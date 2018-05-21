Наингголан не включен в расширенный список сборной Бельгии на чемпионат мира

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес назвал фамилии 28 футболистов, которые вошли в расширенный состав команды на чемпионат мира. В списке не оказалось полузащитника «Ромы» Раджи Наингголана.

На минувшем мундиале в Бразилии 30-летний футболист также не выступал. Его первым крупным турниром в составе «красных дьяволов» стал Евро-2016.

На групповом этапе мирового первенства в России бельгийцы сыграют с Англией, Панамой и Тунисом. Окончательный состав команды на ЧМ-2018 будет объявлен 4 июня.