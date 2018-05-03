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    «Пенальти. Вот же дерьмо!». Судейство в Лиге чемпионов – кошмар


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    Голосов: 9
    03.05.2018 11:53
    Скандалы в лучшем турнире мира.

    Это были замечательные полуфиналы. «Бавария» упорно таранила «Реал», но мадридцы все-таки пролезли в третий подряд (!) финал. А «Ливерпуль» и «Рома» устроили безумие голов (13 мячей в двух играх), при этом римляне в ответе чуть не сочинили второй подряд мегакамбэк.

    Все здорово, но есть одна проблема: всех раздражает плохая работа судей.

    Ниже для примера – лишь те слова и истории, которые случились на этой неделе.

    • Матч «Реал» – «Бавария». На первой добавленной минуте первого тайма Киммих прострелил в штрафную и попал в руку Марсело. Судья Чунейт Чахир и его помощники пенальти не увидели. А рука точно была:

    • Нарушение признал даже сам Марсело: «Солгу, если скажу, что мяч не коснулся моей руки»

    • Одна из реакций на эпизод – запись в инстаграме Артуро Видаля: «Опять! Пенальти. Вот же дерьмо!».

    • Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер набросил еще до начала ответного матча: «Все знают, что случилось в прошлом году: «Реал» дважды забил из офсайда. Теперь пенальти в ворота «Ювентуса» (он имеет в виду резонансный пенальти на последней минуте четвертьфинала, который выбил чемпиона Италии из турнира – прим. «Бомбардира»)

    • Бывший испанский судья Итурральде Гонсалес добавляет, что в этом матче был еще один твердый, но неназначенный пенальти: на 52-й минуте Серхио Рамос в своей штрафной грубо зарядил по ноге Роберту Левандовски.

    • Кстати, статистика: «Реал» в Лиге чемпионов не получает пенальти в свои ворота 13 матчей подряд.

    • Переходим к матчу «Рома» – «Ливерпуль». На 63-й минуте при счете 2:2 Эль-Шаарави тоже прострелил в штрафную и тоже попал в руку защитнику. Судья Дамир Скомина и его команда ничего не заметили. Стоп-кадры говорят другое:

    • Еще многие заметили пенальти на 49-й минуте, когда сфолили на Эдине Джеко. Об этом после матча сказал, например, защитник «Ромы» Федерико Фасио: «Мы играли хорошо, жаль, что не получилось пройти в финал. Особенно с учетом двух невероятных пенальти, которые нам не дали».

    • Особенно яростно после матча возмущался спортивный директор «Ромы» Рамон Мончи: «Мне непонятно, почему в главном клубном турнире нет VAR. При наличии этой системы судейских ошибок гораздо меньше. Нужно вводить ее. Будь она, в финале бы в Киеве сыграли мы и «Бавария». Ошибки судей меняют все. В первом матче мы пропустили гол из офсайда, в Риме не поставили два пенальти. В одном была чистая красная. Настало время подать наши голоса. Не только «Роме». «Ювентус» столкнулся с тем же в матчах с «Реалом». Итальянский футбол должен подать голос, потому что то, что мы увидели этим вечером, шокирует».

    • Кстати, напомним, что в том первом матче произошел еще один интересный эпизод. Он не связан с ошибками, но все равно судья в нем выглядели нелепо. Боковой судья некоторое время работал с палкой, потому что у него сломался флажок. Оказывается, в полуфинах ЛЧ для таких ситуаций не предусмотрены быстрые экстренные решения.

    Еще раз – все это произошло только на этой неделе. Если хотите вспомнить, какая жесть творилась вокруг судей в этом сезоне ЛЧ чуть ранее, вот, например, история, как арбитру Майклу Оливеру назначили охрану из-за угроз после спорного удаления Буффона.

    Уже сейчас очевидно: этот сезон для Лиги чемпионов – год не только с самыми безумными игровыми сюжетами, но и очень скандальным судейством. В связи с этим три вопроса для УЕФА:

    1. Почему в главном клубном турнире планеты до сих пор нет видеоповторов?

    2. Система выбора и оценки арбитров точно работает нормально?

    3. Почему о судействе говорят все вокруг – но никогда не говорят сами арбитры?

