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    Лучший центрфорвард Аргентины не едет на ЧМ-2018. Все из-за Месси


    3.6
    Голосов: 8
    22.05.2018 17:00
    Они точно хотят победить?

    Сборная Аргентины огласила заявку на чемпионат мира в России. В ней нет Мауро Икарди – и это не техническая ошибка. Проблема в том, что Икарди не нравится Лионелю Месси, а еще не вписывается в коллективную атмосферу и якобы не подходит к стилю игры. Он необходим сборной на поле, но величие Лео и тренерское решение в такой ситуации перевешивают все. Из-за подобного абсурда Аргентина может проиграть ЧМ, за которым Икарди будет смотреть по телевизору.

    Об умениях Мауро много рассуждал Эрнан Креспо. Известному нападающему нравится манера игры Икарди, которого он считает одним из лучших форвардов мира: «После космических Роналду и Месси есть множество бомбардиров, которые борются за место на подиуме. Я бы поставил туда Икарди. Я вижу, что его не берут в сборную, потому что он не дружит с Месси. Или я неправ? Команда строится вокруг магического круга. Икарди туда не входит, поэтому не едет в Россию. Это ужасная ошибка. Аргентине нужен такой нападающий».

    Еще в октябре 2016 года в эфире аргентинской передачи Debate Final прозвучала версия, что Икарди не попадает в сборную из-за своего прошлого. Мауро увел девушку у бывшего партнера и друга Макси Лопеса. Ей была Ванда Нара, на которой Икарди потом женился. У пары все хорошо, а теперь Ванда выполняет еще и функции агента Мауро, отпугивая от него всех бывших друзей. В той ситуации Месси поддерживал Лопеса и не доверял Икарди. Сейчас тренеров сборной Аргентины постоянно обвиняют в том, что они берут в команду только приятелей Лионеля. Говорят, из-за Месси и его желаний Икарди не вернется и в «Барселону», где до 2011 года был в молодежной команде. Посыл понятен.

    Мауро Икарди – парень конфликтный. Это еще одна причина, почему он пролетел мимо окончательной заявки. Аргентине нужна сплоченность на турнире, куда она едва попала. Примерному поведению Мауро все еще не доверяют. Забавно, но к 25 годам на счету Икарди всего четыре матча за аргентинскую сборную. Главный тренер Аргентины Хорхе Сампаоли утверждает, что нападающий тяжело адаптируется к его тактике. Об этом он говорил и в отношении Пауло Дибалы, но его в окончательную заявку все-таки включил. «Мы определились с этими именами после длительного анализа игроков на каждую позицию», – заявил Сампаоли. В марте тренер уверял, что у Икарди есть шанс сыграть на чемпионате мира. Sky Sport Italia сообщал, что произойдет это только в случае травмы Агуэро. Но Кун восстановится.

    Сам Икарди сделал все для убеждения тренера в своей пригодности. Весь сезон Мауро провел на высоком уровне. В Серии А он забил 29 голов и поделил первое место в списке бомбардиров с Чиро Иммобиле. Opta логично включила аргентинца в символическую сборную итальянского чемпионата, а Squawka посчитала интересную статистику: с сезона-1958/59 больше Икарди за футбольный год в «Интере» не забивал никто.

    Были, правда, и курьезные моменты. В миланском дерби у Икарди не получилось ничего, но это стало скорее исключением из общей тенденции.

    И все равно его хвалят не зря, потому что Икарди играл выше своего уровня. Вот таким креативным ударом он достиг отметки в 100 голов за «Интер», а потом ее превзошел.

    Лучше всего Мауро удался заключительный матч. Вопреки всему в нем проявилось именно то качество лидера, которого так не хватает многим аргентинским игрокам. При счете 1:2 Икарди пошел в чужую штрафную и заработал решающий пенальти. Сам же он его и реализовал, а потом «Интер» забил еще. Впервые за семь лет команда пробилась в Лигу чемпионов, куда ее привела напористость капитана. Кстати, голы у него получаются абсолютно разные:

    Икарди соперничал за место в составе с Дибалой, Игуаином и Агуэро. Никому из них на поле он не проиграл. Дибала по ходу сезона выпадал из состава «Ювентуса» и срывался в Лиге чемпионов, где его удаление повлияло на исход встречи с «Реалом». Игуаин провел год ниже своего уровня. В Италии он забил только 16 голов и тоже мазал в решающие моменты. Агуэро – отдельная кандидатура. Позади у Серхио проблемы со здоровьем и сложный английский сезон, где из основы «Сити» его постепенно вытеснял Жезус. Икарди на их фоне справился с собой и работал во благо всего футбола. Только награды за это не получил.

    Как еще нужно играть для попадания в сборную?

    Тренер Бельгии выбросил из сборной топ-игрока. Это скандал

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Goal
    Рейтинг: 3.6 Голосов: 8
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    Комментарии41
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      Рейтинг: +17

      Vum 24 мая 2018, 23:00

      еще одна хайпо жорская статья.
      а как плачут в бразилии...
      плачь и стенания

      0
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 23 мая 2018, 20:24

      ну что поделать.. заявка не резиновая.. у сильных сборных с большим количеством классных игроков такое случается. из таких неудачников можно будет отдельную сборную составить ..
      но я не думаю, что он однозначно лучше Игуаина, агуэро . ну может Дибалу можно было убрать и взять икарди...но все решает тренер
      да , сезон отличный у икарди, но Чм все таки короткий турнир и плюс эмоциональная составляющая.. такое нападение как у аргентосов может разорвать кого угодно и без икарди..

      0
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      Рейтинг: +109

      Timoor8607 23 мая 2018, 19:01

      Пригодился бы в игре на 2ом этаже

      0
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      Рейтинг: +6918

      sochi-2013 23 мая 2018, 17:31

      Срочно российский паспорт! ))

      2
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      Рейтинг: +1160

      Karpathian 23 мая 2018, 12:20

      ЛОЛ и ни одного СУПЕРПЕРСПЕКТИВНОГО игрока из Зенита

      2
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 23 мая 2018, 09:58

      Куртизанка жена - на век сатана!

      0
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      Рейтинг: +3136

      m40 23 мая 2018, 07:32

      А кого бы он мог вытеснить- Агуэро, Дибалу или Игуаина? Очень мощное нападение у аргентинцев. Обидно, что такой форвард остается без ЧМ, но отсутствие любого из этой тройки тоже было бы обидным.

      1
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      Рейтинг: +226

      Kybik-Pybik > m40 23 мая 2018, 12:51

      Как минимум деревяного Игуаина

      4
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      Рейтинг: +1251

      CskaMoscovv > altair2004 24 мая 2018, 01:11

      Видите ли, его величество Месси всё решило. На самом деле это бред конечно, из-за одного человека не брать футболиста, который лучше конурентов провёл этот сезон

      3
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      Рейтинг: +590

      mihail1980 23 мая 2018, 06:57

      у нас тоже выбор был брать молодых или старперов)))

      0
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      Рейтинг: +136

      nailvakh 23 мая 2018, 00:39

      икарди из четверки нападающих только с игуаином может соперничать, остальные сильней. Опять же икарди лидер команды второго эшелона

      -1
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      Рейтинг: +834

      val-berezko 22 мая 2018, 23:13

      Хорошо когда есть такая кагорта из которой можно выбрать Дибалу или Икарди. Мы зовем Игнашевича и Березуцких.

      3
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