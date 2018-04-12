Лига чемпионов сошла с ума. Как же это офигенно!

Ни дня без сенсаций.

Нам все равно никто не поверит. Поэтому давайте зафиксируем для истории, ЧТО мы увидели за последние пару недель:

► «Манчестер Сити» – тот самый, что с Гвардиолой, богатейшим составом и досрочным титулом АПЛ – попадает под унизительно быструю казнь от дерзкого и хулиганистого «Ливерпуля». Всего за полчаса, от которых «Сити» не оправился ни во втором тайме, ни в ответном матче. Еще в сентябре «Сити» кромсал «Ливерпуль» со счетом 0:5.

► Уничтожение гигантов возглавил Мохамед Салах. Человек, которого выкинули из «Челси» через год после трансфера и который 2,5 сезона тихонько восстанавливал самооценку в Италии.

► «Рома», которая больше 30 лет не видела еврокубковых полуфиналов, попала в лапы «Барселоны». Последний их матч закошмарил римлян счетом 6:1, а первый матч этого сезона закончился издевательски простой победой со счетом 4:1. Тем не менее «Рома» создает какой-то невероятный камбэк, который на следующий день восторженно обсуждает весь мир. И да, так бесславно обделалась та самая команда, что год назад отыгралась у «ПСЖ» со счета 0:4. Признайтесь: тогда вы тоже думали, что это вершина невероятности. Оказалось, нет.

► Когда этим вечером «Ювентус» вышел играть против «Реала», все уже что-то подозревали: снова итальянцы против испанцев, снова «минус 3» после первого матча, снова слишком высокие шансы фаворита, который был хорош и неделю назад, и прошлым летом, когда выиграл финал у того же «Ювентуса».

► «Реалу» положил дубль за полчаса Марио Манджукич – форвард, который за этот сезон забил в Серии А всего 4 гола, считаясь уверенным игроком основы. Зимой он отказался от жирнейшего контракта в Китае: там ему предлагали 15 млн евро в год. Чтобы терпеть игру на левом фланге, бешено конкурировать с молодыми талантами и складировать очередное золото Серии А. Эта среда в Мадриде показала – он все сделал правильно.

► Третьим голом «Реал» перевел в нокдаун Блез Матюиди – великий французский опорник своего поколения, который оказался в «Юве», потому что холодно поругался с «ПСЖ», где его явно ценили меньше, чем новые экспонаты в коллекции суперзвезд.



► Когда казалось, что это новый хит по знакомому сценарию, в Мадриде бабахнуло нечто принципиально новое. «Реал» отыгрался на 90+7 минуте (!) с пенальти (!!), который,разумеется, забил Криштиану. Через пару лет про такое должны снять фильм в Голливуде.

► Легендарный Буффон в своем, возможно, последнем матче в Лиге чемпионов всего за пятнадцать минут испытал сначала дикий восторг (когда Матюиди сравнял), потом дикое разочарование (когда его удалили) а потом ... мы не знаем, как передать его эмоцию от гола на 97-й минуте. Давайте просто будем надеяться, что мужчина перенесет эту боль достойно.

Чувствуете, что все это значит? В главный клубный турнир планеты, который за 4 года плотно захватили два клуба из одной страны, снова вернулись реальная интрига и азарт тотальной непредсказуемости. Теперь все эти статусы и прогнозы ничего не значат, а роль фаворита твердо обещает только одно – ты жидко опозоришься, если выронишь свои заработанные в первом тайме «+3». Теперь проиграть может кто угодно. «Сити» гения Гвардиолы, который захватил всю Англию? Ловите от английского же клуба. Монструозная «Барса» с Месси? Вас ушатает серенькая «Рома». Первый в истории двухлетний чемпион «Реал»? Вот вам шок-контент от тех, кого вы перекусили в одном из своих победных финалов. Эй, «Юве», поверил в себя? Получай самый обидный облом из всех возможных.

Незабивные игроки вколачивают решающие голы, вчерашние неудачники становятся героями, а вчерашние герои замирают на грустных фото свежих провалов. И даже когда кажется, что мы разгадали задумку в сенсации, все может беспощадно крутануться на 180º. Лига чемпионов приблизилась к идеальному шоу, где сюжетных поворотов больше, чем во всех сериалах планеты. Берегите нервы и садитесь поудобнее.

Как же это все прекрасно. Футбол в порядке.