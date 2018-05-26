Как живет Киев перед финалом Лиги чемпионов. Внутри − Шевченко, Зеедорф, Роберто Карлос

Репортаж о матче легенд, роботе-вратаре и нецензурных кричалках.

Стартовый состав хозяев впечатляет: Андрей Шевченко, Сергей Ребров, Олег Лужный, Андрей Воронин и Александр Хацкевич. В воротах этой банды должен был стоять Александр Шовковский, но в последний момент у него не получается приехать на турнир, и вместо него заявляют Тараса Луценко. Ну, а теперь самое необычное: у команды Шевченко сразу два играющих тренера – это братья Владимир и Виталий Кличко.

За сборную Легенд Лиги чемпионов приезжают побегать люди со всей Европы . Здесь вам и итальянец Марко Матерацци, и голландец Кларенс Зеедорф, и француз Марсель Десайи, и швед Хенрик Ларссон, и испанец Гаиска Мендьета, и португалец Деку, а главный тренер этого интернационала – некогда бывший тренер грозненского «Терека» Руд Гуллит.

Сыгравшие вместе не одну сотню матчей за «Динамо» Киев и сборную Украины друзья Шевченко без проблем захватывают инициативу и уже в первом тайме снимают почти все вопросы по выходу в финал. Воронин, Ребров, Шевченко и Левченко забивают по голу и словно не замечают соперников на площадке, которая расположена прямо на улице Крещатик. Итоговая победа − 5:1.

А вот собравшихся посмотреть на это людей невозможно не заметить даже издалека. Мест на складной трибуне явно на всех не хватает. Киевляне и приезжие болельщики окружают футбольную «коробку» со всех сторон. Залезают даже на столбы, деревья, заборы и всякие крепления. Не проходит и десяти минут, как зрителей становится настолько много, что подойти и увидеть происходящее на искусственном газоне просто невозможно. Толпа тащит за украинских футболистов и все время кричит: «Шева! Шева! Шева!».

Распилить кубок

Во втором матче у «Реала» с «Ливерпулем» все получается еще более крупно. Мадридцы со всей серьезностью подходят к этому турниру и привозят бомбический состав: Роберто Карлос, Миятович, Шукер, Фиго, Макелеле, Мичел Сальгадо, Арбеола, Камбьяссо и Карамбю. «Ливерпуль» может похвастаться Бергером, Фаулером, Рашем и Шмицером, но этого не достаточно, чтобы остановить Мадрид. На первый тайм «красных» еще хватает, они рубятся на равных и к перерыву счет равный. Но во втором тайме «Реал» включает полные обороты и забивает 6 голов, не пропустив при этом ни одного. В этом уже заслуга польского вратаря Ежи Дудека, который оказывается в составе испанского клуба, хотя в своей карьере сыграл 127 игр за «Ливерпуль» и всего 2 матча за «Реал».

К матчу за 3-е место к коробке подтягивается все больше и больше фанатов «Ливерпуля». Англичане начинают петь свой знаменитый гимн, «красные» при такой поддержке спокойно обыгрывают Легенд Лиги чемпионов 3:1 и забирают бронзовые медали.

А вот финал получается жарким. На радость собравшихся тысяч местных зрителей друзья Шевы рвут со старта и ведут 2:0 благодаря голам Лужного и Воронина, но мадридцы отыгрываются – 2:2. Во втором тайме Ребров снова выводит хозяев вперед, но за 4 минуты до конца Шукер сравнивает – 3:3. Очень горячо.

Основное время так и заканчивается, а зрители гадают, что же будет дальше: дополнительное время или сразу серия пенальти. Но тут ведущий объявляет, что карнавала больше не будет. По решению организаторов, в нем нет проигравших.

Отец и сын недалеко от поля делятся эмоциями.

− Папка, я так и не понял, а кто выиграл турнир? – спрашивает мальчик лет десяти

− Да, никто не выиграл, типа ничья, – отвечает папа.

