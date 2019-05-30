Сарри хоронили, но этой ночью он всех заткнул

Теперь вы точно не назовете его лузером.

Первый год Сарри в Англии называют провалом. Тренера много критиковали, он был близок к увольнению, ссорился с Кепой, а за день до финала и вовсе свалил с тренировки. Но давайте смотреть на результаты. Итальянец быстро перестроил команду, занял третье место в чемпионате после выдающихся «Сити» и «Ливерпуля», дошeл до финала Кубка Лиги и взял чашку Лиги Европы.

twit text — Goal (@goal) May 29, 2019

В последнем матче в АПЛ «Арсенал» задушил «Челси» прессингом и уверенно победил. После проигрыша Сарри обвинял игроков бесхребетности: «Я невероятно зол. Это поражение вытекает из психологии. Я не могу принимать такие поражения. Кажется, эту группу игроков слишком трудно мотивировать. Наша команда не славится бойцовскими качествами. Мы так и не сыграли в свой футбол». Сегодня футболисты «Челси» доказали, что у них есть характер и что они могут заставлять соперника играть так, как им надо.

После того матча Сарри сделал выводы и не дал Эмери навязать свою игру. К тому же внeс изменения в перерыве: «Челси» стал чаще переходить на чужую половину, увереннее контролировать мяч (что важно для Сарри) и перестал попадать в прессинг-ловушки «Арсенала».

Ещe одна важная деталь: Сарри не испугался выпустить на финал часть состава, которую использовал только в Лиге Европы. Кристенсен, Эмерсон и Жиру были основными в ЛЕ и мало играли в АПЛ. Но сегодня вышли и зарешали: Жиру забил и отдал, Эмерсон оформил ассист.

Сарри всегда считали лузером. За тренерскую карьеру он не побеждал ни в одном турнире. Даже выходил в Серию А с «Эмполи» со второго места. Постоянно был вторым в Италии после «Юве». Проигрывал в финале кубка «Манчестер Сити».

twit text — Squawka Football (@Squawka) May 29, 2019

Сегодня Сарри официально перестал быть вечным неудачником. И даже больше: он переиграл короля решающих матчей – Эмери ещe никогда не проигрывал в финалах Лиги Европы.

Материалы, которые выходили до финала:

Жиру провалился в АПЛ. Но в Лиге Европы он рвет всех

Перед финалом ЛЕ «Челси» сыграет благотворительный матч в США. Сарри недоволен, но это важно для клуба