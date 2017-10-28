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    • «Учитель английского в Уфе сказал: «Ты чокнутый придурок! Это хоккейный город». Объездить Европу и увидеть все чемпионаты

    «Учитель английского в Уфе сказал: «Ты чокнутый придурок! Это хоккейный город». Объездить Европу и увидеть все чемпионаты


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    Голосов: 13
    28.10.2017 11:20
    Невероятная история англичанина Мэтта Уокера, который на год бросил работу и теперь ездит по континенту, изучая футбол и находя приключения.

    «Я честно пришел к шефу и попросил на один год отпуск за свой счет. Причина – хочу смотреть футбол»

    «17 лет я работаю в департаменте статистики в Лондоне. Когда столько времени сидишь в офисе и погружаешься в одни цифры, можно умереть от скуки. Понял, что пора что-то менять. Хотелось новой жизни, других ощущений и хоть как-то стать ближе к миру футбола. Я честно пришел к шефу и попросил на один год отпуск за свой счет. Причина – хочу смотреть футбол.

    Случилось это после того, как мне в руки попала книга Чарли Коннелли «Stamping Grounds». Это 300 интереснейших страниц о футболе, жизни и людях в Лихтенштейне. Да-да, вы не поверите, но даже о любительском футболе в таком карликовом государстве можно очень интересно написать. Но не думайте, что больше половины содержания книги – это описания матчей чемпионатов или игр сборной с фотографиями. Чарли настолько классно продумал сюжет, что я прочел «Stamping Grounds» несколько раз.

    Благодаря этому я понял две вещи. Первая – футбольная жизнь не крутится только вокруг таких грандов, как «Реал», «Барселона» или «Манчестер Юнайтед». Вторая – футбол и люди настолько отличаются друг от друга в европейских странах, что захотелось посмотреть на это своими глазами. Но я не стал концентрироваться на одной конкретной территории, а принял решение побывать во всех странах, которые входят в УЕФА, и за время своего визита посетить в каждой из них хотя бы по одному матчу местного чемпионата. Свой проект я так и назвал: «55 футбольных наций». Как только я объеду все 55 стран, ждите мою книгу. О чем она будет? О европейском футболе и о людях».

    «В Казахстане перед матчем резали барана, в России за гостевую команду болеет больше людей, чем за домашний клуб»

    «На данный момент я побывал в 23 странах. Остается еще больше половины, но до конца мая время есть. Пока закрыл Скандинавию, Британию, Балканы и побывал во всех странах бывшего СССР. Свой долгий путь я начал поездкой в Грузию. Эта страна мне очень понравилась. Там вкусная еда, добрые люди, красивая природа. Если бы у меня спросили, в какой из тех стран, что я побывал, хотел бы жить, выбрал бы Грузию.

    Хоть я побывал пока не во всех странах, но разница чувствуется огромная. Взять Армению и Турцию. Эти страны граничат друг с другом. Но матчи турецких клубов проходят на классных стадионах в присутствии 20 тысяч зрителей, а игра армянского чемпионата проводилась на поле без трибун и инфраструктуры. Это было похоже даже не на товарищеский спарринг, а на игру ребят в моем дворе.

    Главное, что почти каждый матч в той или иной стране дарит мне незабываемые впечатления. В Казахстане перед матчем резали барана и его кровью поливали газон. В России на домашнем матче «Уфы» стадион оказался полон приезжими болельщиками «Спартака». В Англии такое просто невозможно. В Гибралтаре чемпионат разыгрывают 10 команд на одном стадионе, поэтому матчи одного тура растянуты на три дня. Эта страна стала единственной, где я посмотрел все пять матчей – то есть весь целый тур.

    В Трабзоне домашняя команда вела уверенно со счетом 3:0 после первого тайма, но проиграла 3:4. Это просто безумно! Никогда в жизни я не видел даже по ТВ, чтобы команда упустила не то что победу, а даже ничью, ведя в счете в три мяча. Бразилец Вагнер Лав тогда в одиночку вытащил свою команду и забил за «Аланьяспор» хет-трик.

    В Белоруссии мне запомнился матч с участием команды «Крумкачи». Они проигрывали 1:2, но их вратарь сравнял счет и забил гол из своей штрафной, выбивая мяч вперед от ворот до ворот.

    Бывает и такое, что мне не очень нравится сам матч, но впечатляет что-то вокруг. Например, в Молдове я попал на скучный матч с участием местного «Зимбру». Среди молодых фанатов этого клуба был мужчина по имени Влад. Ему 44 года, а он зажигал и шумел с 18-20-летними пацанами так, что еще мог дать им фору. Почти все на секторе годятся ему в сыновья, а он себя ведет с ними настолько по-свойски, что разницы в возрасте даже не ощущается. Чтобы увидеть таких влюбленных в свою команду и футбол людей, как Влад, я и езжу по европейским странам. Им я отведу отдельное место на страницах своей будущей книги».

