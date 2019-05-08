Моура был щуплым и рос рядом с бандитами. В «ПСЖ» его забраковал Эмери

Теперь он финалист Лиги чемпионов.

В десять лет Лукас был щуплым мальчиком, который нуждался в специальной программе по набору мышечной массы. Родители просили руководство «Коринтиаса» поселить маленького Моуру в интернате и составить для него индивидуальную диету. Но «Жувентус» отказался. Родители поссорились с клубом и забрали его оттуда.

Долго Лукас без команды не оставался. Бразильца тут же забрал к себе «Сан-Паулу». Моура рассказывал, что после переезда в другой город, он столкнулся с бандами, преступностью, наркотиками и насилием. Но глубоко религиозный вингер сконцентрировался на улучшении своих талантов и сумел отгородиться от криминального общества города.

«Я вырос в очень бедном городе», – рассказывал бразилец. – Все было сложно. В Бразилии у нас много проблем с насилием. Это было сложно, но я всегда держал в голове, что когда-нибудь стану профессиональным игроком, помогу семье и друзьям и осуществлю свою мечту. Поэтому я всегда много работал, чтобы быть здесь, где я сейчас, и мне нужно наслаждаться каждый день».

Профессиональная карьера

В Сан-Паулу Лукас набрал нужную массу и быстро cпрогрессировал. Уже в 2010 году, в возрасте 18 лет, он дебютировал за взрослую команду. В том сезоне он сразу забил четыре гола и отдал столько же голевых передач. Во втором сезоне Лукас забил девять голов и отдал четыре передачи в 28 играх чемпионата Бразилии.

В 2012 году бразильцем интересовались чуть ли не все в Европе. Алекс Фергюссон хотел видеть Моуру в «МЮ». И сильно разозлился, когда в последний момент «ПСЖ» увeл его из-под его носа, вывалив за бразильца 45 миллионов евро: «Мир сошел с ума. Клубы не должны тратить столько на одного игрока», – ворчал Фeрги.

В «ПСЖ» Моура не оправдал заплаченных за себя денег. Играл стабильно хорошо, но не более того. К тому же ничего не показывал в Лиге чемпионов. А когда в команду пришeл Неймар, плотно присел на скамейку, стал нарушать дисциплину, конфликтовал, с Эмери и набрал лишний вес. В свой последний сезон в Париже он провeл на поле всего 71 минуту.

Переезд в Англию

В «Тоттенхэме» все изменилось. Хоть Лукас и не стал железным игроком основы, он играет важную роль в команде Покеттино. Бразилец просто в восторге от работы с Маурисио:

«Отношения с менеджером очень хорошие. Мы всегда говорим о работе. Я считаю, что мы можем сделать большой сезон, выиграть трофей. Вот почему я здесь, чтобы выиграть трофей, потому что я верю в команду. У нас есть возможность сотворить историю», – говорил Моура, когда переходил в клуб.

twit text — BBC Sport (@BBCSport) May 8, 2019

Лукас стал последним трансфером «Тоттенхэма» (пришeл почти полтора года назад). «Шпор» постоянно критикуют за отсутствие покупок. Сегодня бразилец заткнул всех хейтеров клуба и вывел команду в финал Лиги чемпионов. Он стал пятым игроком в истории ЛЧ, сделавшим хет-трик в полуфинале. До Моуры это удавалось Алессандро Дель Пьеро, Ивице Оличу, Роберту Левандовски и Криштиану Роналду.

Самое забавное, что все три гола бразилец забил левой ногой. За последние пять сезонов карьеры он лишь четыре раза бил с неродной ноги – естественно, ни разу ей не забивал. Сегодня все три удара – прямо в сетку. Бразилец сотворил чудо.

Покеттино расплакался от счастья. Он ещe никогда не играл финалах