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    На Украине скандал с договорняками. Под подозрением полстраны


    3.3
    Голосов: 12
    23.05.2018 14:35
    «Динамо» и «Шахтер» не знают будущего.

    Что происходит?

    На Украине разгорелся скандал, по масштабам перекрывающий кальчополи. Полиция объявила, что около 60% профессиональных футбольных клубов страны замешаны в договорных матчах. Все подтвердил глава МВД Арсен Аваков: «Пять ОПГ годами работали в нашем футболе. В эту деятельность вовлечены 35 команд из 10 областей. Их президенты, бывшие и действующие игроки, арбитры, тренеры и околофутбольные структуры».

    Преступники не стеснялись любых средств для обеспечения нужных результатов: от подкупов судей и футболистов до прямых угроз. Ценник на сдачу важных матчей подлетал до 5 тысяч евро, а договорные ставки проходили через азиатских букмекеров.

    В офисе практически каждого клуба Украины уже прошел обыск. Вероятно, процедуры повторятся не один раз. Вчера из здания ФФУ в наручниках вывели арбитра первого дивизиона Александра Соловьяна.

    Почему началось расследование?

    Расследование началось два года назад. Скорее всего, дело развернул Франческо Баранка – функционер возглавил комитет по этике и честной игре в декабре 2016-го. Он стартовал с жестких обвинений матча «Мариуполь» – «Горняк»: «Эта игра была возмутительным договорняком. Они подстроили все: победу гостей в первом тайме, победу хозяев в матче, победу с форой (-1), тотал больше 3,5 гола. Отвратительно».

    Баранка обещал максимально быстро передать все доказательства в КДК, но на этом шаге поток информации прекратился. Люди посчитали Франческо очередным пустословом – зря. Вероятно, через «Мариуполь» и «Горняк» вскрылись глобальная схема. Чиновники взяли логичную паузу, чтобы провести следствие и публично предъявить обвинения сразу всем преступникам. Что и происходит сейчас.

    Какие клубы подозревают?

    Официальный список состоит из 33 команд:

    • УПЛ: «Александрия», «Ворскла», «Заря», «Звезда» и «Олимпик».• Остальные лиги: «Волынь», «Говерла», «Прикарпатье», «Буковина», «Нива», «Колос», «Оболонь», «Арсенал» Киев, «Десна», «Сумы», «Нефтяник-Укрнефть», «Горняк-Спорт», «Полтава», «Кремень», «Черкасский Днепр», «Ингулец», «Петриковка», «Никополь», «Гелиос», «Металлург» Запорожье», «Николаев», «Судостроитель», «Реал-Фарма», «Жемчужина», «Балканы», «Энергия», «Таврия», «Кристалл»

    Вся Украина в шоке оттого, что в перечне есть «Олимпик». Он негласно считается самой душевной и честной командой УПЛ, которая пробилась в Лигу Европы, несмотря на крайне тяжелый бэкграунд.

    Как живет клуб из Донецка, который играет в чужом городе и чей президент напоминает Галицкого

    Названия еще двух клубов – скрываются следствием.

    Это «Динамо» и «Шахтер»?

    Неизвестно. Пока топы украинского футбола не давали комментариев и живут в своем мире. Киевляне жалуются на несправедливое золото Донецка в этом сезоне. Сам «Шахтер» торгуется с «Манчестер Юнайтед» за Фреда – за бразильца просят 60 миллионов евро.

    Что сказал президент ФФУ?

    Андрей Павелко прокомментировал облаву воодушевлено: «Это исторический день и только начало очистки украинского футбола от того, что укоренялось годами. Причем преступники теперь не будут ограничиваться лишь административными штрафами. При необходимости мы будем инициировать усиление ответственности за такие преступления.

    Уверен, что работа комитета этики принесет результаты. Это хороший сигнал всем молодым футболистам, которые на пороге совершения подобных преступлений. Мы создали очень полезный кейс для всего европейского футбола».

    Что будет дальше?

    Суд. КДК собирает улики и опрашивает свидетелей. В скандале замешан весь украинский футбол – на завершающую стадию следствия точно уйдет больше месяца. За договорняки на Украине грозят штрафы в размере 100 окладов труда без вычета налога или тюремное заключение на 3 года со специальной конфискацией имущества.

    Главный вопрос: как наказать всех и сразу? Если все подтвердится, в стране будет некому играть.

