В России «шпоры» пробежали 515 километров.

Выход «Тоттенхэма» в финал ЛЧ – уникальное событие. На протяжении всего сезона обстоятельства складывались против команды и тренера. Но они справилась с каждым из них.

Игроки отыграли больше всех на чемпионате мира

11 футболистов «Тоттенхэма» играли в плей-офф Чемпионата мира. Восемь – в полуфиналах, все игроки основы лондонцев. Всего «шпоры» сыграли на турнире 4816 минут – футболисты ни одного клуба мира не отыграли столько времени на чемпионате мира. Суммарно игроки английской команды пробежали 515 километров в России – тоже больше всех. Просто шоковые цифры.

twit text — Telegraph Football (@TeleFootball) July 17, 2018

Казалось, это сильно скажется на команде в новом сезоне. Практически весь основной состав пропустил предсезонную подготовку. Льорис, Кейн, Алли, Роуз, Триппьер, Дайер, Вертонген, Дембеле, Алдервейрелд прибыли на базу только за шесть суток до начала первого тура АПЛ.

Встаeт вопрос: как они без предсезонки и практически без отпуска отыграли 56 матчей за сезон? Причина в тренере. Главное требование Покеттино к игрокам – максимальная физическая готовность.

Нет смысла описывать его методы на тренировках. К тому же мы никогда точно не узнаем, как именно он выжимает из команды максимум. Лучше всего нам об этом расскажут комментарии футболистов о тренировках Маурисио.

• Пабло Освальдо: «Он гоняет тебя, как собаку. В этот момент ты ненавидишь его, но после – благодаришь, потому что это работает».

• Джек Корк: «Чтобы играть так, как требует Покеттино, нужно иметь два сердца. Это очень тяжело, но приносит результат».

• Харри Кейн: «Во время предсезонной подготовки мы тренировались на пределе – по два, а то и три раза в день. Но в этом есть логика, наши результаты это подтверждают. В сезоне мы прибавляли физически от матча к матчу. Сейчас я чувствую себя в лучшей форме, чем когда-либо», – рассказывал форвард после первого сезона Покеттино в клубе.Тогда «Тоттенхэм» стал лучшей командой лиги по намотанным километрам и количеству спринтов.

• Бен Дэвис: «Я приезжаю в сборную Уэльса, рассказываю о том, сколько мы тренируемся, и мне просто не верят».

Команда страдает от травм

По ходу этого сезона только 6 игроков «Тоттенхэма» не получали повреждения: Тоби, Сон, Ламела, Льоренте, Уокер-Питерс и вратрь Газзанига. Последние двое – игроки глубокого запаса. Льоренте и Ламела – не глубокого, но запаса. Сон уезжал в сборную на Кубок Азии. По сути, «шпоры» весь сезон имели в обойме только одного игрока основы – Тоби.

По данным Spurs Statman, начиная с чемпионата-2012/13, «шпоры» получали в среднем 15,5 травм за сезон. К декабрю этой кампании набралось аж 36. Сейчас цифры близки к 60. Причeм в повреждениях игроков нет системности. Футболисты получают самые разные травмы: от обыкновенных ушибов и растяжений до сотрясений мозга и аппендицита. Конечно, отсутствие отдыха летом играет роль. Но и банальному невезению тоже есть место.

Отсутствие трансферов

Летом лондонцы стали первым клубом АПЛ за 15 лет, не подписавшим в трансферное окно ни одного новичка. Прямо сейчас в Англии всего две команды, у которых трансферный баланс не уходит в минус: «Уотофорд» и «Тоттенхэм».

Причины, по которым «шпоры» так скромно ведут себя на трансферном рынке:

• Лондонцы строили новый стадион. На него они потратили около миллиарда фунтов.

• Нелюбовь директора Леви к тратам. Даниэль никогда не переплатит за игрока. В последние полтора года «шпоры» были близки к покупкам Сессеньона, Заха и Грилиша. Все трое остались в своих клубах, потому что Леви не желал отдавать ни одного лишнего миллиона за них.

• Политика клуба. Еe озвучивали и тренер, и директор, и футболисты: «Если мы не можем взять игрока, который усилит состав, то главное – убедиться, что мы не теряем лидеров».

• Клуб хочет покупать футболистов на перспективу. Леви говорил: «Мы стремимся развивать игроков и делать их суперзвездами, а не покупать готовых суперзвезд».

Как на это реагирует Покеттино?

Марисио всегда разделял позицию клуба. В первые сезоны он подмечал, что у него очень близкие отношения с Леви и что они хорошо понимают друг друга.

После сухого летнего окна Покеттино не жаловался: «Своими действиями клуб показал, насколько он храбр. Строительство базы требует серьeзных инвестиций, а новый стадион стоил почти миллиард фунтов стерлингов. Конечно, люди будут говорить, что «Тоттенхэм» никого не подписал. Но зачем нам трансфер ради трансфера?»

В декабре аргентинец сохранял спокойствие: «Не разочаруюсь, если мы снова никого не приобретeм. Иногда лучше не совершать трансферы вообще, особенно если нет на примете подходящего новичка».

В январе позиция Маурисио резко изменилась: «Если «Ливерпулю» нужен защитник, он покупает ван Дейка. Нужен вратарь? Кто там лучший, Алиссон? То же самое с «Манчестер Сити». В конце концов «Реал» и «Барселона» делают то же самое, потому что они на другом уровне».

К февралю Покеттино взбунтовался: «Если мы не можем купить стиральную машину, то приобретаем сушилку. Вместо дивана покупаем стул. Вот разница между нами и командами, выстроенными для побед. Из-за короткой скамейки запасных любая потеря лидера становится настоящей проблемой. Мы делаем всe, что в наших силах, но нам не идут на встречу».

В марте тренер начал критиковать директора и задумываться об уходе: «Если Дэниел Леви в следующем сезоне скажет, что нам нужно выиграть Лигу чемпионов или АПЛ, вероятно, я отвечу, что ему следует поискать другого волшебника, который сможет это сделать.Можем ли мы быть среди претендентов? Да. Будем ли сражаться? Будем. Будем ли конкурентоспособны? Конечно. Но вы не можете сказать «мы обязаны побеждать», если у вас нет соответствующих ресурсов. Нельзя приставить к моей голове пистолет и сказать «нам нужна победа», если мы не боремся за неe с теми же ресурсами, что другие команды. Я слышу, как люди говорят: «Почеттино в клубе уже пять лет и ничего не выиграл». Конечно, я ничего не выиграл. Но то, что мы делаем здесь, это нечто большее, чем победа в турнире».

В апреле клуб отреагировал на недовольство коуча. Английские таблоиды сообщали, что Покеттино получит около 150 миллионов евро на покупки летом. Это успокоило аргентинца. На днях Маурисио сказал: «Мы смелые, умные, творческие. Теперь речь идет о создании еще одной главы, надо иметь четкое представление о том, как мы собираемся построить этот новый проект. Нам нужно перестроиться».

Преодолевая давление публики, междоусобицы с Леви, травмы и усталость игроков, Маурисио продолжал побеждать. «Тоттенхэм» обеспечил себе место в четвeрке АПЛ и вышел в финал Лиги чемпионов. Главный виновник всего этого – Покеттино. Он бесподобен.

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