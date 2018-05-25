Женский финал Лиги чемпионов − каково это? Репортаж из Киева

Анри, Пети, Роналду и билеты за 700 гривен.

«Как можно выложить такое бабло, чтобы посмотреть на баб?»

− Ты думаешь, что продашь хоть один билет за такие деньги? Какой идиот отдаст 700 хат за женский футбол? – спрашивает барыгу местный мужчина лет сорока.

− Ты не дашь, другие дадут, – спокойно отвечает тот и оказывается прав. Не проходит и двух минут, как англичане в футболках «Ливерпуля» забирают у него четыре билета.

− Спроси их, они что *** [глупые]? Как можно выложить столько бабла, чтобы посмотреть на баб, бегающих за мячом? – обращается ко мне мужчина.

Игра двух лучших женских клубов Европы вызывает в Киеве большой ажиотаж. За пару часов до матча в кассах солд-аут. Стартовая цена небольшая – всего лишь 70 гривен. Но за час до матча спекулянты предлагают билет номиналом в 70 гривен за 700, накручивая цену ровно в 10 раз.

Перевожу одному из англичан вопрос мужичка в более корректной форме, на что он отвечает:

− У нас нет билеты на субботу вряд ли будут, так хоть этот матч посмотрим.

Такого же мнение и у местных жителей:

− Это же финал еврокубка! Финал! Ну и что, что бабы? А когда еще будет шанс побывать на таком событии, − объясняет поход на матч стоящий со мной в очереди на входе парнишка.

− Мне тоже пофиг. Финал есть финал, причем Лиги чемпионов. Будет церемония награждения, салют, подиум. Все как у мужиков, − продолжает его друг.

В последнем он абсолютно прав. У девушек тоже есть очень крутые клубы, которые не уступают в своей категории величию мадридского «Реала». Одна из таких команд – французский «Лион». За последние 9 лет, когда женская Лига чемпионов проводится в ее сегодняшнем формате, француженки выигрывали турнир 4 раза и еще дважды проигрывали в финалах. Их главные конкурентки из немецкого «Вольфсбурга» добивались успеха дважды из трех попыток. Итого − за 9 лет у обоих клубов на двоих 6 побед и 9 финалов.

Франция и Германия – ведущие страны в женском клубном футболе, а их команды по очереди забирают трофей друг у друга. «Лион» выигрывал главный футбольный женский турнир дважды подряд в 2011 и 2012 годах, после этого такой же сценарий повторил «Вольфсбург» и еще один раз кубок взял «Франкфурт». Француженки из «Лиона» вернули себе титул в 2016-м, повторили успех в 2017-м и весь год жили с целью замахнуться на тот же рекорд, что и мадридский «Реал» − 3 победы в Лиге чемпионов подряд. В 2013-м такое уже могло случиться, но тогда историческому достижению помешал, конечно же, «Вольфсбург».

Получится ли у француженок взять реванш за то поражение и установить новый рекорд – главная интрига на киевском стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского.

«Наши девчонки круче, чем «Реал»

Стадион заполняется почти полностью. На трибунах больше 14 000 зрителей. Все они очень довольны. Возле буфета встречаю толпу из человек десяти в футболках и шарфах «Лиона». Один из них представляется Жаном и не сомневается в победе своей команды:

− Чтобы ты понимал, наши девчонки в футболе даже круче, чем «Реал». В чемпионате Франции у нас 20 побед, всего одна ничья и ни одного поражения, − рассказывает Жан. − Мы выиграли чемпионат еще в марте, пропустили всего 5 голов, а забили 98! Наши главные конкуренты – «ПСЖ» и «Монпелье» – не перебили даже за 60 голов. Я уверен, у «Вольфсбуга» нет шансов.

На трибунах попадаются несколько человек в зеленых футболках «Вольфсбурга». Знакомлюсь с ними и не могу не спросить, что они думают по поводу результата. Первым заговорил старичок Рене:

− «Лион» фаворит у букмекеров плюс у них фантастические результаты в чемпионате Франции. Но наша женская команда не хуже, − считает Рене. − Мы тоже выиграли чемпионат досрочно и тоже забили больше всех соперников в чемпионате. В финале из одного матча может быть любой исход. У «Вольфсбурга» уже есть опыт побед над «Лионом». Думаю, они нас боятся, потому что помнят, как мы их обыгрывали в финале 2013-го.

За пару минут до начала матча мне в руки попадает красочная программка. Смотришь на составы и заявки команд, и кажется, что «Лион» на самом деле явный фаворит. Фамилии Анри и Пети наводят на мысли о том, что клуб договорился, чтобы за них поиграли два ветерана мужской сборной Франции.

− О, теперь хоть знаю, за кого буду топить в этом финале. Так-то мне все равно, я всю жизнь за лондонский «Арсенал» болею. Раз в «Лионе» Анри и Пети – теперь буду потеть за француженок, − делится украинский журналист.

Матч начинается спокойно, но атмосфера на трибунах очень необычная, потому что симпатии местных киевлян распределяются поровну. Самое непривычное, что люди сидят рядом на трибуне, но одна компания усиленно топит за «Лион», а вторая, наперекор им, кричит за «Вольфсбург». Киевская публика выбирает по самым разным причинам: у «Лиона» красивый тренер, у «Вольфсбурга» более стильный дизайн формы, кто-то болеет просто за голы, кто-то за хороший футбол.

«В женском футболе нет того дерьма на трибунах, которое творится в мужском»

Но драться или провоцировать друг друга никто не собирается.

− В женском футболе нет фанатских группировок, драк между болельщиками и всего этого дерьма на трибунах, которое творится в мужском. У нас все дружно, красиво, без оскорблений соперника и друг друга. Все дело в том, что часто на матчах собирается по 50-60 приезжих болельщиков, но почти все они либо родственники футболисток, либо друзья, либо родители. Не будем же мы обзывать их, – объясняет дружескую атмосферу женщина с шарфом «Лиона», которая оказывается матерью нападающей Ады Хегерберг.

− Моя дочь забила в этой Лиге чемпионов 14 голов. Больше нее только Роналду. У него 15 мячей, − рассказывает она о дочери. − Только у Криша для этого было 6 матчей группового этапа, а в женской ЛЧ ведущие клубы в группах не играют и начинают сразу с плей-офф.

Но в финале немки не дают разогнаться прототипу женского Роналду. Вязкая и прочная игра в обороне с минимумом голевых моментов и ударов в створ. Букмекеры назвали бы такой матч низовым, комментаторы − закрытым. После перерыва «Лион» поддавливает и почти забивает: игроки «Вольфсбурга» вынесли мяч с ленточки. Полкоманды «Лиона» уже подняли руки вверх, но рефери все видел.

− Ноу техник, ноу техник! – кричит с усмешкой один из фанов «Вольфсбурга».

В основное время команды так и не положили и продлили киевлянам праздник еврокубка еще на 30 минут. Упустив несколько хороших моментов в основное время, судьба наказывает француженок за транжирство. В начале первого тайма дополнительного времени Хардер убежала в контратаку, развернула защитника и хорошим ударом со средней дистанции засадила низом.

Но это последний позитивный момент в этом финале для «Вольфсбурга». Сразу после забитого мяча Попп за критику в адрес судьи получила красную. И тут же «Лион» реализовал перевес, выдав невероятную пятиминутку и забив трижды. Особенно хорош третий гол Хеберберг, ставший для нее 15-м в турнире. Теперь она не хуже Роналду.

И мы точно знаем, что в тот вечер на трибунах в Киеве как минимум один человек плакал от счастья.

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