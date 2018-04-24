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    Конфуз сезона. Судья работал с палкой в полуфинале ЛЧ


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    Голосов: 8
    24.04.2018 22:25
    Как это возможно на таком уровне?

    Полуфинальный матч «Ливерпуль» – «Рома» начался с очень смешного момента. У лайнсмена уже на первых минутах сломался флажок. Ему передали новый, но случилась заминка. Хозяева в этот момент провели опаснейшую атаку и едва не забили – Фирмино промахнулся с острого угла, но вылетал почти один на один. Что сделал судья? Он зафиксировал офсайд без флажка, подняв палку. Реакция мужчины в синем – отдельное шоу.

    Пришлось помогать:

    Сравнений с Гарри Поттером, конечно, было не избежать.

    Можно и так:

    А еще вспомнилась недавняя ситуация из АПЛ, когда фанаты «Вест Хэма» принялись гулять по полю.

    Полуфинал Лиги чемпионов, напомним.

    Ну а в самом матче пока все ясно. 2:0 (дубль Салаха) к перерыву.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: twitter.com/Marillionmark
    Рейтинг: 4 Голосов: 8
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +81

      Kugal 26 апреля 2018, 19:43

      Поднимал бы уже тряпку, а не палку...

      0
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      Рейтинг: -65

      vasil3nkoan 26 апреля 2018, 13:18

      Я лично доверяю статистике ВОЗ которая говорит что, около 97% людей заражены паразитами и токсинами, а они прямо или косвенно вызывают большинство наших болезней, даже такие, как рак и ожирение, проблемы сердца, мешки под глазами, прыщи и папилломы, частые простуды и аллергии, головные боли и депрессия и многое другое. Но теперь есть спасение от этой заразы, вот почитайте как спасти себя и близких --- https://tr.im/22QDY

      -1
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 26 апреля 2018, 09:56

      Прикольно, но 5 минут посмеялись и забыли, чего делать из мухи слона, невидаль какая. Я подобное видел неоднократно, просто матчи не топовые и хайп никто не раздул. Флажки же не стальные, ещё и разборные, не литые, из деталей состоят - как-нибудь где-нибудь да сломается.

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      Рейтинг: +211

      х** вам всем 26 апреля 2018, 03:46

      на ней ещё белые полоски нарисовать и смело на перекрёсток зарабатывать после матча

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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 25 апреля 2018, 19:36

      ржака конечно с этим флажком... но судья молодец, не растерялся , махал палкой...

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      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ 25 апреля 2018, 13:38

      Главное порадовал всех! Тон к игре дал! )

      0
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      Рейтинг: +2509

      panmon 25 апреля 2018, 13:12

      наложил заклятие 2 гола в эти ворота за тайм... магия

      1
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 25 апреля 2018, 10:29

      Тело на заднем плане чуть не ссыт со смеху)))

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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 25 апреля 2018, 09:43

      так эта палочка волшебная с кнопочкой а тряпочка на ней для таких дебилов в синей куртке а главному сигнал приходит на браслет

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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 25 апреля 2018, 08:00

      я за такой футбол, команды молодцы, как ни странно, особенно Рим -НЕ ПОСЫПАЛИСЬ , а чем там махал судья, интересно только редакции и синей куртке, ну не учили человека хорошим манерам, вот и размахивает конечностями в любом направлении, указывая на все, что кажется его не отягощенному умом сознанию, весело и интересно ...пишите ребята все-таки о футболе, тем более о таком и не ищите "казусы" на ровном месте

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