Наингголан, не вызванный в сборную Бельгии на ЧМ-2018, объявил о завершении международной карьеры

Новость с невызовом Наинголана в сборную удивительная! Он - один из лучших в мире по дальним ударам. Кажется, ещё очень работоспособный.
Полузащитник «Ромы» Раджа Наингголан объявил, что закончил свои выступления в составе сборной Бельгии.
Сегодня был объявлен расширенный состав «красных дьяволов» на чемпионат мира-2018. 30-летнего хавбека в нем не оказалось.
Ранее сообщалось, что у Наингголана конфликт с главным тренером национальной команды Роберто Мартинесом.
«С большой неохотой должен сообщить, что моя международная карьера подошла к концу. Я всегда делал все, что в моих силах для достойно представления своей страны.
К сожалению, некоторых может не устраивать твоя попытка быть самим собой. Начиная с этого дня, я буду главным болельщиком сборной Бельгии», – написал футболист в своем инстаграме.
Наингголан защищал цвета бельгийцев с 2009 года.