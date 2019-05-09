Покеттино расплакался от счастья. Он никогда не играл в финалах еврокубков

Летом он мог уйти в «Реал».

После финального свистка тренер «шпор» не смог сдержать эмоции. Поблагодарив тен Хага за игру, он побежал к своим футболистам радоваться победе. Обнимаясь с Льорисом, Маурисио заплакал.

twit text — Daniel Strauss (@DanielStrauss4) May 8, 2019

Покеттино и его команду постоянно стебут за то, что они ничего не выигрывают. С аргентинцем «Тоттенхэм» стабильно занимает место в пятерке АПЛ, но к титулу они пока не были даже близки. В 21 веке у «шпор» всего один трофей – кубок английский лиги. В тренерской карьере Маурисио – ровно ноль чашек. И всего один финал до этого – в Кубке английской лиги.

twit text — Football on BT Sport (@btsportfootball) May 8, 2019

Просто посмотрите на эти эмоции:

twit text — Match of the Day (@BBCMOTD) May 8, 2019

Прошлым летом Маурисио мог уйти из «Тоттенхэма». «Реал» хотел забрать аргентинца к себе. Но Поккетино отказался: «Это была сложная ситуация. Каждый тренер мечтает работать с как можно более классной командой, но порой ты вынужден сказать нет даже такой команде. Я не собирался сбегать. У меня есть ценности. Зачем клубу назначать тренера, который пренебрегает взятыми на себя обязательствами?»