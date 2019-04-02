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    Перед финалом ЛЕ «Челси» сыграет благотворительный матч в США. Сарри недоволен, но это важно для клуба


    5
    Голосов: 1
    Сегодня, 14:25
    Продолжаются акции против дискриминации любых видов.

    Сразу после игры с «Айнтрахтом» (1:1, 4:3 пен) обсуждался не только сам выход «Челси» в финал Лиги Европы, но и важная ситуация вокруг него. Через три дня после завершения сезона АПЛ игроки «Челси» выйдут на поле в Бостоне, где сыграют с «Нью-Инглэнд Революшн». По московскому времени эта встреча пройдет 16 мая в 3:10. Финал Лиги Европы – 29 мая, 22:00.

    Когда Маурицио Сарри выступал на пресс-конференции, он развернуто ответил на вопрос об этой игре: «Думаю, теперь нам будет сложнее. Мы сыграли 61 матч, так что это очень сложно. Нам нужно отдохнуть. К сожалению, мы должны поехать в США, чтобы сыграть там матч. Затем у нас будет 10 дней, чтобы подготовиться к последней игре».

    Матч подается с девизом «Финальный свисток ненависти». Суть в том, чтобы выступить против дискриминации, предрассудков, антисемитизма и преступлений. «Нью-Инглэнд Революшн» и «Челси» объединились в этой истории. Семья Крафт и Роман Абрамович, владельцы клубов, пожертвуют по миллиону долларов благотворительным организациям.

    «Челси» обязался привезти в Бостон основной состав. Там точно будут Аспиликуэта, Игуаин, Азар, Канте – все они анонсированы в рекламном материале. «Мы рады объединению с «Челси »в этих усилиях по борьбе с антисемитизмом и дискриминацией. Надеемся объединить все типы людей в поддержку этого важного дела», – рассказал защитник Майкл Мансьенн.

    Сесар Аспиликуэта тоже рад: «Дискриминация и антисемитизм слишком распространены в обществе. Наш матч против «Нью-Инглэнд Революшн» будет использовать силу спорта для поощрения терпимости и равенства». Не зря «Челси» уже больше года проводит акции против враждебного отношения к евреям.

    В январе 2018-го клуб запустил кампанию «Скажи нет антисемитизму». Инициативу поддержал Роман Абрамович. Игроки «Челси» посещали школы, где рассказывали о равенстве всех людей, еврейской культуре и вере. Кампания стартовала через четыре дня после Дня памяти жертв Холокоста. Его в «Челси» тоже отмечают ежегодно.

    «Челси» стал первым клубом АПЛ, отправившим делегацию на Марш жизни. Представители клуба посещали Освенцим уже два года подряд, а Роман Абрамович предложил отправлять туда провинившихся болельщиков. За все эти действия клуб получил награду от LA LICRA – международной организации по борьбе с расизмом и антисемитизмом.

    Товарищеская игра с «Нью-Инглэнд Революшн» – еще одна ключевая история. Общее расстояние до Бостона и обратно оценивают примерно в 6500 миль – это около 10460 километров. Такое путешествие точно не поможет уставшей команде перед финалом еврокубка, но оно важно с точки зрения командного имиджа.

    Возможно, все это даже важнее качественной подготовки к финальному матчу Лиги Европы.

    Главное противостояние финала:

    Король решающих матчей против вечного лузера. Эмери и Сарри в финале Лиги Европы

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Челси»
    Рейтинг: 5 Голосов: 1
    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +403

      Niko 33 минуты назад

      Да бросьте. 12 дней более чем что б восстановиться после перелёта и подготовиться

      0
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      Рейтинг: +2022

      mutabor0992 42 минуты назад

      О задрючили со своими акциями!!!А когда уже пройдет акция в поддержку НОРМАЛЬНЫХ БЕЛЫХ ЕВРОПЕИДОВ НЕ ГЕЕВ???!?!!!!!!С плакатами FUCK OFF ALL!!!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +5571

      Skull_Boy 45 минут назад

      Молодняк возьми и все

      0
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      Рейтинг: +374

      LMI 1 час назад

      Счастливой дороги, а мы уж как-нить в Англии будем готовиться

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