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    Провал «Барсы» не случайность. Вальверде сделал ее трусливой и однотипной


    2.8
    Голосов: 4
    Сегодня, 16:50
    То есть виноват тренер?

    Да, «Ливерпуль» был очень крут. Но результат не аномалия. Сегодняшняя «Барса» предрасположена к таким поражениям.

    «Барселона» никогда не была такой прагматичной

    С уходом Гвардиолы «Барса» начала отход от фирменного стиля. С Вилановой, Мартино и Энрике команда поступательно стала меньше прессинговать и владеть мячом. А с Вальверде окончательно изменилась. Он делает с «Барселоной» всe то, что ненавидит Пеп: отказывается от прессинга, обороняется владением и играет с двумя центральными полузащитниками.

    Уже второй год в важных матчах «Барса» чаще использует схему 4-4-2. Эта формация предполагает глубокие позиции вингеров, отсутствие прессинга (Месси и Суарес ходят пешком без мяча) и отказ от острого владения. Вчера вместо Коутиньо тренер выпустил Семеду и, по сути, стал играть с двумя защитниками на одном фланге. А вместо Видаля – бразильца Артура для лучшего контроля матча. Обе замены – попытка засушить и успокоить игру. Обе были сделаны уже при счeте 3:0.

    Вальверде понимал, что не может полагаться на позиционные атаки, поэтому до конца ставил на контригру. Всe потому, что сейчас у «Барселоны» нет атакующей системы. Команда полагается на импровизацию и индивидуальное мастерство атакующих игроков.

    Ещe никогда в истории «Барса»…

    ... не была настолько зависима от Месси

    Практически все атаки этой «Барселоны» строятся на гениальности Лео. Он никогда не был настолько стоячим, когда его команда без мяча. И никогда не был настолько вовлечeн в игру, когда «Барса» с мячом. Каждый тренер «Барселоны» придумывал для Месси роль, которая скрывала его недостатки в обороне и не ломала позиционную игру команды в атаке. При Вальверде же Месси играет так, как хочет. Может опуститься за мячом хоть на свою половину поля и занять чью-то позицию. Партнерам приходится подстраиваться под хаотичное движение капитана.

    Даже вчера Лео атаковал практически в одиночку. Всего «Барса» нанесла восемь ударов по воротам – инопланетянин поучаствовал в каждом: сам пробил пять раз и отдал три передачи под удар.

    Конечно, зависеть от Месси – не худший расклад для любого клуба. К тому же в каждой линии у тебя есть по одному лучшему игроку мира на своей позиции (Тер Стеген, Альба, Бускетс, Месси). И такая зависимость (плюс не забываем про прагматизм) дают результат на дистанции и против команд классом ниже. Поэтому в чемпионате «Барса» без проблем второй год подряд берeт чемпионство. И уверенно выходит в плей-офф ЛЧ. Но уже традиционно ломается об неудобного соперника.

    Большие проблемы «Барселона» Вальверде испытывает против агрессивных команд, которые навязывают ей свою игру и давят характером. Так было с «Ромой» в прошлом году. С «Бетисом» и «Вильярреалом» (поражение и ничья) в этом сезоне. То же произошло и вчера против «Ливерпуля».

    Каждая из команд навязала прессинг, отняла у «Барсы» контроль над игрой и с разной успешностью перекрыла Месси. Играя в 4-4-2 (как это было и вчера) у команды мало опций для выхода из-под прессинга, отсюда проблемы «Барселоны» против прессингующих команд. Плюс ментальность тренера (а Вальверде очень осторожный) передаeтся команде. Когда осторожного, любящего спокойствие человека, ставят в экстремальные условия – он плывeт. Так вчера и поплыла вся команда. Это признал сам тренер.

    Он должен уйти?

    Вальверде даeт результат. За неполные два года испанец взял с командой четыре титула. Но с ним «Барселона» не просто изменила свою идеологию. Она стала трусливой. Или всe-таки прагматичной? Наверное истина тут: когда команда побеждает – она прагматична. Проигрывает – труслива.

    Руководители клуба должны понять, что для них важнее: стабильность и победы в чемпионате или вечные ценности, которые они потеряли в последние годы. На самом деле, это настоящая дилемма. Интересно, как клуб еe решит.

    И ещe про вчерашний матч:

    Вейналдум – боец. Он играет с диареей и мотивирует своих фразой: «Если не забьешь, ты дерьмо»

    Две минуты, которые подарили нам чудо

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 2.8 Голосов: 4
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12775

      DOCTOR PENALTY 37 минут назад

      Нашли, *****, крайнего!... Господа журналисты, вы же сами пишете на каждой салфетке, что в Барсе всё решает Месси. """""""""""""""""

      2
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      Рейтинг: +259

      Mr Green > DOCTOR PENALTY 16 минут назад

      тоже не совсем понятно. первую игру значит они нормально отыграли, а тут провалились? помнится год назад с Ромой и тренер был другой, и команда другая, а результат тот же. и где лидерские качества великого Месси? с Ромой матч просрал год назад, с Аргентиной провалил ЧМ, вчера Ливеру слили.

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