Короткая история об очень большом человеке.

2005 год. Банбали. Беднейшая сенегальская деревня. Вокруг: соломенные дома и дефицит чистой воды. По крохотному телеку: камбэк «Ливерпуля» в лигочемпионском финале. Тот матч смотрели всем селом. Люди сошли с ума от развязки и моментально влюбились в Алонсо и Дудека. Больше остальных проникся тощий мальчуган с окраины.

Мане прекрасно помнит тот вечер: «Мой лучший друг убежал играть после первого тайма. Потом он вернулся, увидел 3:3 и заплакал. Я сказал ему не реветь и пообещал, что когда-нибудь мы сыграем свой финал с настоящими медалями и кубком». С той секунды Садио шел к цели – спустя 13 лет он выйдет в красной футболке на главный матч жизни.

Сразу после полуфинала, сенегалец набрал тому самому другу: «Я предупредил Юсуфа, что 26 мая никто не должен убегать во двор». Товарищ Мане до сих пор живет в Банбали. Сейчас он преданный фанат «Ливерпуля» и тренирует местных детишек на пустыре. «Конечно, я помню финал в Стамбуле и слова Садио. Тогда они прозвучали, как несбыточная мечта. Но этот негодяй реализовал ее за нас двоих. Я абсолютно счастлив. Только передайте ему, что сливать первый тайм 0:3 необязательно».

Смотреть матч будет не только семья Юсуфа. В деревне объявили официальный выходной. Для ее жителей сосед в финале Лиги чемпионов – событие круче Нового года. Это главный день в истории Банбали, жизнь в котором заметно наладилась. Садио вложился в компанию, поставляющую питьевую воду по кризисным районам Сенегала. Он снабжает школы и футбольную секцию инвентарем, а окружному госпиталю помогает финансово. В целом на помощь родине Мане тратит пятую часть ежемесячного оклада. Это равно семи бюджетам самой деревни.

В 2016-м несколько домов в деревне погубил пожар. Жертв не было, но огонь легко пробежал по соломенным крышам и разделался с имуществом бедняков. Садио моментально среагировал и закупил новую мебель для пострадавших семей.

Юсуф уверяет, что деньги никак не влияют на отношение к форварду «Ливерпуля»: «Мы знаем о культе Салаха в Египте. Там он просто бог. Садди – другой. Он делает немыслимые вещи, но почему-то мы до сих пор относимся к нему, как пацану из соседнего дома. Мы благодарны, но мы наравне».

Недавно Мане совершил еще один поступок, от которого у местных наворачиваются слезы. Сенегалец пошел в магазин «Ливерпуля» и как обычный покупатель на свои деньги заказал партию из 300 оригинальных футболок скаузеров. Все как у самих футболистов – вплоть до вышивки, посвященной финалу Лиги чемпионов. Подарок уже на родине.

Футболист уже построил планы на лето: «После чемпионата мира я обязательно поеду домой и покажу всем медаль с финала. Очень постараюсь, чтобы она оказалась золотой». Добыть такую будет крайне тяжело, но в одном цвете можно не сомневаться. Банбали станет на 300 футболок краснее.

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