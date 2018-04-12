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  • Буффон: «Видимо, у Оливера в груди не сердце, а мусорный бак»

Буффон: «Видимо, у Оливера в груди не сердце, а мусорный бак»

12 апреля 2018, 01:00
32

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон остался недоволен работой арбитров во время ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Реала» (3:1).

В концовке встречи Майкл Оливер поставил пенальти в ворота туринского клуба и удалил Буффона за споры.

«Это даже на 10 процентов не пенальти. Мы отдали все силы, но один человек не может взять и разрушить так просто мечту невероятного камбэка одним сомнительным эпизодом.

Видимо, у Оливера в груди не сердце, а мусорный бак. Если у тебя нет мужества выйти на поле на таком стадионе, лучше сиди на трибуне с семьей, пей газировку и ешь чипсы.

«Реал» заслужил выйти в полуфинал, я желаю им удачи. Для меня всегда честь играть против такого клуба, но мы заслужили как минимум дополнительное время», – сказал Буффон.

Лига чемпионов сошла с ума. Как же это офигенно!

Источник: Football Italia
Лига чемпионов Ювентус Буффон Джанлуиджи Оливер Майкл
Комментарии (32)
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Ден Батонг
1523484453
да такой матч загубил судья одним словом пипец
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mutabor0992
1523484543
Все по делу Джи Джи!!!Мы любим тебя!!!Потому что ты играешь в футбол!!!Ты образец мужественности!!!Пример для подражания!!!А этот чудак со свистком,так и останется клоуном.Даже не хочется писать его имя.
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Torvald64
1523484587
Насчёт пенальти, Джиджи, ты неправ. Всё-таки он был. Но удаление - это судейский позор, от которого, я надеюсь, Оливер никогда не отмоется
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ЖОРРО
1523485976
Буффону респект за уважение к сопернику!Умница!
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Danish Dynamite
1523499058
Только забыли все, что проходят дальше по сумме двух игр. Первую Ювентус провалил, да и в 1/4 вышел случайно во многом, ТТХ там был лучше. Так что большой вопрос, кто чего заслужил. Надо было сдержаться тебе, Буффон. Тяжело, но постараться... Оставался бы шанс... Ни один судья от психоза игроков решение ещё не менял. А что было бы, вытащи он этот пенальти? Эх...
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Nesterenko
1523504514
Ну а зачем психовать если это явный был фол? Набрасываться на судью, словно ничего не было. Может быть Реалу и дико повезло в конце матча с этим пенальти (в том плане, что за 10 секунд до конца умудрились его заработать), но Реалу дико не везло до этого 89 минут (куча моментов и ни одного гола). Так что Реал заслуженно вышел дальше.
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Axe111
1523505091
Там не мусорный бак,а энное количество монет.Хоть я и не симпатизирую Ювентусу,но судья ко.н.чена.я мраз.з.ь.
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Vladimir93rus
1523505958
Я за реал . Но я очень уважаю Буффона . И он не заслужил такое на последней минуте . Да там как мне кажется 100 % пенальти . Лукас мог решать полностью . Но красная буффону это просто пзд , судья чмо , очень было бы Интересно противостояние Роналду и Буффона . Обидное завершении карьеры в лиге чемпионов , Буффон не заслужил такого . ( хотя буду верить что он ещё сыграет )
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Gullit 76
1523515829
Раз двадцать пересмотрел эпизод с пенальти.Защитник намного больше и смотрится со стороны как-будто затаптывает напа,но он играет в мяч,а нап медлит и не бьёт от того что мяч у него на уровне груди и ему нужно время - он чувствует что его накрывает защитник и от лёгкого толчка решает упасть.Такие пенальти не ставят(особенно на последних минутах)Ничего хорошего в таком решении судьи для футбола просто нет.Я думаю что в доп время реал всё равно бы забил больше и пошёл дальше(так как смотрелся свежее и больше атаковал в концовке)не думаю что им нужна такая победа - подачки им не нужны,а так судья просто украл у нас отличные пол часа игры.Особенно странно что судья из англии!Весь матч вёлся на картинные падения(с обеих сторон!)Не умеет судить!Испортил матч.
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Varzob
1523518908
Такой финал испортил. Защитник играл в мяч. Ну такой слабый контакт был. Жалько ЮВЕ.
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