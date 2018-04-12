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    Буффон: «Видимо, у Оливера в груди не сердце, а мусорный бак»

    Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон остался недоволен работой арбитров во время ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Реала» (3:1).

    В концовке встречи Майкл Оливер поставил пенальти в ворота туринского клуба и удалил Буффона за споры.

    «Это даже на 10 процентов не пенальти. Мы отдали все силы, но один человек не может взять и разрушить так просто мечту невероятного камбэка одним сомнительным эпизодом.

    Видимо, у Оливера в груди не сердце, а мусорный бак. Если у тебя нет мужества выйти на поле на таком стадионе, лучше сиди на трибуне с семьей, пей газировку и ешь чипсы.

    «Реал» заслужил выйти в полуфинал, я желаю им удачи. Для меня всегда честь играть против такого клуба, но мы заслужили как минимум дополнительное время», – сказал Буффон.

    Лига чемпионов сошла с ума. Как же это офигенно!

    Источник: Football Italia

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    12.04.2018 01:00
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    Комментарии31
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      Рейтинг: +128

      Jackson88 12 апреля 2018, 11:31

      пеналь был железный) если бы не пеналь, то Лукас в том моменте забил бы)))) Буффона жаль конечно, но эмоции надо сдерживать видимо что он сказал что то очень оскорбительное раз его удалили

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      Рейтинг: +961

      Mr Green > Jackson88 15 апреля 2018, 19:06

      если только косячок, чтоб покурить перед дополнительным временем))))

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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 12 апреля 2018, 11:20

      Лучше и не скажешь. А по мне так, просто "заказное убийство" футбола вчера произошло!

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      Рейтинг: +120

      Varzob 12 апреля 2018, 10:44

      Рома вообще супер!!!!! Вот оно 100% самоотдача. Армейцам удачи.

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      Рейтинг: +120

      Varzob 12 апреля 2018, 10:41

      Такой финал испортил. Защитник играл в мяч. Ну такой слабый контакт был. Жалько ЮВЕ.

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 12 апреля 2018, 10:32

      пенальти на усмотрение арбитра и он к сожалению усмотрел...

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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 12 апреля 2018, 09:50

      Раз двадцать пересмотрел эпизод с пенальти.Защитник намного больше и смотрится со стороны как-будто затаптывает напа,но он играет в мяч,а нап медлит и не бьёт от того что мяч у него на уровне груди и ему нужно время - он чувствует что его накрывает защитник и от лёгкого толчка решает упасть.Такие пенальти не ставят(особенно на последних минутах)Ничего хорошего в таком решении судьи для футбола просто нет.Я думаю что в доп время реал всё равно бы забил больше и пошёл дальше(так как смотрелся свежее и больше атаковал в концовке)не думаю что им нужна такая победа - подачки им не нужны,а так судья просто украл у нас отличные пол часа игры.Особенно странно что судья из англии!Весь матч вёлся на картинные падения(с обеих сторон!)Не умеет судить!Испортил матч.

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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > Gullit 76 12 апреля 2018, 13:33

      посмотрел 20 раз и не видел, что Бенатия не попал по мячу ?

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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 12 апреля 2018, 08:04

      Буффонище прав. Так нельзя судить. Испортил фантастический камбэк

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      Рейтинг: +1532

      starche 12 апреля 2018, 07:37

      Точно сказано. Этот позор со свистуном останется надолго.

      0
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      Рейтинг: +358

      Vladimir93rus 12 апреля 2018, 07:05


      Я за реал . Но я очень уважаю Буффона . И он не заслужил такое на последней минуте . Да там как мне кажется 100 % пенальти . Лукас мог решать полностью . Но красная буффону это просто пзд , судья чмо , очень было бы Интересно противостояние Роналду и Буффона . Обидное завершении карьеры в лиге чемпионов , Буффон не заслужил такого . ( хотя буду верить что он ещё сыграет )

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      Рейтинг: +155

      ТИНКИ-ВИНКИ > Vladimir93rus 12 апреля 2018, 07:43

      Полностью с тобой согласен, прям с языка снял )))

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      Рейтинг: +3559

      Axe111 12 апреля 2018, 06:51

      Там не мусорный бак,а энное количество монет.Хоть я и не симпатизирую Ювентусу,но судья ко.н.чена.я мраз.з.ь.

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      Рейтинг: +1552

      ribavadim > Axe111 12 апреля 2018, 07:15

      Однозначно!

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