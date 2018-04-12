Буффон: «Видимо, у Оливера в груди не сердце, а мусорный бак»

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон остался недоволен работой арбитров во время ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Реала» (3:1).

В концовке встречи Майкл Оливер поставил пенальти в ворота туринского клуба и удалил Буффона за споры.

«Это даже на 10 процентов не пенальти. Мы отдали все силы, но один человек не может взять и разрушить так просто мечту невероятного камбэка одним сомнительным эпизодом.

Видимо, у Оливера в груди не сердце, а мусорный бак. Если у тебя нет мужества выйти на поле на таком стадионе, лучше сиди на трибуне с семьей, пей газировку и ешь чипсы.

«Реал» заслужил выйти в полуфинал, я желаю им удачи. Для меня всегда честь играть против такого клуба, но мы заслужили как минимум дополнительное время», – сказал Буффон.

Лига чемпионов сошла с ума. Как же это офигенно!