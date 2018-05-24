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    Игрок «ПСЖ» отказался от сборной Франции. Потому что обиделся


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    Голосов: 8
    24.05.2018 16:35
    Очередная выходка Адриана Рабьо.

    Во Франции есть игрок, который забирает трофей самого обидчивого во всей Европе. Полузащитник «ПСЖ» Адриан Рабьо отказался играть за сборную на чемпионате мира. Причина банальна – ему не понравилась роль резервиста. Рабьо включили в список из 11 игроков, которые могли подменить любого травмированного из основной заявки. Он от этой роли отказался. До объявления решения Дешама француз не сомневался, что попадет в основную команду.

    «Мне пришло электронное письмо. Я позвонил Адриану и написал сообщение, чтобы убедиться, что он его отправил. Он не ответил. Мой административный начальник сказал, что Рабьо ему все подтвердил», – удивлялся произошедшему главный тренер сборной. Дешам объяснил, что в своем непопадании на чемпионат мира Рабьо виноват перед ним сам, потому что сдал в качестве игры. В 23 года ему нужно учиться и не останавливаться в развитии – таким тренер видит задачу для Адриана на ближайшее время. Естественно, что делать это придется без игры в сборной.

    Рабьо – веселый парень, которого давно не любят за сложный характер. Вот несколько удивительных вещей из его карьерной биографии:

    1) В 20 лет Рабьо напрямую попросил президента «ПСЖ», чтобы клуб отдал его в аренду. Ему не нравилось сидеть на скамейке и получать мало времени у Лорана Блана. Тренер раскритиковал игрока в прессе и попросил уважать клуб, с которым у Рабьо пятилетний контракт. Через какое-то время уволили Блана.

    2) Детство Адриана было насыщенным. До 15 лет Рабьо сменил шесть академий за девять лет. Бойцовский характер проявился на тренировках «ПСЖ», где Рабьо несколько раз цеплялся с Ибрагимовичем. Разнимать приходилось Силве, но причины банальны: слишком плотная опека шведа со стороны молодого игрока.

    3) Рабьо не уважает соперников. «Забивать восемь мячей «Дижону» проще, чем реализовывать моменты в играх с сильными соперниками», – сказал Адриан после поражения от «Реала». В «Дижоне» креативно ответили, что перед Лигой чемпионов дали «ПСЖ» уверенность и не получили благодарности. Но осадок от дурных слов в характеристике остался.

    При этом Рабьо имеет много хорошего с игровой стороны. Он универсален и быстро адаптируется ко всему новому. В игре «ПСЖ» от него всегда отдает надежностью, но в составе парижан Адриан закрепился только после ухода Матюиди в «Ювентус». В Турине интересовались и Рабьо, хотя тот пока больше говорит о возможном будущем. Сначала француз выступал в прессе о любви к чемпионату Италии, потом влюблялся в английский футбол. Хави считает, что Рабьо лучше всего подойдет «Барселоне». И как тут поступать?

    Возможно, подскажет мама. Адриан Рабьо ничего не может без помощи родителей. Мама – его футбольный агент. Она тоже могла повлиять на решение о сборной и сомнительный отказ топовым клубам. «В футболе мама делает правильные вещи. У нее большой жизненный опыт. Люди не совсем понимают ее решения. Их и я не всегда понимаю, но доверяю ей, ведь она всегда права», – рассказывал Рабьо в мартовском интервью L’Equipe. Только первая серьезная ошибка в его карьере уже случилась.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3 Голосов: 8
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    Комментарии33
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 29 мая 2018, 01:25

      Мама решила побыть с сыном весь июнь вместе,а тут какой то турнир в России...вот она и решила что её сын туда не поедет!)))

      0
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 29 мая 2018, 01:24

      Напугал то как всех своим выбором...))

      0
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      Рейтинг: +407

      orlovcar 26 мая 2018, 10:41

      почему нет варианта ответа: "мне пофиг" ? приходится что то выбирать лишь бы посмотреть результат опроса.

      2
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      ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > orlovcar 29 мая 2018, 01:21

      Или вариант посмотреть ответы)

      0
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      Рейтинг: +70529

      insider_retro 25 мая 2018, 09:39

      Молодой, обидчивый и не дальновидный... Пока, ещё не пуп земли французской...

      2
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      ...
      Рейтинг: +2909

      zatonn > insider_retro 25 мая 2018, 09:46

      Зазвездил товарищ. Почти у всех бывает, да не у всех проходит.

      2
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 25 мая 2018, 08:52

      Ты молодой, тебе нужно развиваться, но в аренду из ПСЖ мы тебя не отдадим, сиди и деградирует на скамейке запасных. Логика!

      3
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 25 мая 2018, 08:33

      Да ладно, не пуп земли. У них много хороших полузащитников.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +239

      чемпион мира1 25 мая 2018, 07:03

      У всех свои тараканы.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +392

      A-Den 24 мая 2018, 20:20

      Рабьо - это Бускетс на минималках

      1
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      Рейтинг: +5873

      AtticusFinch > A-Den 24 мая 2018, 23:25

      Да мне кажется они ваще одинаковые - два длиннобудылых костолома - ни ударить по воротам ни пас толковый отдать))

      0
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 24 мая 2018, 20:20

      После того, как Дешам отцепил Бензема, я на Францию не поставил, хотя она все же дошла до финала. Тепе5рь на нее не поставлю тем более.

      0
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      Рейтинг: +667

      АИН-27 > тщмек 19 24 мая 2018, 20:41

      Т.е. без Бензема Франция слабее?

      2
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 > АИН-27 24 мая 2018, 22:27

      А ты забыл, кто выиграл финал Евро? Загляни в Вику, для сопливых полудурков, разбрасывающихся минусами, там все четко расприсано

      0
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      ...
      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite > тщмек 19 25 мая 2018, 08:30

      Т.е. с Бензема Франция бы гарантированно выиграла Евро?)
      В чём логика-то?

      1
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 > Danish Dynamite 25 мая 2018, 12:55

      Когда тут все кричат, что без Денисова мы просерем ЧМ, в чем логика? Спроси их.

      0
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 24 мая 2018, 20:04

      мама рулит... и этим все сказано..

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