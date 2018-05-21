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    Тренер Бельгии выбросил из сборной топ-игрока. Это скандал


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    Голосов: 4
    21.05.2018 17:15
    Официально все из-за тактики. Похоже, на самом деле нет.

    Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес объявил расширенный состав команды на ЧМ-2018. Там 28 человек, пятеро из них в заявку не попадут. Впрочем, уже ясно, что не попадет туда и лидер «Ромы» Раджа Наингголан. На чемпионате мира его не будет.

    Мартинес сказал, что Раджа не едет по тактическим соображениям. «Мы знаем, что Наингголан играет очень важную роль в «Роме». Но мы не можем дать ему эту роль в сборной. Он – топ-игрок. Но последние два года мы работали по особенному плану». Прозвучало невнятно.

    Скорее всего, причина совсем не в тактике, но на минуту поверим Мартинесу. Бельгия шикарно провела квалификацию, несмотря на то, что тренер уже по ходу турнира менял схему. Восемь из десяти матчей Мартинес провел с тремя центральными защитниками. Наингголан при этом вышел на шесть минут в игре с Кипром, а также отыграл полный матч с Грецией – единственный, где бельгийцы потеряли очки. Он также выходил в старте в товарняках с Россией и Чехией. Что интересно, во всех этих трех матчах в основе отсутствовал Эден Азар.

    Для усиления атакующего потенциала в схеме 3-4-2-1 Мартинес использует в центре поля Де Брюйне и Витселя (Феллайни или Дембеле), Азара и Мертенса ближе к атаке, а Лукаку – как центрфорварда. Казалось бы, места Радже тут и не найдется, но можно было бы разместить Наингголана с Витселем в центре, чуть выше Азара и Де Брюйне, а центрфорвардом – Лукаку или Мертенса в зависимости от соперника. Марк Вильмотс на Евро-2016 в схеме с четырьмя защитниками мог уместить всех своих звезд – Наингголан и Витсель работали в центре поля, Азар и Мертенс по краям, Де Брюйне под Лукаку, и все довольны (кроме тех, кто ждал победы на турнире, но это другой вопрос).

    Впрочем, чисто тактические соображения лучше всех объяснил бы именно тренер, но он вряд ли это сделает. Мы же обратим внимание на скрытый подтекст в словах Мартинеса: «Мы не можем дать ему эту роль в сборной». Изначально тренер дает понять, что в Наингголан при нем не игрок старта в Бельгии. Это нормально: при той россыпи звезд, что есть у бельгийцев, человек десять, достойных старта, будут сидеть. Другое дело, что Мартинес не хочет отдавать Наингголану место на скамье. Вероятно, опасается, что микроклимат в сборной из-за этого будет нарушен.

    Конфликты Мартинеса и Наингголана – давняя тема, именно поэтому было легко предположить, что «по тактическим соображениям» – только маскировка настоящих причин. Претензий у этой пары друг к другу как минимум пять:

    • Наингголану нравится курить, Мартинес – категорически против и не разрешает.
    • Наингголан как-то раз опоздал на собрание в сборной перед игрой с Эстонией. Объяснение простое – ждал лифта. Время смешное – всего каких-то 37 секунд.
    • Мартинес считает, что Наингголан «не сосредоточен в матчах за сборную». Другими словами, что за клуб он играет куда более страстно. «Я был готов взорваться, когда услышал это», – негодовал футболист.
    • Наингголан встретил Мартинеса в ресторане на Ибице – тренер проигнорировал игрока. «Он демонстративно отказался со мной поздороваться, после чего и я его также проигнорировал», – пожаловался Раджа.
    • Наингголан критикует работу тренера: «Он вызывает в сборную сидящего на скамейке запасных в «Монако» Тилеманса. Сразу после того, как Мартинес возглавил сборную, он заявил, что будет приглашать футболистов, которые выступают только в топ-чемпионатах, но после переезда Витселя в Китай это правило вдруг перестало работать. Лично у меня нет ни к кому из футболистов претензий, но как можно сказать, что мне не хватает концентрации?!».

    При этом еще один важный момент: нет ощущения, что Мартинес – авторитет для команды. В ноябре игру сборной публично раскритиковал Де Брюйне: «Пока у нас нет хорошей тактики и системы, мы будем продолжать сталкиваться с подобными трудностями. Мы играем по очень оборонительной системе, а состав наполнен атакующими игроками, которые любят держать мяч. В итоге мы очень мало владели мячом. Нужно что-то менять. Решает тренер. Он должен найти решение, чтобы мы избежали таких ситуаций в будущем».

    Сравнимы ли ситуации Мартинес-Наингголан и Черчесов-Денисов? Общего очень много. Кто-то назовет это самодурством тренера, кто-то захочет уже на самом ЧМ проверить, прав ли главный, кто-то в потерях игроков трагедии не увидит. Главное сходство в том, что Бельгия с Наингголаном, как и Россия с Денисовым стала бы сильнее, но для обеих сборных потери и правда абсолютно не критичные. У бельгийцев хватает кадров играть вообще по любой схеме, у россиян успех Денисова в сезоне слегка переоценен – цифры по статистике не такие громкие (например, по отборам круче Бакаев из «Анжи», а по перехватам – Брызгалов оттуда же, но их в сборной нет и близко), да и возраст великоват – ему уже 34 года.

