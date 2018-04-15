Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Буффон: «Я не должен извиняться перед Оливером. Он слишком молод, чтобы обслуживать матч с «Реалом»

    Голкипер «Ювентуса» Джанулиджи Буффон прокомментировал работу арбитра Майкла Оливера на матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Реала» (3:1).

    «Уверен, что у Оливера будет замечательная карьера в будущем. Но он слишком молод, чтобы обслуживать такой матч.

    Этот молодой человек оказался в слишком сложной ситуации, слишком запутанной и слишком большой, чтобы справиться с ней. Я не хочу вражды с ним, я даже не зол на него. Все закончилось там, но на самом деле в том момент я не столько почувствовал себя наказанным, сколько обманутым. Дело не в результате, а во всем вечере.

    Извинения? Я не должен извиняться ни за что. Ты находишь слова, чтобы говорить – правильные или нет. Они могут показаться излишними, но это я, Джанлуиджи Буффон. Я давал интервью менее чем через полтора часа после окончания матча, тогда я выражал свои мысли и чувства. В чем-то они были грубыми, но это были чувства человека, который не прячется за маской лицемерия», – сказал Буффон.

    Буффон: «Видимо, у Оливера в груди не сердце, а мусорный бак»

    Источник: Skysports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.04.2018 18:49
    Рекомендуем
    Комментарии25
    ...
    • ...
      Рейтинг: +26

      themist 18 апреля 2018, 11:35

      Молодец Буффон.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 18 апреля 2018, 00:25

      Джи Джи мы с тобой!!!Все по делу сказал.Не стоит извиняться.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +271

      artem 81 17 апреля 2018, 15:26

      Есть судья квалифицированный, он поставил пенальти, пенальти был сто процентов, просто нервишки в таком накале у игроков не выдержали и все.
      Судья трезво смотря на ситуацию все рассудил, а что Ювентусу не дали шанс это бред, раньше надо было игру контролировать, ну немного не хватило..
      Это игра, Барса вон Роме проиграла и что? А пенальти дело случая игрок шел на мяч осознавая в штрафной, что нарушает и помешал еще пробить, спорят только те кто болел за Ювентус, конечно обидно, но смиритесь .

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +165

      JackBruce 17 апреля 2018, 08:07

      Он должен изиниться, и он извинится, никуда не денется.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +906

      Football06 16 апреля 2018, 00:03

      Извиниться за то что он наорал из-за того что судья принял бред полный и поставил пенальти в тот момент когда у Юве был реальный шанс пройти дальше в полуфинале где можно было побороться в последний год карьеры великого Буффона в ЛЧ ? Да ни за что! Правильно говорит, а он сам извинился перед кем нибудь хотя бы? Старший Легенда Буффона должен извиниться перед молокососом на которого сработала связка пенальти +деньги? Красавчик Джиджи, так держать!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10

      madrid__9530 > Football06 17 апреля 2018, 14:00

      Молокосос он или хреносос пофиг,он судья,и его решение было правильным!Сам себя не обманывай всякими оправданиями!

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +906

      Football06 > madrid__9530 19 апреля 2018, 00:38

      Ты дибил? Красную показал за споры! Прямая красная за споры никогда не бывало такого.. Ты лох реалодрочер

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17

      Bek9993 15 апреля 2018, 20:21

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      После этих слов Джиджи показал вес мир кто он такой. Человек не адекватный и с головой не дружит. Про него точно говорят старасть не радость. Он не уважают себя по этому за свои поступки не может отвечать. После этого какой он мужик?

      -16
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +29850

      ROSTOV SUPER > Bek9993 15 апреля 2018, 21:23

      После своих слов это ты - подобие мужика !

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1564

      Decorhome 15 апреля 2018, 20:17

      М о л о д е ц

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100708

      zigbert 15 апреля 2018, 20:11

      Судья наверное для себя сделал выводы из этой игры.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +367

      gigs84 15 апреля 2018, 19:33

      Буффона вполне можно понять. Он молодец. Нарушение там было, и формально можно было ставить пенальти. Но учитывая важность игры, последние секунды и т.д. не следовало его назначать. Это была борьба за мяч, в которой футболист Ювентуса немного нарушил правила, а не какое-то явное умышленное нарушение. Порой за такие моменты даже штрафные не дают, а тут - важнейший пеналь. Действительно, может быть опыта судье и не хватило. А Юве спасибо за этот подвиг.

      12
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +44

      ZIDAN06 > gigs84 15 апреля 2018, 20:00

      немного нарушил)значит не ставить))

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1996

      Евгений Агеев > gigs84 17 апреля 2018, 15:23

      Толчок в спину в штрафной....если за такое не будут ставить пенальти...то можно и без судей играть...

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +468

      Alemann 15 апреля 2018, 19:31

      Какой хороший человек, другой на его месте еще и в пятак зарядил бы ;)

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11