikkon > Saryagaw 26 мая 2018, 00:56

      Открой Википедию

      0
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      Рейтинг: -104

      Антибиотик111 25 мая 2018, 20:09

      Красавец!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +307

      shpilman 25 мая 2018, 20:00

      лучше бы 300кг риса купил им

      -2
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      ...
      Рейтинг: +4350

      3a zenit > shpilman 25 мая 2018, 21:22

      не говори

      1
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