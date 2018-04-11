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  • Буффон: «Очевидно, матч против «Реала» будет моим последним за «Ювентус» в Европе»

Буффон: «Очевидно, матч против «Реала» будет моим последним за «Ювентус» в Европе»

11 апреля 2018, 16:48
15

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон не стал отрицать, что сегодня может провести свою последнюю встречу за «старую синьору» в европейских клубных турнирах.

В среду, 11 апреля, туринцы в Мадриде сыграют против «Реала» в ответном поединке 1/4 финала Лиги чемпионов. В первом матче сливочные добыли крупную победу со счетом 3:0.

«Будет ли это моим последним европейским матчем за «Ювентус»? Очевидно. Есть такая вероятность. В детстве я бы и не подумал, что свой последний матч в Лиге чемпионов я проведу против «Реала» на «Сантьяго Бернабеу», – сказал Буффон.

Напомним, 40-летний вратарь принимал участие в трех финалах Лиги чемпионов, но так ни разу не выиграл турнир. Вероятнее всего, он завершит карьеру после нынешнего сезона.

Источник: УЕФА
Лига чемпионов Реал Ювентус Буффон Джанлуиджи
Комментарии (15)
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swot1205
1523454735
жаль, подошел конец эпохи Буффонища. Ну надеюсь хоть сезон другой в МЛС отиграет
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XaXatyn
1523454764
Хотелось чтобы Буффон выиграл ЛЧ !
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Mister Fiks
1523454781
Удачи!
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zigbert
1523455033
В Европе пожалуй да.Но у него еще есть оставшиеся матчи итальянского чемпионата.
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FanatSerj
1523457822
Если этот бесчувственный терминатор еще голов Буффону на клепает, то нашлю на него проклятие Смолова 2010 !!! :D
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llekk
1523458357
Одного боюсь теперь что Буффон станет тренером,будет учить команды выигрывать турниры по пенделям
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Костефан
1523462747
Держись, Буффонище! Сегодня надо тащить!..
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alex1951
1523462768
Прифет ,Буффонищще! Com es ta? Надеемся ,что ОК... Надеюсь,как тут до меня,правильно написали, Что РОМА возбудила вас.так что вперед... Это было бы (победа на поле Реала) великолепным салютом в твою честь! Россия за тебя,Ювентус,Италию! FORZA BUFFON!
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САНЁК17
1523464434
Барса то ...ер сними а Буффон жалко ,если проиграет
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Par Mezan
1523482222
Буффон - лучший в Западной Европе.
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