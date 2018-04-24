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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Ливерпуль - Рома
Ливерпуль - Рома: обзор матча 24 апреля 2018
Ливерпуль
24.04.2018, вторник, 21:45
Лига чемпионов, 1/2 финала
5 : 2
Ответный матч – 2 : 4
Завершен
Рома
36'
М. Салах
45+1'
М. Салах
56'
С. Мане
61'
Р. Фирмино
69'
Р. Фирмино
81'
Э. Джеко
85'
Д. Перотти (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Рома
Замена
Р. Клаван
️️️️
Р. Фирмино
90'
+3
88'
Желтая карточка
Ф. Фасио
Желтая карточка
Д. Хендерсон
85'
85'
ГОЛ с пенальти! 5:2!
Д. Перотти
81'
ГОЛ! 5:1!
Э. Джеко
Пас отдал
Р. Наингголан
Замена
Д. Ингс
️️️️
М. Салах
75'
Желтая карточка
Д. Ловрен
74'
ГОЛ! 5:0!
Р. Фирмино
Пас отдал
Д. Милнер
69'
67'
Замена
Д. Перотти
️️️️
Жуан
67'
Замена
М. Гоналон
️️️️
Д. Де Росси
ГОЛ! 4:0!
Р. Фирмино
Пас отдал
М. Салах
61'
ГОЛ! 3:0!
С. Мане
Пас отдал
М. Салах
56'
46'
Замена
П. Шик
️️️️
Д. Ундер
ГОЛ! 2:0!
М. Салах
Пас отдал
Р. Фирмино
45'
+1
Желтая карточка
Т. Александер-Арнольд
39'
ГОЛ! 1:0!
М. Салах
Пас отдал
Р. Фирмино
36'
26'
Желтая карточка
Жуан
Замена
Д. Вейналдум
️️️️
А. Окслэд-Чемберлен
18'
Травма
А. Окслэд-Чемберлен
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
1
Лорис Кариус
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
14
Джордан Хендерсон
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Рома
1
Алиссон
ВР
11
Александар Коларов
ЛАЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
16
Даниэле Де Росси
ОП
44
Раджа Наингголан
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
28
Дэнни Ингс
ЦФ
19
Доминик Соланке
ЦФ
Рома
1
Лукаш Скорупски
ВР
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
25
Максим Гоналон
ОП
33
Бруно Перес
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
8
Диего Перотти
ЦФ
14
Патрик Шик
ЦФ
4-3-2-1
1
Кариус
3
Робертсон
6
Ловрен
4
ван Дейк
2
Александер-Арнольд
14
Хендерсон
21
Окслэд-Чемберлен
20
Милнер
10
Мане
10
Салах
9
Фирмино
4-2-2-1-1
1
Алиссон
24
Флоренци
17
Фасио
15
Жуан
44
Манолас
16
Де Росси
11
Коларов
44
Наингголан
8
Строотман
7
Ундер
10
Джеко
9
Фирмино
24
Клаван
24
Клаван
9
Фирмино
21
Окслэд-Чемберлен
23
Вейналдум
23
Вейналдум
21
Окслэд-Чемберлен
10
Салах
28
Ингс
28
Ингс
10
Салах
16
Де Росси
25
Гоналон
25
Гоналон
16
Де Росси
15
Жуан
8
Перотти
8
Перотти
15
Жуан
7
Ундер
14
Шик
14
Шик
7
Ундер
Остались в запасе
Ливерпуль
Рома
22
Симон Миньоле
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
19
Доминик Соланке
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
1
Лукаш Скорупски
ВР
33
Бруно Перес
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Остались в запасе
22
Симон Миньоле
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
19
Доминик Соланке
ЦФ
Остались в запасе
1
Лукаш Скорупски
ВР
33
Бруно Перес
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Статистика матча Ливерпуль - Рома
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Феликc Брих
(Мюнхен)
Стадион:
Энфилд Роуд
Где смотреть матч:
Матч ТВ, Матч! Футбол 1
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