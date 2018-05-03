«Пенальти. Вот же дерьмо!». Судейство в Лиге чемпионов – кошмар

Скандалы в лучшем турнире мира.

Это были замечательные полуфиналы. «Бавария» упорно таранила «Реал», но мадридцы все-таки пролезли в третий подряд (!) финал. А «Ливерпуль» и «Рома» устроили безумие голов (13 мячей в двух играх), при этом римляне в ответе чуть не сочинили второй подряд мегакамбэк.

Все здорово, но есть одна проблема: всех раздражает плохая работа судей.

Ниже для примера – лишь те слова и истории, которые случились на этой неделе.

• Матч «Реал» – «Бавария». На первой добавленной минуте первого тайма Киммих прострелил в штрафную и попал в руку Марсело. Судья Чунейт Чахир и его помощники пенальти не увидели. А рука точно была:

• Нарушение признал даже сам Марсело: «Солгу, если скажу, что мяч не коснулся моей руки»



• Одна из реакций на эпизод – запись в инстаграме Артуро Видаля: «Опять! Пенальти. Вот же дерьмо!».

• Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер набросил еще до начала ответного матча: «Все знают, что случилось в прошлом году: «Реал» дважды забил из офсайда. Теперь пенальти в ворота «Ювентуса» (он имеет в виду резонансный пенальти на последней минуте четвертьфинала, который выбил чемпиона Италии из турнира – прим. «Бомбардира»)

• Бывший испанский судья Итурральде Гонсалес добавляет, что в этом матче был еще один твердый, но неназначенный пенальти: на 52-й минуте Серхио Рамос в своей штрафной грубо зарядил по ноге Роберту Левандовски.



twit text — Sadiva (@madaan9) 2 мая 2018 г.

• Кстати, статистика: «Реал» в Лиге чемпионов не получает пенальти в свои ворота 13 матчей подряд.

• Переходим к матчу «Рома» – «Ливерпуль». На 63-й минуте при счете 2:2 Эль-Шаарави тоже прострелил в штрафную и тоже попал в руку защитнику. Судья Дамир Скомина и его команда ничего не заметили. Стоп-кадры говорят другое:

• Еще многие заметили пенальти на 49-й минуте, когда сфолили на Эдине Джеко. Об этом после матча сказал, например, защитник «Ромы» Федерико Фасио: «Мы играли хорошо, жаль, что не получилось пройти в финал. Особенно с учетом двух невероятных пенальти, которые нам не дали».



• Особенно яростно после матча возмущался спортивный директор «Ромы» Рамон Мончи: «Мне непонятно, почему в главном клубном турнире нет VAR. При наличии этой системы судейских ошибок гораздо меньше. Нужно вводить ее. Будь она, в финале бы в Киеве сыграли мы и «Бавария». Ошибки судей меняют все. В первом матче мы пропустили гол из офсайда, в Риме не поставили два пенальти. В одном была чистая красная. Настало время подать наши голоса. Не только «Роме». «Ювентус» столкнулся с тем же в матчах с «Реалом». Итальянский футбол должен подать голос, потому что то, что мы увидели этим вечером, шокирует».

• Кстати, напомним, что в том первом матче произошел еще один интересный эпизод. Он не связан с ошибками, но все равно судья в нем выглядели нелепо. Боковой судья некоторое время работал с палкой, потому что у него сломался флажок. Оказывается, в полуфинах ЛЧ для таких ситуаций не предусмотрены быстрые экстренные решения.



Еще раз – все это произошло только на этой неделе. Если хотите вспомнить, какая жесть творилась вокруг судей в этом сезоне ЛЧ чуть ранее, вот, например, история, как арбитру Майклу Оливеру назначили охрану из-за угроз после спорного удаления Буффона.

Уже сейчас очевидно: этот сезон для Лиги чемпионов – год не только с самыми безумными игровыми сюжетами, но и очень скандальным судейством. В связи с этим три вопроса для УЕФА:



1. Почему в главном клубном турнире планеты до сих пор нет видеоповторов?



2. Система выбора и оценки арбитров точно работает нормально?



3. Почему о судействе говорят все вокруг – но никогда не говорят сами арбитры?