− А кому же Кубок дадут? Они что, его распилят с «Реалом»?

− Конечно, распилят. Уже, наверно, распилили сынок. Вот, что значит пустить в футбол братьев Кличко. Мало им политики, так они еще и тут умудряются пилить, – смеется отец.

«Салах сделает из Роналду петуха»

Турнир заканчивается, но зрители не уходят. В фан-зоне есть куча развлечений. Самая большая очередь выстраивается возле аттракциона, где нужно забить гол вратарю, которым управляет компьютер. Каждому участнику дают по три попытки, но задача, кажется настолько нереальной, что тут бессильны даже Роналду и Салах. Роботизированный вратарь реагирует мгновенно и тащит все, будь то удары низом или в девятки. Человек десять лупят безуспешно подряд и все безрезультативно. К мячу подходит парнишка лет 20-ти и подсекает мяч так, что он не летит по воздуху и не катиться низом, а скачет. Робот реагирует и падает в угол раньше времени, а мяч проскакивает в сетку.

– На каждую жопу с резьбой найдется *** [член] с винтом, − смеется один из зевак.

– Да этому пацану надо играть в «Реале» и бить пенали вместо Рона! – кричит другой.

− Тут все просто. В мяче датчик и робот реагирует сразу в нужную сторону, − объясняет герой. − Прямым и сильным ударом невозможно забить, будь ты хоть Роберто Карлос. Его можно только обмануть. Главное ударить так, чтобы мяч перед ним подпрыгнул пару раз.

Другой аттракцион предлагает проверить умение забивать голы на скорость. За минуту нужно забить как можно больше голов в маленькие ворота. Сложность в том, что ворот этих сразу восемь, и расположены по разным углам, при этом каждый следующий мяч нужно забивать только в ту сетку, которая светится. Прямо как тот легендарный тренажер «Боруссии» Д. Сразу после окончания твой результат появляется в общей таблице, где показывается твое место на данный момент. Кто сумеет забить больше всего голов за одну минуту, получает от спонсоров билеты на финал. Попробовал и я, но мой результат оказался чуть лучше середнячка.

Кому лень забивать голы и не хочется потеть, могут просто порадоваться за других. На большом экране показывают голы «Реала» и «Ливерпуля». Нужно изобразить радость забитого гола, не скрывая эмоций, и за самое бурное и оригинальное празднование также дают призы. Есть чем заняться и любителям настольного футбола и игры в Playstation. Для них есть отдельные тематические палатки, куда Heineken приносит пиво прямо в руки. Молодые девушки и парень ходят в паре по фан-зоне в зеленых цветах и предлагают налить бокальчик свежего пивка прямо из балона, который висит у парня на спине. При выходе из фан-зоны можно сфотографироваться на память с живой золотой скульптурой футболиста.

Но все эти развлечения меркнут по сравнению с тем вниманием, которое привлекают к себе фанаты «Ливерпуля». Они располагаются на противоположной стороне от всех развлекух фан-зоны и громко поют свои кричалки. Украинцы не стесняются подходить и снимать англичан на телефоны, а те начинают еще ярче играть на публику. Они кроют матом «Манчестер Юнайтед», Моуринью и Абрамовича, поют хвалебные песни Рафе Бенитесу и не забывают о Стиви Джи. Порой к ним подходят даже фанаты «Реала» в футболках мадридцев и тоже начинают фотографировать.

На ограждениях фан-зоны «мерсисайдцы» вывешивают большие красные банера, на которых написаны разные слоганы. Самый острый, пожалуй, звучит как: «Салах сделает из Роналду петуха». По мнению букмекеров, фаворит сегодняшнего матча на нейтральном поле «Реал». Но точно можно сказать, что по количеству зрителей на «Олимпийском» эта игра станет домашней для «Ливера» и выездной для «Мадрида».

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