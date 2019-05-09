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    Покеттино расплакался от счастья. Он никогда не играл в финалах еврокубков


    3.9
    Голосов: 7
    09.05.2019 00:27
    Летом он мог уйти в «Реал».

    После финального свистка тренер «шпор» не смог сдержать эмоции. Поблагодарив тен Хага за игру, он побежал к своим футболистам радоваться победе. Обнимаясь с Льорисом, Маурисио заплакал.

    Покеттино и его команду постоянно стебут за то, что они ничего не выигрывают. С аргентинцем «Тоттенхэм» стабильно занимает место в пятерке АПЛ, но к титулу они пока не были даже близки. В 21 веке у «шпор» всего один трофей – кубок английский лиги. В тренерской карьере Маурисио – ровно ноль чашек. И всего один финал до этого – в Кубке английской лиги.

    Просто посмотрите на эти эмоции:

    Прошлым летом Маурисио мог уйти из «Тоттенхэма». «Реал» хотел забрать аргентинца к себе. Но Поккетино отказался: «Это была сложная ситуация. Каждый тренер мечтает работать с как можно более классной командой, но порой ты вынужден сказать нет даже такой команде. Я не собирался сбегать. У меня есть ценности. Зачем клубу назначать тренера, который пренебрегает взятыми на себя обязательствами?»

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3.9 Голосов: 7
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1382

      Fin035 9 мая 2019, 17:52

      Очень рад за Моурисио, который очень долго и упорно верил в свою команду! За это ему огромный респект!

      2
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      Рейтинг: +1825

      Dizayner 9 мая 2019, 08:42

      наверно лучший сезон в ЛЧ, потрясающие матчи потрясающие эмоции, все высший класс, просто космос!! спасибо футболистам и тренерам за все это, футбол не умрет после того как два инопланетянина уйдут на покой!!!

      6
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      Рейтинг: +1251

      CskaMoscovv 9 мая 2019, 01:45

      Вот они, неподдельные эмоции, как от проигравшей так и выигравшей команды, в такие моменты и всплакнуть не стыдно. Суперматч, супер сезон в этой Лиги Чемпионов, таких крутых и непредсказуемых матчей в плей-офф я ещё не видел

      8
      Ответить
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      Рейтинг: +2110

      Bozigit 9 мая 2019, 01:32

      Английская сказка продолжается

      3
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      Рейтинг: +2406

      SarJr 9 мая 2019, 00:51

      вот это тот самый случай когда невозможно сказать, кто из тренеров больше заслужил победу в финале...

      6
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 9 мая 2019, 00:36

      В англии болею за МЮ в этой ЛЧ болел за барселоную((((. В финале буду болеть за тоттенхем вернее за почетино учитывая какие эмоции он пережил во 2 игре с манчестер сити и 2 игре с аяксом.

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