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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Рома - Ливерпуль
Рома - Ливерпуль: обзор матча 02 мая 2018
Рома
02.05.2018, среда, 21:45
Лига чемпионов, 1/2 финала
4 : 2
Первый матч – 2 : 5
Завершен
Ливерпуль
15'
Д. Милнер (АГ)
52'
Э. Джеко
86'
Р. Наингголан
90+4'
Р. Наингголан (П)
9'
С. Мане
26'
Д. Вейналдум
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Ливерпуль
ГОЛ с пенальти! 4:2!
Р. Наингголан
90'
+4
90'
+2
Замена
Н. Клайн
️️️️
Т. Александер-Арнольд
90'
Желтая карточка
Д. Соланке
87'
Замена
Д. Соланке
️️️️
Р. Фирмино
ГОЛ! 3:2!
Р. Наингголан
Пас отдал
А. Коларов
86'
84'
Желтая карточка
Э. Робертсон
Желтая карточка
К. Манолас
84'
83'
Замена
Р. Клаван
️️️️
С. Мане
Желтая карточка
А. Флоренци
76'
Замена
М. Антонуччи
️️️️
С. Эль-Шаарави
75'
Замена
М. Гоналон
️️️️
Д. Де Росси
69'
Замена
Д. Ундер
️️️️
Л. Пеллегрини
53'
ГОЛ! 2:2!
Э. Джеко
52'
44'
Желтая карточка
Д. Ловрен
26'
ГОЛ! 1:2!
Д. Вейналдум
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Д. Милнер
15'
9'
ГОЛ! 0:1!
С. Мане
Пас отдал
Р. Фирмино
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
1
Алиссон
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
16
Даниэле Де Росси
ОП
44
Раджа Наингголан
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
14
Патрик Шик
ПВ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Ливерпуль
1
Лорис Кариус
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
14
Джордан Хендерсон
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Рома
1
Лукаш Скорупски
ВР
15
Жуан
ЦЗ
25
Максим Гоналон
ОП
33
Бруно Перес
ЦП
8
Жерсон
ЦП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
16
Мирко Антонуччи
ЦФ
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
7
Бенджамин Вудберн
ЦФ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
19
Доминик Соланке
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Алиссон
11
Коларов
44
Манолас
17
Фасио
24
Флоренци
16
Де Росси
44
Наингголан
92
Эль-Шаарави
7
Пеллегрини
14
Шик
10
Джеко
4-3-2-1
1
Кариус
2
Александер-Арнольд
4
ван Дейк
6
Ловрен
3
Робертсон
14
Хендерсон
20
Милнер
23
Вейналдум
10
Салах
10
Мане
9
Фирмино
16
Де Росси
25
Гоналон
25
Гоналон
16
Де Росси
7
Пеллегрини
7
Ундер
7
Ундер
7
Пеллегрини
92
Эль-Шаарави
16
Антонуччи
16
Антонуччи
92
Эль-Шаарави
10
Мане
24
Клаван
24
Клаван
10
Мане
2
Александер-Арнольд
17
Клайн
17
Клайн
2
Александер-Арнольд
9
Фирмино
19
Соланке
19
Соланке
9
Фирмино
Остались в запасе
Рома
Ливерпуль
1
Лукаш Скорупски
ВР
15
Жуан
ЦЗ
33
Бруно Перес
ЦП
8
Жерсон
ЦП
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
22
Симон Миньоле
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
7
Бенджамин Вудберн
ЦФ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
1
Лукаш Скорупски
ВР
15
Жуан
ЦЗ
33
Бруно Перес
ЦП
8
Жерсон
ЦП
Остались в запасе
22
Симон Миньоле
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
7
Бенджамин Вудберн
ЦФ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Рома - Ливерпуль
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Дамир Скомина
(Копер)
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
Матч ТВ, Матч! Футбол 1
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