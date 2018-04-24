Конфуз сезона. Судья работал с палкой в полуфинале ЛЧ

Как это возможно на таком уровне?

Полуфинальный матч «Ливерпуль» – «Рома» начался с очень смешного момента. У лайнсмена уже на первых минутах сломался флажок. Ему передали новый, но случилась заминка. Хозяева в этот момент провели опаснейшую атаку и едва не забили – Фирмино промахнулся с острого угла, но вылетал почти один на один. Что сделал судья? Он зафиксировал офсайд без флажка, подняв палку. Реакция мужчины в синем – отдельное шоу.

Пришлось помогать:

twit text — Tim Stoner (@stonertim) 24 апреля 2018 г.

Сравнений с Гарри Поттером, конечно, было не избежать.

twit text — Footy Humour (@FootyHumour) 24 апреля 2018 г.

Можно и так:

twit text — Samantha Quek (@SamanthaQuek) 24 апреля 2018 г.

А еще вспомнилась недавняя ситуация из АПЛ, когда фанаты «Вест Хэма» принялись гулять по полю.

twit text — The Sportsman (@TheSportsman) 24 апреля 2018 г.

Полуфинал Лиги чемпионов, напомним.

Ну а в самом матче пока все ясно. 2:0 (дубль Салаха) к перерыву.