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Кадры из трансляций «Матч ТВ»
    Рейтинг: 4 Голосов: 9
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    Комментарии36
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      Рейтинг: +12338

      Вомбат 9 мая 2018, 21:36

      Я не УЕФА, но ответы на ваши вопросы знаю.
      1. Система VAR очень нсовершенна, она мало когда помогает принять верное решение, но всегда тормозит игру, разбивая ее на эпизоды и убивая настрой команды, которая ведет игру. Магия футбола исчезает. Надо придумать иной формат видеоповторов, прежде чем вводить их в еврокубках.
      2. Система выбора арбитров работает неважно, но другой системы нет и не будет пока ФИФА и УЕФА существуют в нынешних непрозрачных, диктаторских форматах. От которых чиновники добровольно не откажутся, потому что они не дураки, чтобы ухудшать свою жизнь.
      3. Арбитрам по большому счету просто запрещено обсуждать судейство. Даже собственные ошибки в международных матчах комментировать нельзя. Это требование ФИФА, обоснованное профессиональной этикой.

      0
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      Рейтинг: +29

      RichardHicks 4 мая 2018, 18:15

      Не ну серьезно! Финал Рома-Бавария....лол что...!? Бавария еще куда не шло, а вот Рома ....не смешно!

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +370

      GrizzlyD 4 мая 2018, 07:38

      деньги, деньги и еще раз деньги решают всЁ!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +63

      Hugo Lloris 4 мая 2018, 00:41

      давно пора вар ввести

      0
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      Рейтинг: +186

      mnb 95 3 мая 2018, 23:24

      Интересно, а зачем тогда 5 судей?

      1
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      Рейтинг: +412

      Eds > mnb 95 4 мая 2018, 07:19

      Надо 11, как игроков... И симпозиум по каждому спорному моменту создавать...

      0
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      Рейтинг: +915

      спанчес > mnb 95 8 мая 2018, 08:48

      предлагаю по 5 игроков в команде и 11 судей

      0
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 3 мая 2018, 22:48

      С помнил прошлом Барса-ПСЖ,когда Ди мария вышел на один на один Маскерано нарушая его положил его под катом,а судьи молчали а в конце Маске признался,что он с фолил а судьи не остановили игру.Когда счет идёт 4-5 или 6-5 они таких как рука, офсайд не видят мне кажется.говоря внутри голосом давай вставай слабак,хочешь стат чемпионом играй как мужик, рука-пука нет а то игра остынет,вставай догоняй команду.ухх как же трудно, их понят!

      0
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      Рейтинг: +177

      Tuxuu777 3 мая 2018, 22:28

      Рамос Левандовского даже не задевал. Марсело да, рукой сыграл. Но на Левандовском пенальти никакого не было

      1
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      Рейтинг: +423

      Red-Green_fan > Tuxuu777 4 мая 2018, 06:09

      Марсело сыграл на линии штрафной.

      0
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      Рейтинг: +12346

      DeStar 3 мая 2018, 21:48

      Жалко , что все так по тупому и на тоненького. Я конечно рад видеть реал в финале, но даже как болеле реала, хочется чтобы это было чисто, и четко, если не достоин, вали. Я еще на 90% был уверен .что реал не пройдет псж. А тут добрались до финала еле еле и с вопросами. Как такое может понравится болельщику команды? радость есть, а вкуса побед и нет, все вымученные и никакие. И ливерпуль туда же, так прошел красиво сити, и там тупил с ромой в ответке. Думал будет у них все четко, в итоге обе команды кое как сюда попали. Пусть в финале будет ВСЕ ЧЕТКО, и если там реал будут возить как детей пусть будет хоть 5-0 в пользу ливерпуля, или наоборот в пользу реала, но чтобы четко.. дай бог нормальный матч для всех.

      4
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      Рейтинг: +22

      Smagin15 3 мая 2018, 19:53

      У Баварии, что в первом, что во втором матче было столько моментов,а сейчас на судью гон,да он конечно не прав,но Бавария сама себя закопала не реализовав столько моментов. Да и Рома так же,провалила первый матч (Кстати там Ливерпуль должен был выигрывать крупнее, Мане 2-3 эпизода запорол 100%ых),а сейчас кричит мы должны быть в финале. Да,судьи ошибаются и ошибаются в разные стороны,чтобы чуток избежать ошибок нужно вводить повторы,хоть это и повлияет на темп игры.

      1
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      Рейтинг: +788

      dddolphin 3 мая 2018, 18:56

      Ой, да ладно...какие видеоповторы?
      Они же все равно на усмотрение судьи)
      Нам всем уже преподносили, что 5 арбитров на поле, это панацея от любых ошибок. И что?
      Судьи за воротами в абсолютном большинстве сами смотрят футбол, как зрители, а не отслеживают нарушения.
      А если и отслеживают, то с ними может не согласиться главный арбитр..
      И на этом все закончится.
      Вот и видеоповторы так же, главный забьет болт, и скажет," я все видел, чисто" и не станет смотреть повтор)

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