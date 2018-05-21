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    Наингголан не включен в расширенный список сборной Бельгии на чемпионат мира

    Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес назвал фамилии 28 футболистов, которые вошли в расширенный состав команды на чемпионат мира. В списке не оказалось полузащитника «Ромы» Раджи Наингголана.

    На минувшем мундиале в Бразилии 30-летний футболист также не выступал. Его первым крупным турниром в составе «красных дьяволов» стал Евро-2016.

    На групповом этапе мирового первенства в России бельгийцы сыграют с Англией, Панамой и Тунисом. Окончательный состав команды на ЧМ-2018 будет объявлен 4 июня.

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.05.2018 14:51
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +845

      Avaretz 22 мая 2018, 07:46

      Один из лучших полузащитников Европы без чм, жаль

      0
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    • ...
      Рейтинг: +113

      larin80 22 мая 2018, 07:11

      Ну-да..там же тормоз всех атак Витсель есть из китайского Тянцзиня))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +100729

      zigbert 21 мая 2018, 21:24

      Сейчас ему остается одно - играть за сборную Индонезии.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +175

      Seamus 21 мая 2018, 20:22

      А еще менее читабельное представление состава слабо было???

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 21 мая 2018, 18:52

      такая же ситуация как и у нашей сборной, тренер из-за личных отношений не берет сильного игрока.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +74

      seva81 21 мая 2018, 16:26

      Такой "мотор" не включить в состав?!Странно.

      0
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      Рейтинг: +556

      FCZenit is Ivanovo 21 мая 2018, 15:47

      Ну и дураки

      0
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      Рейтинг: +740

      krg-kz 21 мая 2018, 15:18

      Давайте его в сборную России возьмем

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +221

      ГераХэвиЛОКО 21 мая 2018, 15:17

      Как и у нас , тренер - мудак. Личные вопросы выше уровня сборной

      8
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      Рейтинг: +392

      A-Den 21 мая 2018, 15:07

      Тяжелый характер - это раз. Второе, он курит паровозом.

      0
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 > A-Den 21 мая 2018, 15:22

      Бегает,тоже,не хуже паровоза !))

      1
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