Буффон: «Видимо, у Оливера в груди не сердце, а мусорный бак»

пеналь был железный) если бы не пеналь, то Лукас в том моменте забил бы)))) Буффона жаль конечно, но эмоции надо сдерживать видимо что он сказал что то очень оскорбительное раз его удалили
Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон остался недоволен работой арбитров во время ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Реала» (3:1).
В концовке встречи Майкл Оливер поставил пенальти в ворота туринского клуба и удалил Буффона за споры.
«Это даже на 10 процентов не пенальти. Мы отдали все силы, но один человек не может взять и разрушить так просто мечту невероятного камбэка одним сомнительным эпизодом.
Видимо, у Оливера в груди не сердце, а мусорный бак. Если у тебя нет мужества выйти на поле на таком стадионе, лучше сиди на трибуне с семьей, пей газировку и ешь чипсы.
«Реал» заслужил выйти в полуфинал, я желаю им удачи. Для меня всегда честь играть против такого клуба, но мы заслужили как минимум дополнительное время», – сказал Буффон.
Лига чемпионов сошла с ума. Как же это офигенно!