    Очевидно, что и Мартинес, и Черчесов – заботятся о микроклимате своих команд даже больше, чем о каких-либо тактических вариантах. Это очень важно для сборной, которая 2-3 недели готовится и еще 3-4 – находится на турнире. Ситуация больше сравнима с тем, что произошло в сборной Ирландии перед ЧМ-2002. Роя Кина сильно все взбесило в плане организации, больше всего досталось главному тренеру Мику Маккарти, но капитана уговаривать не стали. А ирландцы сплотились и провели вполне приличный чемпионат – они никому не проиграли в основное время, а в четвертьфинал не вышли лишь из-за серии пенальти в матче с испанцами.

    Нам бы выступить как та Ирландия – было бы вполне достойно. Вот только Бельгию с ее суперсоставом вылет в 1/8-й точно не устроит. Одно можно сказать точно – и Черчесову, и Мартинесу тут же припомнят эти ситуации при первых же неудачах. Они знают, на что идут.

    Наингголан снова объявил о завершении международной карьеры

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, Goal, Lavenir.net
    Рейтинг: 3 Голосов: 4
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +915

      спанчес 9 июня 2018, 17:16

      ждал лифта с 1 на 2 этаж

      0
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      Рейтинг: +20

      Хали Гали 23 мая 2018, 09:30

      сравнили денисова с наинголаном

      0
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      Рейтинг: +254

      Vagner44 22 мая 2018, 12:02

      Раджи нет, зато есть Дендонкер из Андерлехта, Витсель из китая, Шадли, и Тилеманс который провалил сезон..

      0
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      Рейтинг: +147

      sachsen-leipzig 22 мая 2018, 11:47

      У Бельгии супер состав, наряду Испании,Франции,Германии,Бразилии..
      Уверен вот эти сборные и фавориты турнира, Бельгия в этом списке...
      У них состав на две супер команды....

      0
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      ...
      Рейтинг: +52

      artur 10 > sachsen-leipzig 23 мая 2018, 08:45

      У Бельгии хоть и состав звёздный,но я думаю,что дальше полуфинала им не дойти,сдуются.

      1
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      ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > artur 10 29 мая 2018, 01:06

      я бы сказал дальше 1/4....

      0
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 22 мая 2018, 09:53

      Тренеру виднее. Он не незаменимый в Бельгии, там сильный состав и без него.

      0
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      Рейтинг: +239

      чемпион мира1 22 мая 2018, 06:44

      Каждый тренер сам по себе...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +17

      Vum 21 мая 2018, 23:51

      есть схема тренера,личные отношения и почему автор решил , что он знает лучше как должна играть сборная бельгии? потому что!
      уважаемый бомбардир, если вы не прекратите поток мусорных мнений," я вот думаю. вероятнее всего вы правильно думаете, но жизнь, это не игра , как я сказал так и должны сделать" , то я вероятнее всего перестану просто смотреть ваш сайт.
      очень жаль что таких статей стало много. с уважением Владимир!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 21 мая 2018, 23:37

      Витсель сильнее что-ли? бред..

      0
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    • ...
      Рейтинг: +897

      loko-the_best 21 мая 2018, 22:19

      Бельгия без него теряет не так много, как наша сборная без Денисова

      4
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    • ...
      Рейтинг: +3007

      h3LL1k 21 мая 2018, 19:50

      население Бельгии 11 с половиной миллионов человек как в Москве население...
      только у них в каждой позиции игрок топ уровня ,а у нас....

      7
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      ...
      Рейтинг: +1853

      I_R_O_N_M_A_N > h3LL1k 22 мая 2018, 07:42

      А есть ли в бельгийском чемпионате лимит? (риторический вопрос).

      1
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      ...
      Рейтинг: +254

      Vagner44 > h3LL1k 22 мая 2018, 11:57

      а население Китая почти 1.5 млрд, и что?? Какая разница какое население, если мы не футбольная страна, зато хоккеистов качественных вагон и тележка

      2
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      Рейтинг: +1516

      Torvald64 > I_R_O_N_M_A_N 24 мая 2018, 17:23

      Булыкин в одном из интервью рассказывал, что хоть в европейских чемпионатах лимита как правило и нет (на самом деле, обычно есть - просто он не касается граждан ЕС), там есть негласные вещи: любой тренер пытается априори ставить на поле местного игрока, предпочитая легионера только в случае, если он на голову сильнее.

      У нас, если мы постараемся вспомнить времена. когда лимита не было, всё было с точностью до наоборот. В той Бельгии или Голландии трудно себе представить команду из 11 легионеров в старте. У нас же - легко. Проще в Африке снять с пальмы десяток папуасов, рассказать им правила футбола и привезти в Россию, ну или просто набрать бригаду второсортных балканцев, чем растить своих. В Европе всё не так.

      И именно поэтому им не нужен лимит, а нам пока без него не обойтись - во всяком случае, пока система подготовки кадров на всех уровнях не заработает.

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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k > Vagner44 25 мая 2018, 10:57

      Большая разница . Я сам играл в футбол , брат младший играет , что бы поехать на просмотр в какой-то клуб надо отбошлять около полу ляма и тебя просмотрят и не факт что возьмут ещё, что бы взяли другие суммы.... сами пробиваются единицы... мб все дело в этом , а не то что мы не футбольная страна? У нас в городе каждый второй пацан играет футбол , и есть достаточно перспективные ребята... просто всем по барабану и так всем нравится, мячик крутится лавешка мутится ...

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      Рейтинг: +915

      спанчес > Vagner44 9 июня 2018, 17:22

      раз в 25 лет выигрываем оли м пиаду по хокею

      0
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      Рейтинг: +254

      Vagner44 > спанчес 10 июня 2018, 21:45

      И ЧТО??? еще за эти 25 лет мы 5 раз брали мир

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