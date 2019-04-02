Перед финалом ЛЕ «Челси» сыграет благотворительный матч в США. Сарри недоволен, но это важно для клуба

Продолжаются акции против дискриминации любых видов.

Сразу после игры с «Айнтрахтом» (1:1, 4:3 пен) обсуждался не только сам выход «Челси» в финал Лиги Европы, но и важная ситуация вокруг него. Через три дня после завершения сезона АПЛ игроки «Челси» выйдут на поле в Бостоне, где сыграют с «Нью-Инглэнд Революшн». По московскому времени эта встреча пройдет 16 мая в 3:10. Финал Лиги Европы – 29 мая, 22:00.

Когда Маурицио Сарри выступал на пресс-конференции, он развернуто ответил на вопрос об этой игре: «Думаю, теперь нам будет сложнее. Мы сыграли 61 матч, так что это очень сложно. Нам нужно отдохнуть. К сожалению, мы должны поехать в США, чтобы сыграть там матч. Затем у нас будет 10 дней, чтобы подготовиться к последней игре».

Матч подается с девизом «Финальный свисток ненависти». Суть в том, чтобы выступить против дискриминации, предрассудков, антисемитизма и преступлений. «Нью-Инглэнд Революшн» и «Челси» объединились в этой истории. Семья Крафт и Роман Абрамович, владельцы клубов, пожертвуют по миллиону долларов благотворительным организациям.

«Челси» обязался привезти в Бостон основной состав. Там точно будут Аспиликуэта, Игуаин, Азар, Канте – все они анонсированы в рекламном материале. «Мы рады объединению с «Челси »в этих усилиях по борьбе с антисемитизмом и дискриминацией. Надеемся объединить все типы людей в поддержку этого важного дела», – рассказал защитник Майкл Мансьенн.

Сесар Аспиликуэта тоже рад: «Дискриминация и антисемитизм слишком распространены в обществе. Наш матч против «Нью-Инглэнд Революшн» будет использовать силу спорта для поощрения терпимости и равенства». Не зря «Челси» уже больше года проводит акции против враждебного отношения к евреям.

В январе 2018-го клуб запустил кампанию «Скажи нет антисемитизму». Инициативу поддержал Роман Абрамович. Игроки «Челси» посещали школы, где рассказывали о равенстве всех людей, еврейской культуре и вере. Кампания стартовала через четыре дня после Дня памяти жертв Холокоста. Его в «Челси» тоже отмечают ежегодно.

«Челси» стал первым клубом АПЛ, отправившим делегацию на Марш жизни. Представители клуба посещали Освенцим уже два года подряд, а Роман Абрамович предложил отправлять туда провинившихся болельщиков. За все эти действия клуб получил награду от LA LICRA – международной организации по борьбе с расизмом и антисемитизмом.

Товарищеская игра с «Нью-Инглэнд Революшн» – еще одна ключевая история. Общее расстояние до Бостона и обратно оценивают примерно в 6500 миль – это около 10460 километров. Такое путешествие точно не поможет уставшей команде перед финалом еврокубка, но оно важно с точки зрения командного имиджа.

Возможно, все это даже важнее качественной подготовки к финальному матчу Лиги Европы.

Главное противостояние финала:

Король решающих матчей против вечного лузера. Эмери и Сарри в финале Лиги Европы