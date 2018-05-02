«Ливерпуль» побил рекорды Лиги чемпионов! Впереди – исторический финал

В главном матче года будут чудеса.

Второго чуда от «Ромы» не случилось. «Ливерпуль» вышел на ответный полуфинальный матч с преимуществом в три мяча после домашней встречи и совершенно не хотел проигрывать. Общая разница все-таки сократилась, потому что «Рома» выиграла со счетом 4:2. Но у нас наконец-то известны финалисты Лиги чемпионов. «Ливерпуль» и «Реал» сыграют в главном матче клубного сезона. Это будет грандиозно!

twit text — OptaFranz (@OptaFranz) 2 мая 2018 г.

Вот несколько фактов о команде Клоппа, которые заставляют соперников ее бояться:

1) В четырех матчах этого розыгрыша Лиги чемпионов «Ливерпуль» забивал пять и более мячей. За всю историю турнира ни одной команде не удавалось провести столько грандиозных по количеству голов матчей. У «Баварии», «Барселоны» и «ПСЖ» набиралось только по три.

2) С атакой «Ливерпуля» сейчас не сравнится ни одна европейская команда. Салах, Мане и Фирмино забили втроем уже 29 мячей в Лиге чемпионов этого сезона. Удивительно то, что предыдущий рекорд турнира принадлежал футболистам «Реала». Роналду, Бензема и Бэйл наколотили 28 голов в сезоне-2013/14.

3) По результативности в Лиге чемпионов за один сезон «Ливерпуль» тоже установил абсолютный рекорд. Всего у команды Клоппа уже 46 голов в 14-ти матчах. Это лучший результат за всю историю еврокубковых турниров. Полуфинал «Ромы» и «Ливерпуля» при этом стал самым результативным противостоянием в этой стадии турнира. Тут забито 13 голов, а «Рома» впервые за два года пропустила на домашнем стадионе в Лиге чемпионов.

4) Роберто Фирмино – рекордсмен десятилетия. Бразилец стал первым игроком, которому удалось больше семи раз забить самому и отдать при этом семь голевых пасов. Всего у Роберто 10 голов. Кстати, недавно он подписал новый долгосрочный контракт с «Ливерпулем».

5) «Ливерпуль» – вторая команда, которая забила 20 и более гостевых голов в одном розыгрыше Лиги чемпионов. «Реал» – еще один такой клуб. Он сделал это в сезоне-2013/14, а теперь будто готов уступить доминирование «Ливерпулю».

Что еще теперь нужно для предвосхищения сумасшедшего финального матча? «Реал» проигрывал в финале Лиги чемпионов 37 лет назад. Тогда соперником был именно «Ливерпуль».

Текстовый онлайн матча «Рома» – «Ливерпуль»