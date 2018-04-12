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    Лига чемпионов сошла с ума. Как же это офигенно!


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    Голосов: 29
    12.04.2018 00:02
    Ни дня без сенсаций.

    Нам все равно никто не поверит. Поэтому давайте зафиксируем для истории, ЧТО мы увидели за последние пару недель:

    ► «Манчестер Сити» – тот самый, что с Гвардиолой, богатейшим составом и досрочным титулом АПЛ – попадает под унизительно быструю казнь от дерзкого и хулиганистого «Ливерпуля». Всего за полчаса, от которых «Сити» не оправился ни во втором тайме, ни в ответном матче. Еще в сентябре «Сити» кромсал «Ливерпуль» со счетом 0:5.

    ► Уничтожение гигантов возглавил Мохамед Салах. Человек, которого выкинули из «Челси» через год после трансфера и который 2,5 сезона тихонько восстанавливал самооценку в Италии.

    ► «Рома», которая больше 30 лет не видела еврокубковых полуфиналов, попала в лапы «Барселоны». Последний их матч закошмарил римлян счетом 6:1, а первый матч этого сезона закончился издевательски простой победой со счетом 4:1. Тем не менее «Рома» создает какой-то невероятный камбэк, который на следующий день восторженно обсуждает весь мир. И да, так бесславно обделалась та самая команда, что год назад отыгралась у «ПСЖ» со счета 0:4. Признайтесь: тогда вы тоже думали, что это вершина невероятности. Оказалось, нет.

    ► Когда этим вечером «Ювентус» вышел играть против «Реала», все уже что-то подозревали: снова итальянцы против испанцев, снова «минус 3» после первого матча, снова слишком высокие шансы фаворита, который был хорош и неделю назад, и прошлым летом, когда выиграл финал у того же «Ювентуса».

    ► «Реалу» положил дубль за полчаса Марио Манджукич – форвард, который за этот сезон забил в Серии А всего 4 гола, считаясь уверенным игроком основы. Зимой он отказался от жирнейшего контракта в Китае: там ему предлагали 15 млн евро в год. Чтобы терпеть игру на левом фланге, бешено конкурировать с молодыми талантами и складировать очередное золото Серии А. Эта среда в Мадриде показала – он все сделал правильно.

    ► Третьим голом «Реал» перевел в нокдаун Блез Матюиди – великий французский опорник своего поколения, который оказался в «Юве», потому что холодно поругался с «ПСЖ», где его явно ценили меньше, чем новые экспонаты в коллекции суперзвезд.

    ► Когда казалось, что это новый хит по знакомому сценарию, в Мадриде бабахнуло нечто принципиально новое. «Реал» отыгрался на 90+7 минуте (!) с пенальти (!!), который,разумеется, забил Криштиану. Через пару лет про такое должны снять фильм в Голливуде.

    ► Легендарный Буффон в своем, возможно, последнем матче в Лиге чемпионов всего за пятнадцать минут испытал сначала дикий восторг (когда Матюиди сравнял), потом дикое разочарование (когда его удалили) а потом ... мы не знаем, как передать его эмоцию от гола на 97-й минуте. Давайте просто будем надеяться, что мужчина перенесет эту боль достойно.

    Чувствуете, что все это значит? В главный клубный турнир планеты, который за 4 года плотно захватили два клуба из одной страны, снова вернулись реальная интрига и азарт тотальной непредсказуемости. Теперь все эти статусы и прогнозы ничего не значат, а роль фаворита твердо обещает только одно – ты жидко опозоришься, если выронишь свои заработанные в первом тайме «+3». Теперь проиграть может кто угодно. «Сити» гения Гвардиолы, который захватил всю Англию? Ловите от английского же клуба. Монструозная «Барса» с Месси? Вас ушатает серенькая «Рома». Первый в истории двухлетний чемпион «Реал»? Вот вам шок-контент от тех, кого вы перекусили в одном из своих победных финалов. Эй, «Юве», поверил в себя? Получай самый обидный облом из всех возможных.

    Незабивные игроки вколачивают решающие голы, вчерашние неудачники становятся героями, а вчерашние герои замирают на грустных фото свежих провалов. И даже когда кажется, что мы разгадали задумку в сенсации, все может беспощадно крутануться на 180º. Лига чемпионов приблизилась к идеальному шоу, где сюжетных поворотов больше, чем во всех сериалах планеты. Берегите нервы и садитесь поудобнее.

    Как же это все прекрасно. Футбол в порядке.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 4 Голосов: 29
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    Комментарии30
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      Рейтинг: +617

      nelez 12 апреля 2018, 14:01

      Гол РЕАЛА забит в 97-й минуте.Потому что игроки не угомонились.А назначен был в 93-й , то ест 30 сек. до финального свистка.На счет Буффона- он великий футболист , не заслуживал такого провожение.

