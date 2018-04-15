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  • Буффон: «Я не должен извиняться перед Оливером. Он слишком молод, чтобы обслуживать матч с «Реалом»

Буффон: «Я не должен извиняться перед Оливером. Он слишком молод, чтобы обслуживать матч с «Реалом»

15 апреля 2018, 18:49
25

Голкипер «Ювентуса» Джанулиджи Буффон прокомментировал работу арбитра Майкла Оливера на матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Реала» (3:1).

«Уверен, что у Оливера будет замечательная карьера в будущем. Но он слишком молод, чтобы обслуживать такой матч.

Этот молодой человек оказался в слишком сложной ситуации, слишком запутанной и слишком большой, чтобы справиться с ней. Я не хочу вражды с ним, я даже не зол на него. Все закончилось там, но на самом деле в том момент я не столько почувствовал себя наказанным, сколько обманутым. Дело не в результате, а во всем вечере.

Извинения? Я не должен извиняться ни за что. Ты находишь слова, чтобы говорить – правильные или нет. Они могут показаться излишними, но это я, Джанлуиджи Буффон. Я давал интервью менее чем через полтора часа после окончания матча, тогда я выражал свои мысли и чувства. В чем-то они были грубыми, но это были чувства человека, который не прячется за маской лицемерия», – сказал Буффон.

Буффон: «Видимо, у Оливера в груди не сердце, а мусорный бак»

Источник: Skysports
Лига чемпионов Реал Ювентус Буффон Джанлуиджи Оливер Майкл
Комментарии (25)
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Romio-xxx
1523807483
Красавчик!!!!Все правильно сказал!!!
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Artemka69
1523807562
Молодец!!!Все по делу!!
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Sirigu200
1523807813
Слова Великого Вратаря, достойные уважения!!!
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ROSTOV SUPER
1523808078
Слова МУЖА и порядочного человека !
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OfaZavr
1523808392
все верно рассудил, молодец Джиджи!
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Юрэс
1523809187
ИЗВИНЯТЬСЯ?!!?. ДА ПОШЕЛ он НАХ.............. !!!.8
Ответить
momwig_
1523809313
Недостойно. Ты не старец, Джиджи, чтобы тебе прощался старческий бред. Извиниться - именно то, что ты должен сделать.
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anatolich72
1523809332
На Буффона работает его авторитет ,но если молодой судья ставит 100%й пенальти ,зачем на него бросаться, лучше было бы извиниться ,это только прибавило авторитет.
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gigs84
1523810022
Буффона вполне можно понять. Он молодец. Нарушение там было, и формально можно было ставить пенальти. Но учитывая важность игры, последние секунды и т.д. не следовало его назначать. Это была борьба за мяч, в которой футболист Ювентуса немного нарушил правила, а не какое-то явное умышленное нарушение. Порой за такие моменты даже штрафные не дают, а тут - важнейший пеналь. Действительно, может быть опыта судье и не хватило. А Юве спасибо за этот подвиг.
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Bek9993
1523812911
После этих слов Джиджи показал вес мир кто он такой. Человек не адекватный и с головой не дружит. Про него точно говорят старасть не радость. Он не уважают себя по этому за свои поступки не может отвечать. После этого какой он мужик?
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