    «На Фарерах батон хлеба стоит 5 евро, а на Украине можно купить пиво за 50 центов»

    «Один из главных критериев, которым я руководствуюсь, когда еду в ту или иную страну – это климат. Например, в Израиль летом очень жарко, поэтому туда лучше ехать в январе. В Финляндии или России зимой холодно, там лучше побывать летом или ранней осенью.

    Также учитываю географическое расположение. Понятно, что посетив Фарерские острова или Исландию, я не полечу оттуда в Казахстан. Гораздо удобнее и экономичнее ездить по соседним странам. Нет у меня и определенного критерия в выборе матчей. Иногда я действительно хочу посмотреть конкретный клуб. Иногда делаю выбор в пользу города и иду на тот матч, который там будет.

    За все поездки плачу сам. У меня нет спонсора, и мне никто не помогает деньгами. Иногда люди, с которыми я знакомлюсь в разных городах, покупают мне пиво. Долгое время я откладывал свои сбережения, готовился, понимал, что будет нелегко. Но я стараюсь много и не тратить. Останавливаюсь в простеньких гостиницах, по дорогим ресторанам не хожу. Когда есть возможность, передвигаюсь не самолетами, а поездами или автобусами.

    На каждую страну у меня свой бюджет, в зависимости от уровня жизни и экономики в ней. Понятно, что пребывание в Швеции и Дании мне обошлось гораздо дороже, чем в Украине или Молдове. Сильно ударила по карману поездка на Фареры. Там ведь нет никакого своего производства кроме рыбы. Все продовольствие везут на пароме. Батон хлеба стоит только 5 евро. На Украине же бутылку пива можно купить за 50 центов. Такой вот контраст цен».

    «Ты, чокнутый придурок! Нашел куда ехать. Тут хоккейный город. На футбол у нас в Уфе всем плевать»

    «В России я был в трех городах: Уфа, Москва и Тула. Ваша страна настолько огромна и разнообразна, что мне не хватило бы и года, чтобы ее понять и изучить. Уфа вечерами мне казалась городом-призраком. Очень мало людей на улицах. Самая сложная проблема, с которой я столкнулся – никто не знает английского языка. Никто не мог мне помочь и объяснить, как добраться до гостиницы. Бесконечные бетонные жилые кварталы отправили меня в оцепенение, я заблудился и пропустил стадион.

    К счастью, мне попался местный учитель английского. Он был первым из человек тридцати, кто смог со мной пообщаться. «Как англичанина занесло в Уфу?» − спросил он меня. Я объяснил, что приехал специально ради того, чтобы посетить футбольный матч местной команды. Его следующие слова меня просто шокировали: «Ты чокнутый придурок! Нашел куда ехать. Тут хоккейный город. На футбол у нас в Уфе всем плевать».

    И он ведь оказался прав. В тот день «Уфа» играла со «Спартаком». Фанатов гостей было так много, что я сначала подумал, что это хозяева. Но все вышло наоборот. В день матча город Уфа стал красно-белым. Я был в шоке. За выездную команду приехало болеть так много людей, но при этом местных фанов можно было посчитать на пальцах. У нас в Англии такое невозможно. Домашняя команда всегда получает больше поддержки.

    Из Уфы я прилетел в Москву. Ваша столица впечатляет. По городскому движению она ничем не уступает Лондону. Такой же сумасшедший мегаполис. А оттуда я поехал в Тулу на матч местного «Арсенала» и «СКА-Хабаровск». Гости пролетели четыре тысячи километров на свой первый выезд в сезоне. Мне понравилась шутка про хабаровскую команду: как только они заканчивают свой матч, им сразу надо лететь на следующую игру. Это удивительный случай. Я даже не мог себе представить, что есть такой клуб, который базируется так отдаленно от других участников чемпионата. Наверно, и правда, они тренируются в самолетах и больше путешествуют, чем играют в футбол.

    Тульская команда мне понравилась своими болельщиками. Они гнали своих футболистов вперед, и стадион был почти полный. В конце матча местные фаны начали петь: «Однажды мы станем такими же знаменитыми, как «Арсенал» Лондон». Сомневаюсь, что это когда-то произойдет, но атмосфера мне понравилась.

    В Англии много пишут о том, что в России очень опасно из-за футбольных хулиганов. Но я убедился, что это не так. На матчах была спокойная атмосфера. Я думаю, Россия нормально проведет чемпионат мира в 2018 году. Главный минус в том, что очень мало русских говорит по-английски. Это усложняет многие вещи. В Туле один парень даже не верил, что я настоящий англичанин. Просил через нашего общего знакомого произнести меня пару фраз на английском, но даже после этого думал, что я притворяюсь и разыгрываю его».

    «Когда на меня вышли La Gazzetta dello Sport, The Guardian и португальский GQ, понял, что людям интересен мой проект»

    «Как только поставил себе цель побывать в 55 странах, входящих в УЕФА, я создал сайт. Там можно ознакомиться с репортажами о странах и матчах, на которых я побывал, посмотреть фотографии и почитать обо мне. Поначалу не задумывался о какой-то личной популярности или пиаре. Честно говоря, даже не ожидал, что все так получится.

