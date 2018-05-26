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    Салах и Карвахаль ушли в слезах. Финал ЛЧ уже испорчен


    3
    Голосов: 3
    26.05.2018 22:31
    Ужасный тренд финальных матчей подхватили и в Киеве.

    Финал Евро-2016. Криштиану Роналду после контакта с Пайетом рушится на газон. Пытается играть, падает, встает, снова пытается. И уходит в слезах с поля. Он больше не сыграет в решающем матче Евро. Но его команда все-таки выиграет кубок. Португалия станет чемпионом Европы.

    Финал Лиги Европы-2017/18. В первом тайме лидер «Марселя» Димитри Пайет получает травму и не может продолжать матч. Он плачет и не может в это поверить. Его меняют. Вскоре французы получают три гола и уступают кубок «Атлетико».

    Финал Лиги чемпионов-2017/18. Дани Карвахаль неудачно пошел в стык с Робертсоном и уже в первом тайме заменен на Начо. Он закрывает глаза руками, пытаясь остановить льющиеся слезы. Остановить их невозможно. Все очень серьезно. А если вспомнить, что Карвахаль не попал ни на ЧМ-2014 (по решению тренера), ни на Евро-2016 (из-за травмы), можно заплакать вместе с ним.

    А чуть ранее случилось страшное для болельщиков «Ливерпуля», сборной Египта и самое главное – для самого Мохамеда Салаха. В противоборстве с Серхио Рамосом он получил травму плеча и не смог дальше играть. Праздник футбола в Киеве уже безнадежно испорчен. В нем еще будет победитель. Но и Карвахаль, и Салах думают о самом страшном. Они очень рискуют не поехать на чемпионат мира в Россию.

    Травмы великолепных игроков в первых таймах большущих финалов – какой-то нездоровый тренд. Дальше наблюдать за футболом в таких случаях уже не так интересно. Кто проклял футбол и почему так происходит? Как же это грустно.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Twitter
    Рейтинг: 3 Голосов: 3
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    Комментарии14
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11245

      alp 28 мая 2018, 14:58

      че та модно стало у футболистов плакать..... к чему бы?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1232

      mama1991 27 мая 2018, 12:30

      реал говно в который раз убеждаюсь что это не клуб а бизнес проект...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +677

      vodomut 27 мая 2018, 08:51

      скомканный финал

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1236

      омск55 27 мая 2018, 04:43

      Сборная России выйдет из группы, Египет без Салаха никто

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +272

      Muhametshin 26 мая 2018, 23:21

      В футболе случайности не бывает рамос с задумкой его травмировал.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1974

      android-uz > Muhametshin 27 мая 2018, 21:35

      Наверняка была даже установка такая от Зидана!

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +18

      vova1019 26 мая 2018, 23:00

      2- тайм. Абббалдеть, какой дурацкий гол.
      Пришла ответка 1:1

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18

      vova1019 26 мая 2018, 22:53

      1-й тайм пока складывается тяжело . Голевую феерию можем и не увидеть.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +617

      nelez 26 мая 2018, 22:48

      На счет Карвахалья никто не хочет писать. Ведь его травмировали. Это не был стык а толчок в спину.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18

      Nerazzuri2010 > nelez 27 мая 2018, 03:53

      Так Карвахаля в отместку за Салаха поломали. К гадалке не ходи.

      0
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      Рейтинг: +211

      х** вам всем 26 мая 2018, 22:37

      Да ,не ожидал от Рамоса такой подлянки.Рука на болевом приёме

      4
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      Рейтинг: +211

      х** вам всем > gol_kak_sokol 26 мая 2018, 22:45

      да хз

      0
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      ...
      Рейтинг: +29

      RichardHicks > х** вам всем 26 мая 2018, 22:49

      Да сам он руку ему подмышку сунул, че тут разнылись хз....обычный игровой эпизод

      7
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      ...
      Рейтинг: +211

      х** вам всем > RichardHicks 26 мая 2018, 23:47

      ага а он перекатился на спину по борцовски и на излом лапшу на уши не вешай

      1
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