      0
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      Рейтинг: +182

      KsiroN 12 апреля 2018, 10:11

      Отличный матч Реал-Ювентус, сравнивать его с матчем Рома-Барселона даже бессмысленно, Реал в отличии от Барселоны играл по-чемпионски, он не защищал отрыв в 3 мяча, а пытался всеми силами увеличить отрыв, атаковал отлично, но реализация хромала. Пенальти в концовке и удаление это просто "Браво арбитр" и "Гореть тебе в аду". Я считаю Ювентус заслужил дополнительные 30 минут, было ощущение что Реал все равно забьет, но не с пенальти, а честно и с игры, а вот смог бы Ювентус забить 4 это большой вопрос, но все эти вопросы перечеркнул арбитр. Реал заслужил выход но не таким способом.

      11
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      Рейтинг: +342

      romvad > KsiroN 12 апреля 2018, 14:53

      Арбитр просто устал, он не хотел бегать еще полчаса.

      2
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      Рейтинг: +285

      Bronholm 12 апреля 2018, 09:55

      Матч показал, что видеоповторы нужно вводить повсеместно!

      4
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      Рейтинг: +24996

      bset 12 апреля 2018, 09:35

      А с Баварией тишина. Так себе тихо в финал проберется, заберет молча трофей и вся интрига.

      9
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      Рейтинг: +24

      Leshka1994 12 апреля 2018, 09:26

      Как же хотелось проход Юве, Зае***л этот Реал)

      7
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 12 апреля 2018, 09:19

      Высказываю своё личное мнение:
      1. Барса в очередной раз проиграла сама себе. Это уже порядком надоело. Рома играла хорошо, но ничего такого, с чем бы Барса не справилась, играя она хотя бы на 50% своих возможностей. В ответном матче там, в лучшем случае, было 30%, а так все 20. Ну как можно так играть на такой стадии? Я говорил, что Вальверде ставят в минус, что он плохо ротирует состав, и поживём, увидим, что Эрнесто с этим сделает. А вот и практически мгновенный ответ - ничего, увы: у Барсы под конец сезона начала накапливаться серьёзная усталость, а Вальверде всё равно гоняет один и тот же состав. Было невооружённым глазом видно, что команда физически просто не готова. Особенно Иньеста, да и Месси тоже. Почему не играл Паулиньо с первых минут? Почему не было Дембеле? Один гол Барсы - и конец истории, но команда при 0-2 всё равно играла на удержание счёта. И замен не было. Выход Гомеша - это гротеск, а не замена. Вальверде перемудрил, слишком перестраховался, думая, что лучше уставшая основа, чем ротация. Опыта ему не хватает. И не одному ему. Последний раз, когда Барса выигрывала ЛЧ, именно в весеннюю стадию команда тогда набрала бешенную форму и всех разносила. А в последующие годы весной были спады и вылеты. Потому и Реал два раза ЛЧ взял, потому что пик формы был, как у Роналду, так и всей команды на весну. В итоге - ЛЧ Реалу, а Барсе местные трофеи за стабильную игру. Это, конечно, круто, что Барса настолько стабильна, но нужно делать выводы. Если не может как раньше брать требл, то уж лучше нацелиться тогда на ЛЧ.
      2. Сити-Ливерпуль. В первом матче абсолютный провал команды Гвардиолы, во втором - шикарная работа над ошибками. Но тут два "но" - судейство и " ибо нехер проваливать первый матч, чтобы потом выдавать нереальный героизм во втором". Последняя часть в объяснениях не нуждается, а вот судейство шикарное было - непоставленные пенальти за игру рукой Милнера и незасчитанный гол Сане. В случае с Милнером, рука хоть и не была прямо выставлена, но и не прижата, у Милнера такое раскаченное предплечье, что он им почти целиком покрыл поверхность мяча и остановил его прижав к корпусу. Похожим макаром вратари тащат удары на выходах)) У Сане не было оффсайда, хотя бы потому что он стоял на одной линии с последним защитником красных, и пофиг от кого там вообще отскочил мяч. Ну а при 1-1, команда Гвардиола потеряла веру в свои силы, хотя могла бы бороться и дальше. Ливерпуль уже не раз показывал, как может пропускать пачками за короткий отрезок игры.
      3. Реал-Ювентус. Во-первых, это та же мудрость, что и про Сити - не нужно было сливать бездарно первый матч, и в полуфинале мы бы видели совсем другие лица. Судья, конечно, красавчик, поставить пенальти на 97 минуте. Доп. время было бы правильнее. Я не согласен с теми, кто говорит, что пенальти левый, но можно было такое ни не ставить в таком серьёзном матче. Согласен, что пенальти, в общем-то в любом матче, нужно давать по делу, где нет сомнений. Но на практике получается всё наоборот, судьи регулярно не замечают 100% 11-метровые, но вот в спорных моментах свистят регулярно. Ну, видеоповторы, что тут ещё скажешь. Красная Буффону по делу, за подобные вещи красные получал не только он, но и Алвеш, например. Авторитет Джиджи тут не должен влиять на объективность эпизода. Хотя все мы прекрасно понимаем, что достаточно было бы и жёлтой. Спорный пенальти+красная - это как-то уж слишком.
      Не знаю, насколько там реальна коррупция у судей на таком уровне. Я в это верю с трудом. Зато я точно вижу своими глазами, как судьи просто не успевают за скоростями современного футбола. Тем более, что средний возраст судьи лет 40, а в нац. чемпионатах там и до 50 лет люди работают. Недавно ФИФА вообще отменила возрастной ценз, он теперь стал негласным, так сказать на усмотрение начальства. Зашибись. Любой, кто знает хотя бы азы спортивной медицины, да и биологии в целом, понимает, что судьи и так далеки от спортивных кондиций футболистов, а с возрастом банально уже не могут физически так быстро, бегать, думать, реагировать. Особенно мне нравятся судьи за воротами, что постоянно в упор ничерта не видят ил боковые, что пропускают метровые оффсайды.
      Настала пора решающих матчей ЛЧ - и всё по-старому, удавшиеся/не удавшиеся камбеки и судейские ляпы. Ничего пока не меняется уже много лет.