    Самый странный тренер в России. Он утопил две команды РФПЛ за два года

    Самый странный матч сезона. «Урал» подозрительно легко проиграл «Тереку»

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global, Tribuna
    Рейтинг: 3.3 Голосов: 12
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +478

      DimonSPM 16 сентября 2018, 00:01

      Это просто передел влияния.
      Сначала ботвили одним, теперь будут другим.
      И нет там никакой очистки - всё это чушь

      0
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      Рейтинг: +15

      Muler 4 июля 2018, 23:11

      98% команд из низших лиг, вы че смеетесь ? в любой стране договорняки в низших лигах, возьмите рф,да вы офигеете от того как проводятся матчи в этой стране,только проблема в том,что в рф знают об этом на высшем уровне и молчат потому что имеют копейку ,а на укр нет и пытаются с этим бороться ,вот вся разница, а то тут пену распустили,украинский футбол терпит крах и тд и тп, откуда я знаю как устроен российский? сам играл,видел ,знаю,когда команду не пропускают даже в фнл,потому что кто то заплатил больше чтобы пройти,так что закрыли бы рты свои и молча наблюдали за своим "прогрессирующим" футболом. И кстати , коррупция в этом плане и в высшей лиге футбола рф,я думаю знать подробности нкто не хочет,а то от слез болельщиком российского футбола , страна потонет,лучше смотрите ,болейте и не думайте о том,что все давно расписано кто кого и как, ставки и все такое,ну вы понимаете))

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      Рейтинг: +10

      Geels 26 мая 2018, 19:10

      Мы в Украине хоть как-то упираемся произволу , а на Рассеи полный беспредел не только в футболе ...И не надо сравнивать Порошенку с любым другим президентом ( на совковом простр. )...т.к. он интеллектуально на высоте, выше всех ...и не из спецслужб т.е. не потомок вертухаев, стукачей или палачей ( а который дважды судимый хотел страну взять в плен..сбежал на Рассею, которая ему помогала в безобразиях на Донбассе ...не любим мы " царских особ " )...

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      Рейтинг: +6856

      Антибиотик 24 мая 2018, 19:31

      В низших лигах играются договорняки во всех странах мира, а вот по командам из вышки нужно пройтись по полной схеме. Но, нужно ли это УПЛ? После чистки в итальянской Серии А итальянский футбол упал ниже уровня городской канализации.

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      Рейтинг: +2523

      Чермындыр 24 мая 2018, 16:51

      То кляты москали во всем виноваты

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      Рейтинг: +38

      Grindcore 24 мая 2018, 09:50

      У нас хоть в конце сезона была ожесточённая борьба 5, а то и 6 команд. Кто-то боролся за попадание в ЛЧ, другие за попадание в ЛЕ. На Украине борьбы по сути нет. Только договорняки. Куда смотрит Петро "свинорылый алкаш" Порошенко ?

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      Рейтинг: +6856

      Антибиотик > Grindcore 24 мая 2018, 19:33

      Петро смотрит на дно гранёного стакана и то еле-еле и одним глазом.

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      Рейтинг: +38

      Grindcore 24 мая 2018, 09:47

      Ну вот... доскакались. Чемпионат 2-х команд.
      Андрюха Яромоленко спёкся в Боруссии Дортмунд. Женя Коноплянка так и не раскрылся в Шальке. Всё пошло по /7u3ge.

      1
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      Рейтинг: +211

      х** вам всем 23 мая 2018, 20:01

      ножки худенькие а жить хочется

      -1
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      Рейтинг: +139

      Pres Arsenal 23 мая 2018, 19:56

      Да показуха это все.Не может быть чтобы в этом не были замешаны все клубы УПЛ,первой и второй лиг,а наказывают и называют виновных только выборочно.Я уверен что даже посадят человек 5-10,которые зарабатывают тысячи гривен,если они конечно за границу перед тем не убегут,а те кто зарабатывают миллионы-миллиарды гривен останутся нетронутыми.

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      Рейтинг: +6856

      Антибиотик > Pres Arsenal 24 мая 2018, 19:36

      Может и не показуха. Там сейчас война между олигархами идет, друг у друга имущество отжимают, устроили передел власти. Так, что сейчас предсказывать- себя не уважать. Это же зазеркалье!

      0
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      Рейтинг: +148

      P10NER 23 мая 2018, 18:49

      Президент Украины: -"В этом замешана Россия!"

      2
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