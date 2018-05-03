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Главный судья:
Дамир Скомина (Копер)
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Рома - Ливерпуль

02.05.2018, Среда, 21:45 мск Рим, стадион Олимпико Трансляция: Матч ТВ, Матч! Футбол 1 Лига чемпионов, 1/2 финала , ответный матч Рома - Ливерпуль
Первый матч: 2 - 5
Лига чемпионов (2017/2018)
1/2 финала
первый матч		 24 апреля, вторник 21:45 Ливерпуль 5:2 Рома
Товарищеские матчи 2014

24 июля, четверг 03:30 Ливерпуль 0:1 Рома
Товарищеские матчи 2012

26 июля, четверг 03:30 Ливерпуль 1:2 Рома
Группа C И В Н П Мячи Разница Очки
1. Рома 6 3 2 1 9:6 +3 11
2. Челси 6 3 2 1 16:8 +8 11
3. Атлетико М 6 1 4 1 5:4 +1 7
4. Карабах 6 0 2 4 2:14 -12 2
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    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 3 мая 2018, 15:53

    Ливерпуль, похоже, берег силы для финала. Спасибо обеим командам за хороший настоящий футбол!!! Удачи англичанам в финале ЛЧ!!!

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    Рейтинг: +915

    спанчес 3 мая 2018, 09:04

    жаль 1 лишний гол пропустили

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    Рейтинг: +14769

    kykyi 3 мая 2018, 04:58

    Было жарко.

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    Рейтинг: +366

    Вахахахаха 3 мая 2018, 00:10

    Дали бой ,красавцы!!!

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    Рейтинг: +61

    alex.sash1974 3 мая 2018, 00:07

    Самый слабый Моне,после его ошибки пропустили второй гол

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    Рейтинг: +1591

    Almazovich 2 мая 2018, 23:44

    Красивый футбол! Обе команды играли классно! До последних секунд матча была интрига! Молодцы!!!

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    Рейтинг: +2548

    Челнинец 2 мая 2018, 23:29

    Пенальти, плюс удаление, и игра совсем другая была бы, когда уже введут видеоповторы!

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    Рейтинг: +24520

    DOCTOR PENALTY 2 мая 2018, 23:18

    Почему сегодня молчит товарищ Салахов?..

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    Рейтинг: +4990

    Обер-КанцлерЪ > DOCTOR PENALTY 2 мая 2018, 23:38

    Голы приберег для Реала видимо)

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    Рейтинг: +4990

    Обер-КанцлерЪ 2 мая 2018, 23:07

    Судейская бригада в полном составе профессионально не пригодна!
    Весь матч ошибки. И очень серьёзные.

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    Рейтинг: +983

    Михаил_Боярский > Обер-КанцлерЪ 2 мая 2018, 23:14

    Так реал же проплатил. Боятся ливерпуль, с ромой по удобнее будет играть.

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    Рейтинг: +61

    alex.sash1974 2 мая 2018, 22:43

    ТУТ ИМ ХАНА

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