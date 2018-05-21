Наингголан не включен в расширенный список сборной Бельгии на чемпионат мира

Один из лучших полузащитников Европы без чм, жаль
Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес назвал фамилии 28 футболистов, которые вошли в расширенный состав команды на чемпионат мира. В списке не оказалось полузащитника «Ромы» Раджи Наингголана.
На минувшем мундиале в Бразилии 30-летний футболист также не выступал. Его первым крупным турниром в составе «красных дьяволов» стал Евро-2016.
На групповом этапе мирового первенства в России бельгийцы сыграют с Англией, Панамой и Тунисом. Окончательный состав команды на ЧМ-2018 будет объявлен 4 июня.
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— Belgian Red Devils (@BelRedDevils) 21 мая 2018 г.