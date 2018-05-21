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    Наингголан, не вызванный в сборную Бельгии на ЧМ-2018, объявил о завершении международной карьеры

    Полузащитник «Ромы» Раджа Наингголан объявил, что закончил свои выступления в составе сборной Бельгии.

    Сегодня был объявлен расширенный состав «красных дьяволов» на чемпионат мира-2018. 30-летнего хавбека в нем не оказалось.

    Ранее сообщалось, что у Наингголана конфликт с главным тренером национальной команды Роберто Мартинесом.

    «С большой неохотой должен сообщить, что моя международная карьера подошла к концу. Я всегда делал все, что в моих силах для достойно представления своей страны.

    К сожалению, некоторых может не устраивать твоя попытка быть самим собой. Начиная с этого дня, я буду главным болельщиком сборной Бельгии», – написал футболист в своем инстаграме.

    Наингголан защищал цвета бельгийцев с 2009 года.

    Источник: Instagram

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    21.05.2018 15:22
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +89

      Serg--015 21 мая 2018, 22:01

      Новость с невызовом Наинголана в сборную удивительная! Он - один из лучших в мире по дальним ударам. Кажется, ещё очень работоспособный.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100729

      zigbert 21 мая 2018, 21:41

      История похожая на нашу. В высказываниях Наингголана прослеживается обида.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 21 мая 2018, 18:58

      ну и зря сразу такое решение принял, этого тренера убрать могут после ЧМ да и возраст еще позволяет.

      4
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      Рейтинг: +1442

      Tsigan 21 мая 2018, 16:26

      Это просто звиздец! Один из лучших на своей позиции в мире.

      1
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