Салах и Карвахаль ушли в слезах. Финал ЛЧ уже испорчен

Ужасный тренд финальных матчей подхватили и в Киеве.

Финал Евро-2016. Криштиану Роналду после контакта с Пайетом рушится на газон. Пытается играть, падает, встает, снова пытается. И уходит в слезах с поля. Он больше не сыграет в решающем матче Евро. Но его команда все-таки выиграет кубок. Португалия станет чемпионом Европы.

Финал Лиги Европы-2017/18. В первом тайме лидер «Марселя» Димитри Пайет получает травму и не может продолжать матч. Он плачет и не может в это поверить. Его меняют. Вскоре французы получают три гола и уступают кубок «Атлетико».

Финал Лиги чемпионов-2017/18. Дани Карвахаль неудачно пошел в стык с Робертсоном и уже в первом тайме заменен на Начо. Он закрывает глаза руками, пытаясь остановить льющиеся слезы. Остановить их невозможно. Все очень серьезно. А если вспомнить, что Карвахаль не попал ни на ЧМ-2014 (по решению тренера), ни на Евро-2016 (из-за травмы), можно заплакать вместе с ним.

А чуть ранее случилось страшное для болельщиков «Ливерпуля», сборной Египта и самое главное – для самого Мохамеда Салаха. В противоборстве с Серхио Рамосом он получил травму плеча и не смог дальше играть. Праздник футбола в Киеве уже безнадежно испорчен. В нем еще будет победитель. Но и Карвахаль, и Салах думают о самом страшном. Они очень рискуют не поехать на чемпионат мира в Россию.

Травмы великолепных игроков в первых таймах большущих финалов – какой-то нездоровый тренд. Дальше наблюдать за футболом в таких случаях уже не так интересно. Кто проклял футбол и почему так происходит? Как же это грустно.

twit text — hemanth kolishetty (@hemanthkol07) 26 мая 2018 г.

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