      9
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      Рейтинг: +11

      Deekey > Cules2013 12 апреля 2018, 10:13

      Эм.... ЛОЛ. Какой нахер на 97 минуте? АЛО время было 92:30... Ты конечно неплохо всё описал, но пенка была. Красная Буффону- не думаю, что нужно было её давать.

      1
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      Рейтинг: +846

      sined1951 > Cules2013 12 апреля 2018, 14:16

      Согласно статистики и молодые и пожилые арбитры ошибаются поровну, но опыт не пропьёшь и не потеряешь. Опытные арбитры лучше понимают игру и меньше касячат в ответственных матчах.

      0
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      Рейтинг: +11479

      alex1951 12 апреля 2018, 07:59

      Все это прекрасно.
      Одно не дает мне покоя....
      Какой частью тела ,хохлы,сумели заманить к себе
      финал?
      Чтобы получить такой подарок,надо было хорошо постараться...

      1
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      Рейтинг: -104

      Антибиотик111 > alex1951 12 апреля 2018, 10:03

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      никто не понимает как вам,в вашу уборную привезли чм...будешь кушать потом газон с распил арены,а твой пукин будет потом тебе говорить,какая вы великая держава-правда живёте *****,но это виноват не он...

      -10
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      Рейтинг: +11479

      alex1951 > Антибиотик111 12 апреля 2018, 10:17

      Видать ,моё послание,дошло до адресата)))
      Это хорошо.
      А насчет ,,твой пукин,, - это не ко мне....
      плюс я эту нацию на дух не переношу,
      вся срань какая в мире существует ,связана с хохлами....

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      Рейтинг: +103

      badzan > alex1951 12 апреля 2018, 11:43

      а как же надо было по стараться,что бы вы получили ЧМ,не думали?

      0
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      Рейтинг: +11479

      alex1951 > badzan 12 апреля 2018, 21:03

      Послушай придурок ,
      сперва научись писать грамотно,а потом разберись из какой я страны,
      это раз!
      И последнее.Хохлы - это не нация ,это диагноз! Сорри....

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      Рейтинг: +25

      ds21th 12 апреля 2018, 07:41

      Эхх, если б ещё Севилья грохнула бы Баварию... Тогда б это был бы действительно сумасшедший четвертьфинал

      2
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      Рейтинг: +239

      чемпион мира1 12 апреля 2018, 07:30

      Не все решают деньги.

      1
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      Рейтинг: +211

      х** вам всем > чемпион мира1 12 апреля 2018, 11:44

      не всё продаётся честь совесть а где ты это видишь у спортсменов про артистов я вообще не говорю продают не только совесть но и страну свою это же шоу ни чего святого где больше заплатят там и родина

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      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN 12 апреля 2018, 07:02

      даёшь финал РОМА - ЛИВЕРПУЛЬ! Юве очень жаль - не так обидно,если б с игры забили на 120 минуте....((((((((((((((

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