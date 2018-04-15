Буффон: «Я не должен извиняться перед Оливером. Он слишком молод, чтобы обслуживать матч с «Реалом»

Голкипер «Ювентуса» Джанулиджи Буффон прокомментировал работу арбитра Майкла Оливера на матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Реала» (3:1).

«Уверен, что у Оливера будет замечательная карьера в будущем. Но он слишком молод, чтобы обслуживать такой матч.

Этот молодой человек оказался в слишком сложной ситуации, слишком запутанной и слишком большой, чтобы справиться с ней. Я не хочу вражды с ним, я даже не зол на него. Все закончилось там, но на самом деле в том момент я не столько почувствовал себя наказанным, сколько обманутым. Дело не в результате, а во всем вечере.

Извинения? Я не должен извиняться ни за что. Ты находишь слова, чтобы говорить – правильные или нет. Они могут показаться излишними, но это я, Джанлуиджи Буффон. Я давал интервью менее чем через полтора часа после окончания матча, тогда я выражал свои мысли и чувства. В чем-то они были грубыми, но это были чувства человека, который не прячется за маской лицемерия», – сказал Буффон.

Буффон: «Видимо, у Оливера в груди не сердце, а мусорный бак»