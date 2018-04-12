Буффон получил красную карточку за споры с арбитром. Это первое удаление итальянца за 117 матчей Лиги чемпионов

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон в концовке ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Реала» (1:3) получил красную карточку за споры с арбитром.

Итальянец эмоционально отреагировал на пенальти, который поставил судья в добавленное время в ворота туринского клуба.

Это первое удаление Буффона за 117 матчей в Лиге чемпионов.

Ранее голкипер заявил, что может завершить карьеру по окончании сезона.