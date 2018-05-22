Лучший центрфорвард Аргентины не едет на ЧМ-2018. Все из-за Месси

Они точно хотят победить?

Сборная Аргентины огласила заявку на чемпионат мира в России. В ней нет Мауро Икарди – и это не техническая ошибка. Проблема в том, что Икарди не нравится Лионелю Месси, а еще не вписывается в коллективную атмосферу и якобы не подходит к стилю игры. Он необходим сборной на поле, но величие Лео и тренерское решение в такой ситуации перевешивают все. Из-за подобного абсурда Аргентина может проиграть ЧМ, за которым Икарди будет смотреть по телевизору.

twit text — Foot Mercato (@footmercato) 21 мая 2018 г.

Об умениях Мауро много рассуждал Эрнан Креспо. Известному нападающему нравится манера игры Икарди, которого он считает одним из лучших форвардов мира: «После космических Роналду и Месси есть множество бомбардиров, которые борются за место на подиуме. Я бы поставил туда Икарди. Я вижу, что его не берут в сборную, потому что он не дружит с Месси. Или я неправ? Команда строится вокруг магического круга. Икарди туда не входит, поэтому не едет в Россию. Это ужасная ошибка. Аргентине нужен такой нападающий».

Еще в октябре 2016 года в эфире аргентинской передачи Debate Final прозвучала версия, что Икарди не попадает в сборную из-за своего прошлого. Мауро увел девушку у бывшего партнера и друга Макси Лопеса. Ей была Ванда Нара, на которой Икарди потом женился. У пары все хорошо, а теперь Ванда выполняет еще и функции агента Мауро, отпугивая от него всех бывших друзей. В той ситуации Месси поддерживал Лопеса и не доверял Икарди. Сейчас тренеров сборной Аргентины постоянно обвиняют в том, что они берут в команду только приятелей Лионеля. Говорят, из-за Месси и его желаний Икарди не вернется и в «Барселону», где до 2011 года был в молодежной команде. Посыл понятен.

Мауро Икарди – парень конфликтный. Это еще одна причина, почему он пролетел мимо окончательной заявки. Аргентине нужна сплоченность на турнире, куда она едва попала. Примерному поведению Мауро все еще не доверяют. Забавно, но к 25 годам на счету Икарди всего четыре матча за аргентинскую сборную. Главный тренер Аргентины Хорхе Сампаоли утверждает, что нападающий тяжело адаптируется к его тактике. Об этом он говорил и в отношении Пауло Дибалы, но его в окончательную заявку все-таки включил. «Мы определились с этими именами после длительного анализа игроков на каждую позицию», – заявил Сампаоли. В марте тренер уверял, что у Икарди есть шанс сыграть на чемпионате мира. Sky Sport Italia сообщал, что произойдет это только в случае травмы Агуэро. Но Кун восстановится.

Сам Икарди сделал все для убеждения тренера в своей пригодности. Весь сезон Мауро провел на высоком уровне. В Серии А он забил 29 голов и поделил первое место в списке бомбардиров с Чиро Иммобиле. Opta логично включила аргентинца в символическую сборную итальянского чемпионата, а Squawka посчитала интересную статистику: с сезона-1958/59 больше Икарди за футбольный год в «Интере» не забивал никто.

twit text — Squawka Football (@Squawka) 21 мая 2018 г.

Были, правда, и курьезные моменты. В миланском дерби у Икарди не получилось ничего, но это стало скорее исключением из общей тенденции.

twit text — freeflow football (@freeflowblog) 4 апреля 2018 г.

И все равно его хвалят не зря, потому что Икарди играл выше своего уровня. Вот таким креативным ударом он достиг отметки в 100 голов за «Интер», а потом ее превзошел.

twit text — Biscione³ (@FcInter1908es) 18 марта 2018 г.

Лучше всего Мауро удался заключительный матч. Вопреки всему в нем проявилось именно то качество лидера, которого так не хватает многим аргентинским игрокам. При счете 1:2 Икарди пошел в чужую штрафную и заработал решающий пенальти. Сам же он его и реализовал, а потом «Интер» забил еще. Впервые за семь лет команда пробилась в Лигу чемпионов, куда ее привела напористость капитана. Кстати, голы у него получаются абсолютно разные:

twit text — Inter Milán Argentina (@InterMilan_Arg) 21 мая 2018 г.

Икарди соперничал за место в составе с Дибалой, Игуаином и Агуэро. Никому из них на поле он не проиграл. Дибала по ходу сезона выпадал из состава «Ювентуса» и срывался в Лиге чемпионов, где его удаление повлияло на исход встречи с «Реалом». Игуаин провел год ниже своего уровня. В Италии он забил только 16 голов и тоже мазал в решающие моменты. Агуэро – отдельная кандидатура. Позади у Серхио проблемы со здоровьем и сложный английский сезон, где из основы «Сити» его постепенно вытеснял Жезус. Икарди на их фоне справился с собой и работал во благо всего футбола. Только награды за это не получил.

Как еще нужно играть для попадания в сборную?

twit text — EmmA/Nuel Orrego (@EmmanuelOrrego_) 21 мая 2018 г.

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