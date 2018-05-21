Наингголан, не вызванный в сборную Бельгии на ЧМ-2018, объявил о завершении международной карьеры

Полузащитник «Ромы» Раджа Наингголан объявил, что закончил свои выступления в составе сборной Бельгии.

Сегодня был объявлен расширенный состав «красных дьяволов» на чемпионат мира-2018. 30-летнего хавбека в нем не оказалось.

Ранее сообщалось, что у Наингголана конфликт с главным тренером национальной команды Роберто Мартинесом.

«С большой неохотой должен сообщить, что моя международная карьера подошла к концу. Я всегда делал все, что в моих силах для достойно представления своей страны.

К сожалению, некоторых может не устраивать твоя попытка быть самим собой. Начиная с этого дня, я буду главным болельщиком сборной Бельгии», – написал футболист в своем инстаграме.

Наингголан защищал цвета бельгийцев с 2009 года.