    Сам я никому не навязываюсь СМИ, но меня находят, пишут, звонят, предлагают встретиться. Когда на меня вышли La Gazzetta dello Sport, The Guardian и португальский GQ, понял, что людям интересен мой проект. Общался с журналистами из Сербии, Болгарии, Молдовы, Украины. Румынское ТВ когда узнало, что я в Молдове и оттуда еду Румынию, предложило встретиться и пригласило в студию на передачу. Бывает, что я уже посетил какую-нибудь страну, а местные журналисты только через месяц узнают об этом и хотят пообщаться. Так было, к примеру, с Казахстаном.

    Чаще всего журналисты мне задают вопрос о том, привожу ли я какие-нибудь конкретные сувениры или что-то на память из каждой страны. Вначале я хотел собирать билеты, но эта затея отпала – во многих странах вход на футбол свободный, и их не печатают. Затем хотел покупать шарфы команд-хозяев, но и атрибутика, увы, есть не у всех. В итоге остановил свой выбор на фотографиях. Мои фотографии – и есть лучшая для меня память».

    Если вам интересно узнать больше информации о Мэтте Уокере и его поездках, это можно сделать на страницах проекта 55 Football Nations:

    www.55footballnations.com

    instagram.com/55FootballNations

    facebook.com/55FootballNations

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: 55footballnations.com
    Рейтинг: 4 Голосов: 13
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +826

      alex kidn 30 октября 2017, 11:24

      Уфу нахер в фнл

      0
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      Рейтинг: +39

      antonson10 30 октября 2017, 11:01

      вот что действительно развивает спорт - интерес людей. Нихера не новые стадионы и миллиардные вложения. Если люди в Уфе не хотят на футбол ходить, то и футбола там не будет! так же и с другими городами, даже Москва на рядовые матчи чемпионата не собирает полный стадион!

      0
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      ...
      Рейтинг: +40

      Cергей Беседин > antonson10 30 октября 2017, 15:03

      С чего-то же надо начинать. Пускай сейчас не ходят, но может со временем народ и потянется. Главное, что у людей в Уфе есть желание развивать футбол

      1
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      ...
      Рейтинг: +793

      Dimonadze > antonson10 31 октября 2017, 13:38

      У нас в Тагиле очень многие хотят смотреть футбол, но нет команды. Точнее есть. "Уралец", команда выступающая в ЛФК, идущая на последнем месте с одними поражениями, потому что не могут даже стабильно платить футболистам жалкие 20 тысяч рублей, и они работаю на стороне ещё. Ни область, ни город не могут помочь ни финансами, ни спонсарами. Есть у нас хоккейный клуб "Спутник", который спонсировал УралВагонЗавод, но власть как только стала московская, то сразу сказали, что пусть "Спутник" ищет нового спонсора, а у нас нет таких крупных предприятий, способных содержать клубы. Многие любители футбола ездят на "Урал".

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7802

      mihail200606 29 октября 2017, 17:48

      ну вообще то парень молодец... не знаю что там за отдел статистики где он работал, но на свои сбережения объездить 55 стран, не работая при этом, это неплохо)))

      0
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      ...
      Рейтинг: +40

      Cергей Беседин > mihail200606 30 октября 2017, 15:01

      Он взял отпуск за свой счет. До этого долго работал и откладывал. Мэту 40 лет, у него нет жены и детей (он живет с котом), поэтому он у него не такие уж большие жизненные затраты. В своих поездках он тоже очень экономен. На такси даже почти не ездит, передвигается с помощью общественного транспорта. По ресторанам на ходит, останавливается в недорогих гостиницах. Так что не так уж много он тратит и не сильно это лупит по его караману.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1994

      Pourport 28 октября 2017, 22:34

      Самая сложная проблема, с которой я столкнулся – никто не знает английского языка.
      Добро пожаловать на ЧМ2018!)

      1
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      ...
      Рейтинг: +12195

      BRO_football > Pourport 28 октября 2017, 23:30

      Всё нормально. Мутко научит)

      2
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    • ...
      Рейтинг: +40

      Cергей Беседин 28 октября 2017, 22:26

      Большое спасибо всем за приятные комментарии моего труда. Мэт, действительно, большой молодец. Ждем его книгу.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +17247

      vick-north-west 28 октября 2017, 21:33

      Невероятно! Только англичанин мог пойти на такой квест по футбольному миру. Остальные ездят просто по курортам или кухню-напитки изучают.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +5490

      Lester84 28 октября 2017, 12:57

      Вот все-таки англичане молодцы! Зае*ался человек на работе, захотел тайм-аут взять - на тебе отпуск за свой счет на год. У нас после такой просьбы в лучшем случае на йух пошлют, а в худшем - с работы попрут.

      5
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    • ...
      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 28 октября 2017, 08:12

      Одна из лучших статей которую я читал на бомбардире, и очень позитивная)

      6
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    • ...
      Рейтинг: +328

      ИванЯ 28 октября 2017, 07:20

      По хорошему завидую ему, он молодец!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 28 октября 2017, 01:13

      Книга потянет на первый приз в КП.

      2
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