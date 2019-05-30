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    Сарри хоронили, но этой ночью он всех заткнул


    3.1
    Голосов: 11
    30.05.2019 00:02
    Теперь вы точно не назовете его лузером.

    Первый год Сарри в Англии называют провалом. Тренера много критиковали, он был близок к увольнению, ссорился с Кепой, а за день до финала и вовсе свалил с тренировки. Но давайте смотреть на результаты. Итальянец быстро перестроил команду, занял третье место в чемпионате после выдающихся «Сити» и «Ливерпуля», дошeл до финала Кубка Лиги и взял чашку Лиги Европы.

    В последнем матче в АПЛ «Арсенал» задушил «Челси» прессингом и уверенно победил. После проигрыша Сарри обвинял игроков бесхребетности: «Я невероятно зол. Это поражение вытекает из психологии. Я не могу принимать такие поражения. Кажется, эту группу игроков слишком трудно мотивировать. Наша команда не славится бойцовскими качествами. Мы так и не сыграли в свой футбол». Сегодня футболисты «Челси» доказали, что у них есть характер и что они могут заставлять соперника играть так, как им надо.

    После того матча Сарри сделал выводы и не дал Эмери навязать свою игру. К тому же внeс изменения в перерыве: «Челси» стал чаще переходить на чужую половину, увереннее контролировать мяч (что важно для Сарри) и перестал попадать в прессинг-ловушки «Арсенала».

    Ещe одна важная деталь: Сарри не испугался выпустить на финал часть состава, которую использовал только в Лиге Европы. Кристенсен, Эмерсон и Жиру были основными в ЛЕ и мало играли в АПЛ. Но сегодня вышли и зарешали: Жиру забил и отдал, Эмерсон оформил ассист.

    Сарри всегда считали лузером. За тренерскую карьеру он не побеждал ни в одном турнире. Даже выходил в Серию А с «Эмполи» со второго места. Постоянно был вторым в Италии после «Юве». Проигрывал в финале кубка «Манчестер Сити».

    Сегодня Сарри официально перестал быть вечным неудачником. И даже больше: он переиграл короля решающих матчей Эмери ещe никогда не проигрывал в финалах Лиги Европы.

    Материалы, которые выходили до финала:

    Жиру провалился в АПЛ. Но в Лиге Европы он рвет всех

    Перед финалом ЛЕ «Челси» сыграет благотворительный матч в США. Сарри недоволен, но это важно для клуба

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3.1 Голосов: 11
    Комментарии2
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      Рейтинг: +16

      DonBaton 30 мая, 07:26

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ну раз в год и палка стреляет,так что это его первый и последний трофей.

      -5
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      Рейтинг: +7064

      Cules2013 30 мая, 06:33

      Справедливости ради, трофеи ему было выиграть ранее не просто, с учётом кого и где он тренировал. Значит "трофейного проклятия" на нём нет, просто шансов таких вот, как вчера, не попадалось.
      Сарри провёл хороший год в Челси. Правда, это ещё один повод боссам Юве переманить Сарри)

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