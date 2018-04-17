Судья, который удалил Буффона, под охраной. Ему угрожают

Правоту арбитра признали многие, но он вынужден опасаться за свою жизнь.

Что произошло

В ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов «Ювентус» сенсационно отыграл три мяча у «Реала» (0:3 в первом матче, 3:0 во втором) и готовился к овертайму. На последних минутах основного времени в противоборстве Бенатии и Васкеса испанец оказался на газоне, а английский судья Майкл Оливер поставил пенальти и удалил Буффона за агрессивное поведение. Роналду реализовал удар, 1:3 «Реалу» хватило для выхода в полуфинал.

Буффон сильно разозлился

«Это и на 10 процентов не пенальти. Команда отдала все силы, и один человек не может взять и разрушить вот так мечту невероятного камбэка сомнительным эпизодом. У тебя в груди, должно быть, не сердце, а мусорный бак. Кроме того, если у тебя нет мужества выйти на поле на таком стадионе, лучше сиди на трибуне с женой, с детьми, пей Sprite и ешь чипсы. Нельзя рушить мечту команды», – кипел вратарь после игры. «Мне тяжело понять Джиджи, когда он говорил об арбитре, – сказал легендарный форвард «Юве» Алессандро Дель Пьеро. – Думаю, через несколько дней он скажет другие слова об арбитре».

Так и получилось – сказал другие, только смысл в них был тот же самый. За свое поведение Буффон извиняться не стал. «Он слишком молод, чтобы обслуживать такой матч», – так отозвался итальянец об арбитре.

Молод, но опытен

Майклу Оливеру в феврале исполнилось 33 года. Как пишут в Англии, он уже с четырех лет отлично знал футбольные правила благодаря отцу, который также был судьей. Майкл занимался футболом в школе «Ньюкасла», но в 18 лет определился с будущим – хотел быть арбитром.

Благодаря стараниям – своим и отца – Оливер-младший заработал кучу рекордов – в 22 года судил на «Уэмбли» (самый молодой судья в истории нового стадиона), в 26 стал арбитром ФИФА, моложе него никто не был резервным судьей в АПЛ. На родине Оливера хвалили эксперты и пресса. Даже жена у Майкла работает арбитром на матчах женских команд.

Что говорили об инциденте судьи

Известный в прошлом белорусский футбольный арбитр Вадим Жук: «Мне кажется, что судья был прав. Нападающий был впереди защитника. Защитник пытался сыграть в мяч, но толкнул соперника, не дав тому завладеть мячом. А это нарушение. Судья находился в неплохой позиции и показал на точку. Если бы не показал, то претензии были бы со стороны «Реала». Это было нарушение по неосторожности, за которое назначается пенальти без применения дисциплинарных санкций».

Вердикт Пьерлуиджи Коллины однозначен: «На Васкесе был пенальти. Я пересмотрел видео повтор момент со всех возможных ракурсах. Арбитр не ошибся. Он судил согласно правилам, сохранив выдержку не смотря на давление и контекст эпизода».

Гари Линекер, хоть и не судья, но соотечественника защищает: «Эти нападки в виде брани в адрес Майкла Оливера и его жены отвратительны. Я большой поклонник Буффона, но его поведение – это подстрекательство, и оно выходит за рамки. Оливер выполнял свою работу, его решения тяжело оспаривать».

Угрозы и охрана

В итоге нервная реакция Буффона, гневные комментарии итальянцев и всеобщее напряжение вокруг матча – спровоцировали волну гнева в адрес судьи. Дошло до угроз расправой. УЕФА решительно осудил такие действия: «Мы находимся в постоянном контакте с Майклом, готовы оказать ему поддержку. Ожидаем, что власти примут меры в отношении тех, кто непозволительно ведет себя в социальных сетях и за их пределами»

Меры пока что принять тяжело. А вот охрану выделить можно, что и сделала британская полиция, по сообщениям Independent.

Лига чемпионов сошла с ума. Как же это офигенно!