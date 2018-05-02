Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Ливерпуль» побил рекорды Лиги чемпионов! Впереди – исторический финал


    3
    Голосов: 16
    02.05.2018 23:35
    В главном матче года будут чудеса.

    Второго чуда от «Ромы» не случилось. «Ливерпуль» вышел на ответный полуфинальный матч с преимуществом в три мяча после домашней встречи и совершенно не хотел проигрывать. Общая разница все-таки сократилась, потому что «Рома» выиграла со счетом 4:2. Но у нас наконец-то известны финалисты Лиги чемпионов. «Ливерпуль» и «Реал» сыграют в главном матче клубного сезона. Это будет грандиозно!

    Вот несколько фактов о команде Клоппа, которые заставляют соперников ее бояться:

    1) В четырех матчах этого розыгрыша Лиги чемпионов «Ливерпуль» забивал пять и более мячей. За всю историю турнира ни одной команде не удавалось провести столько грандиозных по количеству голов матчей. У «Баварии», «Барселоны» и «ПСЖ» набиралось только по три.

    2) С атакой «Ливерпуля» сейчас не сравнится ни одна европейская команда. Салах, Мане и Фирмино забили втроем уже 29 мячей в Лиге чемпионов этого сезона. Удивительно то, что предыдущий рекорд турнира принадлежал футболистам «Реала». Роналду, Бензема и Бэйл наколотили 28 голов в сезоне-2013/14.

    3) По результативности в Лиге чемпионов за один сезон «Ливерпуль» тоже установил абсолютный рекорд. Всего у команды Клоппа уже 46 голов в 14-ти матчах. Это лучший результат за всю историю еврокубковых турниров. Полуфинал «Ромы» и «Ливерпуля» при этом стал самым результативным противостоянием в этой стадии турнира. Тут забито 13 голов, а «Рома» впервые за два года пропустила на домашнем стадионе в Лиге чемпионов.

    4) Роберто Фирмино – рекордсмен десятилетия. Бразилец стал первым игроком, которому удалось больше семи раз забить самому и отдать при этом семь голевых пасов. Всего у Роберто 10 голов. Кстати, недавно он подписал новый долгосрочный контракт с «Ливерпулем».

    5) «Ливерпуль» – вторая команда, которая забила 20 и более гостевых голов в одном розыгрыше Лиги чемпионов. «Реал» – еще один такой клуб. Он сделал это в сезоне-2013/14, а теперь будто готов уступить доминирование «Ливерпулю».

    Что еще теперь нужно для предвосхищения сумасшедшего финального матча? «Реал» проигрывал в финале Лиги чемпионов 37 лет назад. Тогда соперником был именно «Ливерпуль».

    Текстовый онлайн матча «Рома» – «Ливерпуль»

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3 Голосов: 16
    Рекомендуем
    Комментарии31
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1637

      anri1703 14 мая 2018, 07:26

      смотрел в википедии победителей лч (кубка чемпионов ) стяу Астон вилла ноттингем форест селтик марсель !!!! как то сейчас дико их даже в 1/2 увидеть )))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1450

      Sedoi_Goblin 4 мая 2018, 13:56

      Даёшь Стамбул-2005 часть вторая!!! You'll Never Walk Alone!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +82

      RScat 3 мая 2018, 21:52

      Недостойные против не менее не достойных(Этот финал смотреть не буду

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2591

      Ral13 > RScat 3 мая 2018, 22:17

      Не делай этого, а то Реал и Ливерпуль обидятся !!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +67

      Hangeldi 3 мая 2018, 19:23

      Эх Коутиньо ты ушел ради Лиги Чемпионов.а она ушла к Ливеру!!!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +214

      Yurini 3 мая 2018, 17:37

      Ливерпуль грохнет этот Реал! Ливерпуль Чемпион!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2509

      panmon 3 мая 2018, 11:53

      Одноматчевое противостояние совершенно другое.
      Салах вчера на поле потерялся совсем. Если также будет в финале - Реал грохнет Ливер. Если нет - зависит от того когда Реал проснется. Если при 3-0 - будет сложно что-то сделать...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4604

      Бомбардиръ 3 мая 2018, 11:45

      А если бы проводили Лигу Чемпионов по старой схеме, то есть по олимпийской системе, и когда от каждой страны - по одному настоящему чемпиону - то в текущем сезоне тот Реал с Ливерпулем не участвовал бы в этом турнире вообще... Как то так...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2509

      panmon > Бомбардиръ 3 мая 2018, 11:51

      Реал бы участвовал как прошлогодний чемпион
      А прошлом как позапрошлогодний:)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4604

      Бомбардиръ > panmon 3 мая 2018, 12:04

      Пожалуй, вы правы)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8511

      kaa-71 3 мая 2018, 11:29

      Думаю в финале минимум парочку положат

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +163

      Nimnul > kaa-71 3 мая 2018, 12:18

      Игроков?

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +271

      artem 81 3 мая 2018, 10:12

      Молодцы!!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +979

      TUMS 3 мая 2018, 09:29

      Будем надееться, что в финале будет хорошая игра и нормальное судейство.

      5
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11