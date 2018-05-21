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  • Наингголан не включен в расширенный список сборной Бельгии на чемпионат мира

Наингголан не включен в расширенный список сборной Бельгии на чемпионат мира

21 мая 2018, 14:51
15

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес назвал фамилии 28 футболистов, которые вошли в расширенный состав команды на чемпионат мира. В списке не оказалось полузащитника «Ромы» Раджи Наингголана.

На минувшем мундиале в Бразилии 30-летний футболист также не выступал. Его первым крупным турниром в составе «красных дьяволов» стал Евро-2016.

На групповом этапе мирового первенства в России бельгийцы сыграют с Англией, Панамой и Тунисом. Окончательный состав команды на ЧМ-2018 будет объявлен 4 июня.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Бельгия Наингголан Раджа
Комментарии (15)
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mauxa
1526903856
Мда... одного из лучших игроков сборной и не взять.. травма? или как у нас в сборной правит личная неприязнь?
Ответить
ГераХэвиЛОКО
1526905044
Как и у нас , тренер - мудак. Личные вопросы выше уровня сборной
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krg-kz
1526905127
Давайте его в сборную России возьмем
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FCZenit is Ivanovo
1526906863
Ну и дураки
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seva81
1526909194
Такой "мотор" не включить в состав?!Странно.
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OfaZavr
1526917961
такая же ситуация как и у нашей сборной, тренер из-за личных отношений не берет сильного игрока.
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Seamus
1526923334
А еще менее читабельное представление состава слабо было???
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zigbert
1526927078
Сейчас ему остается одно - играть за сборную Индонезии.
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larin80
1526962278
Ну-да..там же тормоз всех атак Витсель есть из китайского Тянцзиня))
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Avaretz
1526964397
Один из лучших полузащитников Европы без чм, жаль
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