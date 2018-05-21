Тренер Бельгии выбросил из сборной топ-игрока. Это скандал

Официально все из-за тактики. Похоже, на самом деле нет.

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес объявил расширенный состав команды на ЧМ-2018. Там 28 человек, пятеро из них в заявку не попадут. Впрочем, уже ясно, что не попадет туда и лидер «Ромы» Раджа Наингголан. На чемпионате мира его не будет.

Мартинес сказал, что Раджа не едет по тактическим соображениям. «Мы знаем, что Наингголан играет очень важную роль в «Роме». Но мы не можем дать ему эту роль в сборной. Он – топ-игрок. Но последние два года мы работали по особенному плану». Прозвучало невнятно.

Скорее всего, причина совсем не в тактике, но на минуту поверим Мартинесу. Бельгия шикарно провела квалификацию, несмотря на то, что тренер уже по ходу турнира менял схему. Восемь из десяти матчей Мартинес провел с тремя центральными защитниками. Наингголан при этом вышел на шесть минут в игре с Кипром, а также отыграл полный матч с Грецией – единственный, где бельгийцы потеряли очки. Он также выходил в старте в товарняках с Россией и Чехией. Что интересно, во всех этих трех матчах в основе отсутствовал Эден Азар.

Для усиления атакующего потенциала в схеме 3-4-2-1 Мартинес использует в центре поля Де Брюйне и Витселя (Феллайни или Дембеле), Азара и Мертенса ближе к атаке, а Лукаку – как центрфорварда. Казалось бы, места Радже тут и не найдется, но можно было бы разместить Наингголана с Витселем в центре, чуть выше Азара и Де Брюйне, а центрфорвардом – Лукаку или Мертенса в зависимости от соперника. Марк Вильмотс на Евро-2016 в схеме с четырьмя защитниками мог уместить всех своих звезд – Наингголан и Витсель работали в центре поля, Азар и Мертенс по краям, Де Брюйне под Лукаку, и все довольны (кроме тех, кто ждал победы на турнире, но это другой вопрос).

Впрочем, чисто тактические соображения лучше всех объяснил бы именно тренер, но он вряд ли это сделает. Мы же обратим внимание на скрытый подтекст в словах Мартинеса: «Мы не можем дать ему эту роль в сборной». Изначально тренер дает понять, что в Наингголан при нем не игрок старта в Бельгии. Это нормально: при той россыпи звезд, что есть у бельгийцев, человек десять, достойных старта, будут сидеть. Другое дело, что Мартинес не хочет отдавать Наингголану место на скамье. Вероятно, опасается, что микроклимат в сборной из-за этого будет нарушен.

Конфликты Мартинеса и Наингголана – давняя тема, именно поэтому было легко предположить, что «по тактическим соображениям» – только маскировка настоящих причин. Претензий у этой пары друг к другу как минимум пять:

Наингголану нравится курить, Мартинес – категорически против и не разрешает.

Наингголан как-то раз опоздал на собрание в сборной перед игрой с Эстонией. Объяснение простое – ждал лифта. Время смешное – всего каких-то 37 секунд.

Мартинес считает, что Наингголан «не сосредоточен в матчах за сборную». Другими словами, что за клуб он играет куда более страстно. «Я был готов взорваться, когда услышал это», – негодовал футболист.

Наингголан встретил Мартинеса в ресторане на Ибице – тренер проигнорировал игрока. «Он демонстративно отказался со мной поздороваться, после чего и я его также проигнорировал», – пожаловался Раджа.

Наингголан критикует работу тренера: «Он вызывает в сборную сидящего на скамейке запасных в «Монако» Тилеманса. Сразу после того, как Мартинес возглавил сборную, он заявил, что будет приглашать футболистов, которые выступают только в топ-чемпионатах, но после переезда Витселя в Китай это правило вдруг перестало работать. Лично у меня нет ни к кому из футболистов претензий, но как можно сказать, что мне не хватает концентрации?!».

При этом еще один важный момент: нет ощущения, что Мартинес – авторитет для команды. В ноябре игру сборной публично раскритиковал Де Брюйне: «Пока у нас нет хорошей тактики и системы, мы будем продолжать сталкиваться с подобными трудностями. Мы играем по очень оборонительной системе, а состав наполнен атакующими игроками, которые любят держать мяч. В итоге мы очень мало владели мячом. Нужно что-то менять. Решает тренер. Он должен найти решение, чтобы мы избежали таких ситуаций в будущем».

Сравнимы ли ситуации Мартинес-Наингголан и Черчесов-Денисов? Общего очень много. Кто-то назовет это самодурством тренера, кто-то захочет уже на самом ЧМ проверить, прав ли главный, кто-то в потерях игроков трагедии не увидит. Главное сходство в том, что Бельгия с Наингголаном, как и Россия с Денисовым стала бы сильнее, но для обеих сборных потери и правда абсолютно не критичные. У бельгийцев хватает кадров играть вообще по любой схеме, у россиян успех Денисова в сезоне слегка переоценен – цифры по статистике не такие громкие (например, по отборам круче Бакаев из «Анжи», а по перехватам – Брызгалов оттуда же, но их в сборной нет и близко), да и возраст великоват – ему уже 34 года.

Очевидно, что и Мартинес, и Черчесов – заботятся о микроклимате своих команд даже больше, чем о каких-либо тактических вариантах. Это очень важно для сборной, которая 2-3 недели готовится и еще 3-4 – находится на турнире. Ситуация больше сравнима с тем, что произошло в сборной Ирландии перед ЧМ-2002. Роя Кина сильно все взбесило в плане организации, больше всего досталось главному тренеру Мику Маккарти, но капитана уговаривать не стали. А ирландцы сплотились и провели вполне приличный чемпионат – они никому не проиграли в основное время, а в четвертьфинал не вышли лишь из-за серии пенальти в матче с испанцами.

Нам бы выступить как та Ирландия – было бы вполне достойно. Вот только Бельгию с ее суперсоставом вылет в 1/8-й точно не устроит. Одно можно сказать точно – и Черчесову, и Мартинесу тут же припомнят эти ситуации при первых же неудачах. Они знают, на что идут.

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