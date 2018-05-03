Рома - Ливерпуль

Ливерпуль, похоже, берег силы для финала. Спасибо обеим командам за хороший настоящий футбол!!! Удачи англичанам в финале ЛЧ!!!
|1/2 финала
первый матч
|24 апреля, вторник
|21:45
|Ливерпуль
|5:2
|Рома
|Группа C
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Рома
|6
|3
|2
|1
|9:6
|+3
|11
|2.
|Челси
|6
|3
|2
|1
|16:8
|+8
|11
|3.
|Атлетико М
|6
|1
|4
|1
|5:4
|+1
|7
|4.
|Карабах
|6
|0
|2
|4
|2:14
|-12
|2
Ливерпуль, похоже, берег силы для финала. Спасибо обеим командам за хороший настоящий футбол!!! Удачи англичанам в финале ЛЧ!!!
жаль 1 лишний гол пропустили
Было жарко.
Дали бой ,красавцы!!!
Самый слабый Моне,после его ошибки пропустили второй гол
Красивый футбол! Обе команды играли классно! До последних секунд матча была интрига! Молодцы!!!
Почему сегодня молчит товарищ Салахов?..
Голы приберег для Реала видимо)
Судейская бригада в полном составе профессионально не пригодна!
Весь матч ошибки. И очень серьёзные.
Так реал же проплатил. Боятся ливерпуль, с ромой по удобнее будет играть.
ТУТ ИМ ХАНА