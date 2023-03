Игрок «ПСЖ» отказался от сборной Франции. Потому что обиделся

Во Франции есть игрок, который забирает трофей самого обидчивого во всей Европе. Полузащитник «ПСЖ» Адриан Рабьо отказался играть за сборную на чемпионате мира. Причина банальна – ему не понравилась роль резервиста. Рабьо включили в список из 11 игроков, которые могли подменить любого травмированного из основной заявки. Он от этой роли отказался. До объявления решения Дешама француз не сомневался, что попадет в основную команду.

«Мне пришло электронное письмо. Я позвонил Адриану и написал сообщение, чтобы убедиться, что он его отправил. Он не ответил. Мой административный начальник сказал, что Рабьо ему все подтвердил», – удивлялся произошедшему главный тренер сборной. Дешам объяснил, что в своем непопадании на чемпионат мира Рабьо виноват перед ним сам, потому что сдал в качестве игры. В 23 года ему нужно учиться и не останавливаться в развитии – таким тренер видит задачу для Адриана на ближайшее время. Естественно, что делать это придется без игры в сборной.

Рабьо – веселый парень, которого давно не любят за сложный характер. Вот несколько удивительных вещей из его карьерной биографии:

1) В 20 лет Рабьо напрямую попросил президента «ПСЖ», чтобы клуб отдал его в аренду. Ему не нравилось сидеть на скамейке и получать мало времени у Лорана Блана. Тренер раскритиковал игрока в прессе и попросил уважать клуб, с которым у Рабьо пятилетний контракт. Через какое-то время уволили Блана.

2) Детство Адриана было насыщенным. До 15 лет Рабьо сменил шесть академий за девять лет. Бойцовский характер проявился на тренировках «ПСЖ», где Рабьо несколько раз цеплялся с Ибрагимовичем. Разнимать приходилось Силве, но причины банальны: слишком плотная опека шведа со стороны молодого игрока.

3) Рабьо не уважает соперников. «Забивать восемь мячей «Дижону» проще, чем реализовывать моменты в играх с сильными соперниками», – сказал Адриан после поражения от «Реала». В «Дижоне» креативно ответили, что перед Лигой чемпионов дали «ПСЖ» уверенность и не получили благодарности. Но осадок от дурных слов в характеристике остался.

