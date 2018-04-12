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    Буффон получил красную карточку за споры с арбитром. Это первое удаление итальянца за 117 матчей Лиги чемпионов

    Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон в концовке ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Реала» (1:3) получил красную карточку за споры с арбитром.

    Итальянец эмоционально отреагировал на пенальти, который поставил судья в добавленное время в ворота туринского клуба.

    Это первое удаление Буффона за 117 матчей в Лиге чемпионов.

    Ранее голкипер заявил, что может завершить карьеру по окончании сезона.

    Источник: Opta

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    12.04.2018 00:00
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    Комментарии35
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 12 апреля 2018, 10:20

      зря и ввязался в спор Буфон, все равно судье ничего не докажешь, они обычно даже слушать не хотят и делают по своему даже если это несправедливо.

      3
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 12 апреля 2018, 08:11

      Ну и на фига это было нужно?

      0
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      Рейтинг: +370

      GrizzlyD 12 апреля 2018, 06:58

      линчевать судью

      0
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      Рейтинг: +762

      sprint5 12 апреля 2018, 05:18

      по человечески Буффона можно понять

      0
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 12 апреля 2018, 01:22

      Буффону надо так же как и Матерацци издать книгу "Что я сказал судье"...)))

      1
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 12 апреля 2018, 01:21

      Как только Джиджи удалили я сразу вспомнил про удаление Зидана...жаль если Буффонище так закончит свою Еврокарьеру...

      2
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      Рейтинг: +358

      Vladimir93rus 12 апреля 2018, 00:53


      Я за реал . Но я очень уважаю Буффона . И он не заслужил такое на последней минуте . Да там как мне кажется 100 % пенальти . Лукас мог решать полностью . Но красная буффону это просто пзд , судья чмо , очень было бы Интересно противостояние Роналду и Буффона . Обидное завершении карьеры в лиге чемпионов , Буффон не заслужил такого . ( хотя буду верить что он ещё сыграет )

      0
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      Рейтинг: +324

      hellkid > СуперПАВ9 12 апреля 2018, 08:53

      был чистый пенальти

      1
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 12 апреля 2018, 00:35

      Британские судьи очень редко такие пенальти ставят,я бы конечно еще пол часика такого футбола посмотрел

      5
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      Рейтинг: +3499

      anatolich72 12 апреля 2018, 00:25

      Мочить надо защитника который свалил испанца в штрафной если бы не он. ещё 30 минут классной игры.

      -1
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      Рейтинг: -97

      МЮЮЮЮЮЮЮЮ > anatolich72 12 апреля 2018, 00:28

      Так там гол был бы на %90

      2
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      Рейтинг: +3499

      anatolich72 > МЮЮЮЮЮЮЮЮ 12 апреля 2018, 00:31

      А чё теперь на судью пинать.Пеналь то 100%й был.

      -1
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      Рейтинг: -97

      МЮЮЮЮЮЮЮЮ 12 апреля 2018, 00:24

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Раналду буфдырке тоже забил бы там к гадалке не ходи

      -4
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      Рейтинг: -97

      МЮЮЮЮЮЮЮЮ > Mishanj 14 апреля 2018, 23:10

      ********* телок это ты и это факт! Судя по количеству говна которое ты извергаешь скорее всего ты болельщик Спартака

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