На Украине скандал с договорняками. Под подозрением полстраны

«Динамо» и «Шахтер» не знают будущего.

Что происходит?

На Украине разгорелся скандал, по масштабам перекрывающий кальчополи. Полиция объявила, что около 60% профессиональных футбольных клубов страны замешаны в договорных матчах. Все подтвердил глава МВД Арсен Аваков: «Пять ОПГ годами работали в нашем футболе. В эту деятельность вовлечены 35 команд из 10 областей. Их президенты, бывшие и действующие игроки, арбитры, тренеры и околофутбольные структуры».

Преступники не стеснялись любых средств для обеспечения нужных результатов: от подкупов судей и футболистов до прямых угроз. Ценник на сдачу важных матчей подлетал до 5 тысяч евро, а договорные ставки проходили через азиатских букмекеров.

В офисе практически каждого клуба Украины уже прошел обыск. Вероятно, процедуры повторятся не один раз. Вчера из здания ФФУ в наручниках вывели арбитра первого дивизиона Александра Соловьяна.

Почему началось расследование?

Расследование началось два года назад. Скорее всего, дело развернул Франческо Баранка – функционер возглавил комитет по этике и честной игре в декабре 2016-го. Он стартовал с жестких обвинений матча «Мариуполь» – «Горняк»: «Эта игра была возмутительным договорняком. Они подстроили все: победу гостей в первом тайме, победу хозяев в матче, победу с форой (-1), тотал больше 3,5 гола. Отвратительно».

Баранка обещал максимально быстро передать все доказательства в КДК, но на этом шаге поток информации прекратился. Люди посчитали Франческо очередным пустословом – зря. Вероятно, через «Мариуполь» и «Горняк» вскрылись глобальная схема. Чиновники взяли логичную паузу, чтобы провести следствие и публично предъявить обвинения сразу всем преступникам. Что и происходит сейчас.

Какие клубы подозревают?

Официальный список состоит из 33 команд:

• УПЛ: «Александрия», «Ворскла», «Заря», «Звезда» и «Олимпик».• Остальные лиги: «Волынь», «Говерла», «Прикарпатье», «Буковина», «Нива», «Колос», «Оболонь», «Арсенал» Киев, «Десна», «Сумы», «Нефтяник-Укрнефть», «Горняк-Спорт», «Полтава», «Кремень», «Черкасский Днепр», «Ингулец», «Петриковка», «Никополь», «Гелиос», «Металлург» Запорожье», «Николаев», «Судостроитель», «Реал-Фарма», «Жемчужина», «Балканы», «Энергия», «Таврия», «Кристалл»

Вся Украина в шоке оттого, что в перечне есть «Олимпик». Он негласно считается самой душевной и честной командой УПЛ, которая пробилась в Лигу Европы, несмотря на крайне тяжелый бэкграунд.

Как живет клуб из Донецка, который играет в чужом городе и чей президент напоминает Галицкого

Названия еще двух клубов – скрываются следствием.

Это «Динамо» и «Шахтер»?

Неизвестно. Пока топы украинского футбола не давали комментариев и живут в своем мире. Киевляне жалуются на несправедливое золото Донецка в этом сезоне. Сам «Шахтер» торгуется с «Манчестер Юнайтед» за Фреда – за бразильца просят 60 миллионов евро.

Что сказал президент ФФУ?

Андрей Павелко прокомментировал облаву воодушевлено: «Это исторический день и только начало очистки украинского футбола от того, что укоренялось годами. Причем преступники теперь не будут ограничиваться лишь административными штрафами. При необходимости мы будем инициировать усиление ответственности за такие преступления.

Уверен, что работа комитета этики принесет результаты. Это хороший сигнал всем молодым футболистам, которые на пороге совершения подобных преступлений. Мы создали очень полезный кейс для всего европейского футбола».

Что будет дальше?

Суд. КДК собирает улики и опрашивает свидетелей. В скандале замешан весь украинский футбол – на завершающую стадию следствия точно уйдет больше месяца. За договорняки на Украине грозят штрафы в размере 100 окладов труда без вычета налога или тюремное заключение на 3 года со специальной конфискацией имущества.

Главный вопрос: как наказать всех и сразу? Если все подтвердится, в стране будет некому играть.

Самый странный тренер в России. Он утопил две команды РФПЛ за два года

Самый странный матч сезона. «Урал» подозрительно легко проиграл «Тереку»