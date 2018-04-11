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    Буффон: «Очевидно, матч против «Реала» будет моим последним за «Ювентус» в Европе»

    Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон не стал отрицать, что сегодня может провести свою последнюю встречу за «старую синьору» в европейских клубных турнирах.

    В среду, 11 апреля, туринцы в Мадриде сыграют против «Реала» в ответном поединке 1/4 финала Лиги чемпионов. В первом матче сливочные добыли крупную победу со счетом 3:0.

    «Будет ли это моим последним европейским матчем за «Ювентус»? Очевидно. Есть такая вероятность. В детстве я бы и не подумал, что свой последний матч в Лиге чемпионов я проведу против «Реала» на «Сантьяго Бернабеу», – сказал Буффон.

    Напомним, 40-летний вратарь принимал участие в трех финалах Лиги чемпионов, но так ни разу не выиграл турнир. Вероятнее всего, он завершит карьеру после нынешнего сезона.

    Источник: УЕФА

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    11.04.2018 16:48
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 12 апреля 2018, 00:30

      Буффон - лучший в Западной Европе.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 11 апреля 2018, 19:33

      Барса то ...ер сними а Буффон жалко ,если проиграет

      1
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    • ...
      Рейтинг: +11475

      alex1951 11 апреля 2018, 19:06

      Прифет ,Буффонищще! Com es ta?
      Надеемся ,что ОК...
      Надеюсь,как тут до меня,правильно написали,
      Что РОМА возбудила вас.так что вперед...
      Это было бы (победа на поле Реала) великолепным салютом в твою честь!
      Россия за тебя,Ювентус,Италию! FORZA BUFFON!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +97

      Костефан 11 апреля 2018, 19:05

      Держись, Буффонище! Сегодня надо тащить!..

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1442

      Tsigan 11 апреля 2018, 18:29

      Красавец!

      0
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      Рейтинг: +14

      llekk 11 апреля 2018, 17:52

      Одного боюсь теперь что Буффон станет тренером,будет учить команды выигрывать турниры по пенделям

      1
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      ...
      Рейтинг: +447

      Rainmaker > llekk 12 апреля 2018, 00:54

      А что плохого?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 11 апреля 2018, 17:43

      Если этот бесчувственный терминатор еще голов Буффону на клепает, то нашлю на него проклятие Смолова 2010 !!!

      :D

      -1
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 11 апреля 2018, 17:37

      "Есть такая вероятность." Букмекеры оценивают такую вероятность в 97%.

      0
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      ...
      Рейтинг: +24996

      bset > vick-north-west 11 апреля 2018, 18:12

      97% - не вероятность?) Даже 100% - вероятность)

      0
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      Рейтинг: +100701

      zigbert 11 апреля 2018, 16:57

      В Европе пожалуй да.Но у него еще есть оставшиеся матчи итальянского чемпионата.

      3
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      Рейтинг: +17728

      Mister Fiks 11 апреля 2018, 16:53

      Удачи!

      2
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