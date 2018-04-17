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    Судья, который удалил Буффона, под охраной. Ему угрожают


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    Голосов: 7
    17.04.2018 14:10
    Правоту арбитра признали многие, но он вынужден опасаться за свою жизнь.

    Что произошло

    В ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов «Ювентус» сенсационно отыграл три мяча у «Реала» (0:3 в первом матче, 3:0 во втором) и готовился к овертайму. На последних минутах основного времени в противоборстве Бенатии и Васкеса испанец оказался на газоне, а английский судья Майкл Оливер поставил пенальти и удалил Буффона за агрессивное поведение. Роналду реализовал удар, 1:3 «Реалу» хватило для выхода в полуфинал.

    Буффон сильно разозлился

    «Это и на 10 процентов не пенальти. Команда отдала все силы, и один человек не может взять и разрушить вот так мечту невероятного камбэка сомнительным эпизодом. У тебя в груди, должно быть, не сердце, а мусорный бак. Кроме того, если у тебя нет мужества выйти на поле на таком стадионе, лучше сиди на трибуне с женой, с детьми, пей Sprite и ешь чипсы. Нельзя рушить мечту команды», – кипел вратарь после игры. «Мне тяжело понять Джиджи, когда он говорил об арбитре, – сказал легендарный форвард «Юве» Алессандро Дель Пьеро. – Думаю, через несколько дней он скажет другие слова об арбитре».

    Так и получилось – сказал другие, только смысл в них был тот же самый. За свое поведение Буффон извиняться не стал. «Он слишком молод, чтобы обслуживать такой матч», – так отозвался итальянец об арбитре.

    Молод, но опытен

    Майклу Оливеру в феврале исполнилось 33 года. Как пишут в Англии, он уже с четырех лет отлично знал футбольные правила благодаря отцу, который также был судьей. Майкл занимался футболом в школе «Ньюкасла», но в 18 лет определился с будущим – хотел быть арбитром.

    Благодаря стараниям – своим и отца – Оливер-младший заработал кучу рекордов – в 22 года судил на «Уэмбли» (самый молодой судья в истории нового стадиона), в 26 стал арбитром ФИФА, моложе него никто не был резервным судьей в АПЛ. На родине Оливера хвалили эксперты и пресса. Даже жена у Майкла работает арбитром на матчах женских команд.

    Что говорили об инциденте судьи

    Известный в прошлом белорусский футбольный арбитр Вадим Жук: «Мне кажется, что судья был прав. Нападающий был впереди защитника. Защитник пытался сыграть в мяч, но толкнул соперника, не дав тому завладеть мячом. А это нарушение. Судья находился в неплохой позиции и показал на точку. Если бы не показал, то претензии были бы со стороны «Реала». Это было нарушение по неосторожности, за которое назначается пенальти без применения дисциплинарных санкций».

    Вердикт Пьерлуиджи Коллины однозначен: «На Васкесе был пенальти. Я пересмотрел видео повтор момент со всех возможных ракурсах. Арбитр не ошибся. Он судил согласно правилам, сохранив выдержку не смотря на давление и контекст эпизода».

    Гари Линекер, хоть и не судья, но соотечественника защищает: «Эти нападки в виде брани в адрес Майкла Оливера и его жены отвратительны. Я большой поклонник Буффона, но его поведение – это подстрекательство, и оно выходит за рамки. Оливер выполнял свою работу, его решения тяжело оспаривать».

    Угрозы и охрана

    В итоге нервная реакция Буффона, гневные комментарии итальянцев и всеобщее напряжение вокруг матча – спровоцировали волну гнева в адрес судьи. Дошло до угроз расправой. УЕФА решительно осудил такие действия: «Мы находимся в постоянном контакте с Майклом, готовы оказать ему поддержку. Ожидаем, что власти примут меры в отношении тех, кто непозволительно ведет себя в социальных сетях и за их пределами»

    Меры пока что принять тяжело. А вот охрану выделить можно, что и сделала британская полиция, по сообщениям Independent.

    Лига чемпионов сошла с ума. Как же это офигенно!

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3 Голосов: 7
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +298

      Алексей новый 19 апреля 2018, 16:41

      Такие пенали в таких матчах и с таким сюжетом, ставить нельзя. Конфетка для Пеналду

      0
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      Рейтинг: +52

      artur 10 19 апреля 2018, 08:15

      Пока не будет видео повторов на всех футбольных матчах,так и будут скандалы

      0
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      Рейтинг: +187

      teodogat 18 апреля 2018, 13:51

      Хорошо, пусть будет так как спецы Жук и Коллина высказались, но тогда давайте в каждой игре пусть так будет, и будем иметь 10 -15 пеналей за игру.

      0
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      Рейтинг: +26

      themist 18 апреля 2018, 11:23

      Дело то не в том, что было ли пенальти или нет (имхо пенальти был), а в том что пенальти был назначен на последних секундах матча!!! И по факту просто убил Ювентус. В таком ответственном матче и назначать пенальти на последних секундах?! Мне вот лично очень интересно, если такая же ситуация произошла в штрафной Реала. Реалу то поставили ли пенальти? Или как бывало ранее....
      Эта ситуация мне напоминает матч ЧЕ между Португалией и Францией, когда судья поставив пенальти Португалии в самом конце матча (тогда еще вся сборная Португалии, не согласная с решением судьи, во главе с Луишем Фигу хотела уйти с поля, но их вернули) вытащил сборную Франции в финал. Кстати на сколько я помню пенальти тогда забил Зидан.
      Неужели такому топовому клубу как Реал, нужна помощь от судьей для победы? Я хз о чем думал судья принимая такое решение... По факту судья и поддерживающий его решение судейский корпус оказал "медвежью услугу" топ клубу Реал Мадрид, в которой он не нуждается.

      0
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 18 апреля 2018, 10:07

      Казнить нельзя помиловать.

      0
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 18 апреля 2018, 08:47

      Пенальти был, это бесспорно, но вот с удалением Джиджи судья погорячился-хотя мы не знаем, что сказал Буффон, вполне возможно основания были(куда делись все эти читатели по губам?).
      А вообще, я был бы рад видеть Оливера на всех матчах коней- проучить викинга несдержанного

      1
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      Рейтинг: +2080

      upiter622 18 апреля 2018, 08:45

      Жалко Оливера,ведь он был прав на сто!!!

      0
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      Рейтинг: +370

      GrizzlyD 18 апреля 2018, 07:29

      арбитр Вадим Жук: «Мне кажется, что судья был прав". "Когда кажется креститься надо". в четвертый дивизион Англии судью и не допускать до матчей УЕФА и ЛЧ

      -3
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      Рейтинг: +590

      mihail1980 18 апреля 2018, 06:47

      ж..а ему

      0
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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 18 апреля 2018, 00:21

      Так а уефа что шлангует???Этот безумный майкл такую кашу заварил...А им по барабану?Пусть выйдет с рЫалом и точно такую же фигню сотворит,только теперь уже в сторону маргариновых...Чтобы прочувствовали на своей ж**е.Вот и поглядим на их реакцию.p.s.Небось этого клоуна еще на Ч.М. возьмут?

      0
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      Рейтинг: +324

      hellkid > mutabor0992 18 апреля 2018, 08:47

      британских судей на ЧМ не будет

      2
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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 > hellkid 18 апреля 2018, 14:53

      Это хорошо.

      1
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