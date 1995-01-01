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    Король решающих матчей против вечного лузера. Эмери и Сарри в финале Лиги Европы


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    Голосов: 1
    Сегодня, 02:17
    Они уже успели изучить друг друга.

    Эмери и Сарри возглавили свои команды прошлым летом. Оба дотошные тактики, устроившие в клубах перестройку. Оба по ходу сезона попадали под давление фанатов и прессы. Теперь у обоих есть шанс выиграть еврокубок в дебютном сезоне.

    Уже играли между собой

    Впервые команды с новыми тренерами встретились сразу в финале. Товарищеского турнира под названием Международный Кубок чемпионов. На тот момент Сарри всего две недели как возглавил лондонцев. Игра была сугубо тренировочной, поэтому анализировать еe нет смысла. В основное время команды сыграли вничью, по пенальти выиграл «Арсенал».

    Первый официальный матч при новых коучах «Арсенал» и «Челси» сыграли уже во втором туре АПЛ. Та игра жила на эмоциях и строилась на индивидуальном мастерстве футболистов – обе команды только начинали меняться. Сарри и Эмери понятия не имели, как играть друг против друга. В итоге победил «Челси», но тогда это ничего не значило. Эмери после матча сказал, что доволен игрой команды и счастлив, несмотря на поражение.

    Игра во втором круге была совсем иной – тренеры досконально изучили друг друга и устроили тактическую рубку. В том матче Эмери был лучше: «Арсенал» задушил соперника прессингом, перекрыл Жоржиньо, не дал пространства на своей половине и забил два мяча со стандартов.

    Сарри посчитал, что тот матч бессмысленно обсуждать с тактической стороны: «Они были намного более мотивированы, поэтому обсуждать тактические моменты просто нет смысла». И обрушился на своих игроков: «Я невероятно зол. Это поражение вытекает из психологии. Я не могу принимать такие поражения. Кажется, эту группу игроков слишком трудно мотивировать. Наша команда не славится бойцовскими качествами. Сегодня мы так и не сыграли в свой футбол».

    Для понимания контекста важно, что на тот момент «Челси» был в глубоком кризисе – после той игры лондонцы проиграли «Борнмуту» (0:4) и «Манчестер Сити» (0:6). У«Арсенала» всe было более-менее нормально.

    Что тренеры говорят друг о друге

    Когда Сарри называет другого специалиста «атакующим тренером» – он делает ему наивысший комплимент. Маурицио кидал респект Эмери перед их очным матчем : «В Англии я восхищался работой атакующих тренеров Клоппа и Гвардиолы, а теперь к ним прибавился Эмери. Унай – знаток и отличный профессионал. Организация атакующей игры в его командах на самом высоком уровне».

    Эмери тоже комплиментарно отзывался о Сарри перед зимней победой: «У его команды есть свой стиль. Очень хороший стиль. И сильный характер. Теперь, включая матчи «Челси», мы сразу понимаем, что эту команду тренирует Сарри».

    В феврале Сарри, попадая под жесткий пресс журналистов, пытался оправдаться за счeт «Арсенала»: «Я продолжаю слышать, как люди хвалят то, как проводит сезон «Арсенал». Но их нет в финале Кубка лиги, у них меньше очков в АПЛ. В Лиге Европы они вышли в 1/8 финала, но и мы тоже. Я не понимаю, почему люди ведут себя, словно мы плохо проводим сезон, а «Арсенал» – хорошо».

    Как тренеры играют в финалах

    Эмери почти король финальных матчей. У него три победы в Лиги Европы с «Севильей» и шесть из шести побед в французских финалах кубков. Почти – потому что он три раза из трeх проигрывал в финалах Суперкубка УЕФА. Там ему совсем не прет.

    Но определeнно Унай знает, как играть в решающих матчах: «Когда играешь в финале, нужно биться каждую минуту, зная, что в одни моменты соперник будет сильнее, а в другие уже ты сможешь навязать свою игру. Нужно уметь справляться с такими ситуациями… как с негативными, так и положительными. Это и есть борьба – быть наготове все 90 минут», – рассказывал исспанец.

    Сарри лишь раз в карьере играл в финале. Совсем недавно – против «Манчестер Сити». В том самом матче, когда Маурицио не смог заменить Кепу, и «Челси» проиграл по пенальти. Вообще, на счету итальянца ровно ноль титулов. В чемпионате Италии он дважды брал серебро. Даже, выводя «Эмполи» в высшую лигу, Маурицио был занимал с командой лишь второе место в Серии Б.

    Итальянец сильно рассчитывает прервать эпоху лузерства победой в этой Лиги Европы: «На этот раз я не хочу просто играть в финале. Я хочу выиграть его!»


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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 1 Голосов: 1
    Комментарии1
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      Рейтинг: +653

      Mariner 36 минут назад

      А почему нет варианта "мне пофиг"? ))

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