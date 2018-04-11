Буффон: «Очевидно, матч против «Реала» будет моим последним за «Ювентус» в Европе»

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон не стал отрицать, что сегодня может провести свою последнюю встречу за «старую синьору» в европейских клубных турнирах.

В среду, 11 апреля, туринцы в Мадриде сыграют против «Реала» в ответном поединке 1/4 финала Лиги чемпионов. В первом матче сливочные добыли крупную победу со счетом 3:0.

«Будет ли это моим последним европейским матчем за «Ювентус»? Очевидно. Есть такая вероятность. В детстве я бы и не подумал, что свой последний матч в Лиге чемпионов я проведу против «Реала» на «Сантьяго Бернабеу», – сказал Буффон.

Напомним, 40-летний вратарь принимал участие в трех финалах Лиги чемпионов, но так ни разу не выиграл турнир. Вероятнее всего, он завершит карьеру после нынешнего сезона.